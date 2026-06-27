అయోధ్య టు శిర్డీ- ఆలయ హుండీల్లోని విరాళాలు చోరీ చేసిన ఘటనలు ఇవే!
దేశంలో సంచలనం రేపిన అయోధ్య కానుకల దుర్వినియోగం ఘటన- ఇప్పటికే భారత్లో పలు ఆలయాల్లోని విరాళాలు చోరీ- అవేంటంటే?
Published : June 27, 2026 at 6:50 PM IST
Indian Temple Donations Scams : అయోధ్య రామాలయంలో రూ.200 కోట్ల విరాళాలు దుర్వినియోగం అయ్యాయనే ఆరోపణలు యావత్ దేశాన్ని కుదిపేస్తున్నాయి. ఈ ఘటనలో అయోధ్య పోలీసులు 8 మంది వ్యక్తులపై ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసి, వారిని అరెస్ట్ చేశారు. అనంతరం నిందితులను జ్యుడిషియల్ కస్టడీకి తరలించారు. అయితే ఆలయ విరాళాల దుర్వినియోగం జరగడం ఇదే మొదటిసారా? గతంలో ఎప్పుడైనా గుడుల్లో కానుకలు చోరీ అయ్యాయా? అనే సందేహం చాలా మందిలో వస్తోంది.
గతంలో దేశవ్యాప్తంగా అనేక ప్రసిద్ధ ఆలయాల్లో ఇలాంటి విరాళాల చోరీ ఘటనలు జరిగాయి. శిర్డీ సాయిబాబా ఆలయం (మహారాష్ట్ర), పూరీ జగన్నాథ్ ఆలయం (ఒడిశా), ఉజ్జయిని మహాకాళేశ్వర ఆలయం (మధ్యప్రదేశ్), మధురై మీనాక్షి ఆలయం (తమిళనాడు), అనంత పద్మనాభస్వామి ఆలయం (కేరళ)లో కానుకల చోరీలు జరిగాయి. ఈ ఆలయాల్లో విరాళాల చోరీలు ఎలా జరిగాయి? నిందితులు ఎవరు? వారిపై ఎలాంటి చర్యలు తీసుకున్నారు? ఆలయ విరాళాలను లెక్కించేటప్పుడు ఎలాంటి భద్రతా ఏర్పాట్లు ఉంటాయి? అనే విషయాలను ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం పదండి.
పద్మనాభస్వామి ఆలయం
దేశంలోని అత్యంత సంపన్న ఆలయాల్లో కేరళలోని పద్మనాభస్వామి ఆలయం ఒకటి. ఈ గుడి నేలమాళిగను 2011లో తెరిచారు. ఆ తర్వాత జరిపిన ఆడిట్ నివేదికలో ఆలయం నుంచి 266 కిలోల బంగారం మాయమైనట్లు తేలింది. అదే విధంగా గతేడాది కేరళలోని శబరిమల అయ్యప్ప దేవాలయంలోని విగ్రహాల బంగారం తాపడం బరువు తగ్గింది. ఈ ఘటన అప్పట్లో సంచలనం రేపింది. వెంటనే ప్రభుత్వం సిట్ ఏర్పాటు చేసింది. సిట్ నివేదిక ఆధారంగా పలువురిని అరెస్ట్ చేసింది.
శిర్డీ సాయిబాబా ఆలయం
మహారాష్ట్రలోని శిర్డీ సాయిబాబా ఆలయంలో కూడా విరాళాల చోరీ సంచలనం రేపింది. ఆలయ హుండీలోని విరాళాలను లెక్కించే సమయంలో రూ.1,50,000- రూ.3,25,000 నగదు చోరీకి గురైంది. ఈ ఘటన 2025లో వెలుగులోకి వచ్చింది. ఆలయ ఉద్యోగి ఒకరు కరెన్సీ నోట్ల కట్టలను తన తొడల వద్ద, దుస్తుల లోపల దాచుకోవడం సీసీటీవీ ఫుటేజీలో రికార్డ్ అయ్యింది. నిందితుడిని ట్రస్ట్ అకౌంట్స్ విభాగంలో 30 ఏళ్లుగా పనిచేస్తున్న ప్యూన్ బాలాసాహెబ్ గోండ్కర్గా గుర్తించారు. అనంతరం అతడిని అరెస్ట్ చేశారు.
సిద్ధివినాయక ఆలయం
ముంబయిలోని సిద్ధివినాయక ఆలయంలోని హుండీలోని కానుకలను దొంగిలించిన ఘటన ఈ ఏడాది మార్చిలో వెలుగుచూసింది. ఉద్యోగులు ప్రతిరోజూ హుండీ నుంచి సుమారు రూ.10,000 వరకు దొంగిలిస్తున్నారు. ఉదయం 7 గంటల సమయంలో సాధారణ సీసీటీవీ తనిఖీలో నిందితుడి కదలికలు అనుమానాస్పదంగా కనిపించాయి. దీనిపై సమగ్ర విచారణ జరపగా మొత్తం కుట్ర బయటపడింది. ఆలయ సిబ్బంది నెలల తరబడి విరాళాల డబ్బును దొంగిలిస్తూ వచ్చారు. ఈ చోరీకి పాల్పడినవారికి పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు.
పూరీ జగన్నాథ్ ఆలయం
పూరీ జగన్నాథ్ ఆలయంలో కూడా హుండీలోని విరాళాల చోరీ జరిగింది. గర్భాలయం సమీపంలో ఉంచిన విరాళాల పెట్టె నుంచి ఒక ఉద్యోగి నగదు దొంగిలించినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఈ నేపథ్యంలో సదరు ఉద్యోగిని ఆలయ యంత్రాంగం సస్పెండ్ చేసింది. నిందితుడిని ఆలయ కార్యాలయంలో ప్యూన్గా పనిచేస్తున్న ఉమా రథ్గా గుర్తించారు. మరోవైపు, 2018లో పూరీ జగన్నాథుడి రత్న భాండాగారం తాళం చెవులు కనిపించకుండా పోవడంతో పెద్ద వివాదం చెలరేగింది. ఈ ఘటన ఒడిశా వ్యాప్తంగా రాజకీయ ప్రకంపనలను సృష్టించింది. తర్వాత డూప్లికేట్ తాళం చెవులు దొరికాయని చెప్పినప్పటికీ ఈ వివాదం చాలా కాలం పాటు కొనసాగింది.
వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం
2024లో తిరుమల శ్రీవేంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయ హుండీ నుంచి డబ్బు చోరీ అయిన ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. శ్రీవారి హుండీ నుంచి రూ.15వేలు దొంగిలించిన తమిళనాడుకి చెందిన ఓ వ్యక్తిని 2024 నవంబరు 23న పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అలాగే కొన్నేళ్ల క్రితం తిరుమల శ్రీవేంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయ పరకామణిలో కానుకల చోరీ కేసు వెలుగులోకి వచ్చింది. కానుకల లెక్కింపు సమయంలో దాదాపు రూ.100 కోట్ల వరకు చోరీ జరిగిందని ఆరోపణలు వచ్చాయి.
విరాళాలను లెక్కించేటప్పుడు లోపాలు ఎక్కడ జరుగుతున్నాయి?
కానుకల చోరీలు తరచుగా ఒక ప్రణాళికాబద్ధంగా జరుగుతున్నాయి. ఆలయ ఉద్యోగ నియామకాల్లో బంధుప్రీతి, భద్రతాపరమైన భారీ లోపాలు, లెక్కింపు ప్రక్రియలోని లోపాలను చోరీ చేసేవారు తమకు అనుకూలంగా మలుచుకుంటున్నారు. విరాళాల డబ్బును లెక్కించే బాధ్యతను తరచుగా ఎస్బీఏకి అప్పగిస్తారు. ఇందుకోసం ప్రత్యేక సిబ్బందిని నియమిస్తారు. అయితే కొన్నిసార్లు అవుట్సోర్సింగ్ కంపెనీల ఉద్యోగులు కూడా లెక్కింపు ప్రక్రియలో పాల్గొంటారు. వారు కుమ్మక్కు కావడం వల్ల విరాళాల చోరీ జరిగే అవకాశం ఉంది. ఆలయ ప్రాంగణంలో కఠినమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు ఉన్నప్పటికీ ట్రస్ట్ ఉద్యోగులు ప్రాంగణంలో స్వేచ్ఛగా, నిర్భయంగా తిరుగుతుంటారు. వారు ట్రస్ట్ ఉద్యోగులు కావడం వల్ల వారిని తనిఖీ చేయడం లేదా వారి నేపథ్యాన్ని పరిశీలించడం వంటివి పెద్దగా జరిగే అవకాశం లేదు!
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