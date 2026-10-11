అయోధ్య ప్రసాదానికి FSSAI ధ్రువీకరణ- 'అతివిశిష్ట' విభాగంలో రామ మందిరం
నిర్ణీత ఆహార భద్రత, పరిశుభ్రత ప్రమాణాల ఆధారంగా జరిగిన మూల్యాంకనంలో ఈ ఆలయం 114 పాయింట్లకు గాను 103 పాయింట్లను సాధించింది.
Published : October 11, 2026 at 7:46 AM IST
FSSAI Certificate To Ayodhya Mandir : అయోధ్యలోని రామ్ లల్లాకు సమర్పించే 'భోగ్ ప్రసాద్' స్వచ్ఛత, ఆహార భద్రత ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉన్నట్లు భారత ఆహార భద్రత, ప్రమాణాల ప్రాధికార సంస్థ (FSSAI) ధ్రువీకరించింది. ఈ మేరకు శ్రీ రామ జన్మభూమి ఆలయానికి అధికారికంగా 'ఈట్ రైట్ ప్లేస్ ఆఫ్ వర్షిప్- భోగ్' ధ్రువీకరణ పత్రాన్ని అందజేసింది. నిర్ణీత ఆహార భద్రత, పరిశుభ్రత ప్రమాణాల ఆధారంగా జరిగిన మూల్యాంకనంలో ఈ ఆలయం 114 పాయింట్లకు గాను 103 పాయింట్లను సాధించింది.
అయోధ్యను సందర్శించిన ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ సీఈవో
శనివారం జరిగిన ధ్రువీకరణ పత్రం ప్రదానోత్సవం కోసం ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ రజిత్ పున్హానీ తన బృందంతో కలిసి అయోధ్యను సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, దేవుడికి సమర్పించే 'భోగ్' ఆహారం మాత్రమే కాదని, అది మన గాఢమైన విశ్వాసానికి, గౌరవానికి ప్రతీక అని పేర్కొన్నారు. దేశ విదేశాల నుంచి వచ్చే భక్తులకు పూర్తిగా సురక్షితమైన, అత్యుత్తమ నాణ్యత గల ప్రసాదం అందేలా చూడటం మనందరి సామూహిక బాధ్యత అని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఆలయానికి ఈ ధ్రువీకరణ పత్రాన్ని అందించేందుకు మొత్తం 47 కఠినమైన ప్రమాణాల ఆధారంగా మూల్యాంకనం నిర్వహించినట్లు ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ మేనేజర్ అనన్య పాండే తెలిపారు.
నాలుగు దశల్లో ధ్రువీకరణ ప్రక్రియ
ఈ ధ్రువీకరణ ప్రక్రియలో ఆలయ వంటగది, ఆహార నిల్వ పరిస్థితులు, పరిశుభ్రత, ప్రసాదం తయారీ విధానంపై క్షుణ్ణమైన పరిశీలన జరిగింది. అదనంగా, ఆహారాన్ని నిర్వహించే సిబ్బందికి ప్రత్యేక శిక్షణ కూడా అందించారు. ఈ ధ్రువీకరణ పత్రాన్ని పొందడంలో చెల్లుబాటు అయ్యే లైసెన్స్ను కలిగి ఉండటం, అధీకృత ఆడిటర్ ద్వారా తనిఖీ చేయించుకోవడం, ఆహార భద్రత శిక్షణను పూర్తి చేయడం వంటి దశలు ఉంటాయి. 100 నుంచి 114 పాయింట్ల మధ్య స్కోర్ సాధించిన ప్రార్థనా స్థలాలు మాత్రమే 'అతివిశిష్ట' విభాగంలో అర్హత సాధిస్తాయి. ఈ ధ్రువీకరణ పత్రం రెండేళ్లపాటు చెల్లుబాటు అవుతుంది. ఈ కాలంలో క్రమం తప్పకుండా ఆడిట్లు నిర్వహిస్తారు.
స్వచ్ఛతను నిర్ధారించడానికి క్రమం తప్పని సమీక్షలు
నాణ్యత విషయంలో ఎటువంటి రాజీ లేకుండా చూసేందుకు, శ్రీ రామ జన్మభూమి తీర్థ క్షేత్రం, అంతర్గత ఆడిట్ బృందం నిర్దిష్ట చెక్లిస్ట్ ఆధారంగా ప్రతి పక్షం రోజులకు ఒకసారి ఆహార భద్రత, పరిశుభ్రతను సమీక్షిస్తుంది. ఈ సందర్భంగా శ్రీ రామ జన్మభూమి తీర్థ క్షేత్ర ట్రస్ట్ ప్రధాన కార్యదర్శి పి. గోవింద్ దేవ్ గిరి మాట్లాడుతూ, స్వచ్ఛతకు దైవత్వంతో ప్రత్యక్ష సంబంధం ఉందని పేర్కొన్నారు. ఆలయంలో తయారుచేసే ప్రసాదం పవిత్రతకు అత్యంత ప్రాముఖ్యత ఉందని, అందుకే దాని తయారీ నుంచి పంపిణీ వరకు ప్రతి దశలోనూ పవిత్రతను కాపాడటం అత్యవసరమని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ట్రస్ట్కు చెందిన పలువురు ఉన్నతాధికారులు కూడా పాల్గొన్నారు.