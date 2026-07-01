మాజీ ట్రస్టీ అనిల్ మిశ్రా చుట్టూ బిగుస్తున్న ఉచ్చు- విరాళాల చోరీ ఎలా జరిగిందంటే?
విచారణ పూర్తి చేయడానికి SITకు మరో 15 రోజుల గడువు పొడిగింపు- బ్యాంకు సిబ్బందితో కుమ్మక్కై ఈ నగదును స్వాహా చేసినట్లు గుర్తింపు
Published : July 1, 2026 at 1:50 PM IST
Ayodhya Ram Mandir Donation Case : అయోధ్య రామాలయం విరాళాల స్వాహా కుంభకోణం కేసు దర్యాప్తులో రోజుకో కొత్త కోణం వెలుగులోకి వస్తోంది. ఈ కేసులో రామజన్మభూమి తీర్థక్షేత్ర ట్రస్ట్ మాజీ ట్రస్టీ అనిల్ మిశ్రా చుట్టూ ఉచ్చు బిగుస్తోంది. అరెస్టయిన నిందితులను విచారిస్తున్న కొద్దీ ఈ కుంభకోణంలో అనిల్ మిశ్రా కీలక సూత్రధారి అని తెలుస్తోంది. మంగళవారం నిందితుడు అవినాష్ మిశ్రాను పోలీసులు ప్రశ్నించగా అనిల్ మిశ్రా పేరు పలుమార్లు ప్రస్తావనకు వచ్చినట్లు సమాచారం. నిందితులు సీసీటీవీలను ఏమార్చి విరాళాల సొమ్మును మొదట వాష్రూంలో దాచిపెట్టి తమకు అనువైన సమయంలో బయటకు తరలించారని తేలింది. ఈ కేసును దర్యాప్తు చేస్తున్న ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందానికి (SIT) విచారణ పూర్తి చేయడానికి మరో 15 రోజుల గడువును పొడిగించారు.
అనిల్ మిశ్రా సిఫార్సుతోనే ఉద్యోగాలు
మరోవైపు ఈ కేసు విచారణను వేగవంతం చేసిన ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం కీలక నిందితులను గుర్తించే దిశలో స్పష్టమైన పురోగతి సాధించింది. గత వారం రామాలయ ట్రస్ట్ ప్రధాన కార్యదర్శి చంపత్ రాయ్తో పాటు ట్రస్టీ అనిల్ మిశ్రా తమ పదవులకు రాజీనామా చేయగా విరాళాల స్వాహా ఆరోపణల నేపథ్యంలో వీరిద్దరినీ SIT ఇప్పటికే విచారించింది. నిధుల స్వాహా వ్యవహారంలో మాజీ ట్రస్టీ అనిల్ మిశ్రా కీలక పాత్ర పోషించినట్లు తాజాగా బయటపడింది. రామ మందిరంలో ఉద్యోగుల నియామకంలోనూ అనిల్ మిశ్రా పెద్ద ఎత్తున లంచాలు తీసుకున్నట్లు తేలింది. రామమందిరంలో పనిచేస్తున్న చాలా మంది ఉద్యోగులు అనిల్ మిశ్రా సిఫార్సుల మేరకే విధుల్లో చేరినట్లు దర్యాప్తులో గుర్తించారు. బంధువులు సహా కనీసం 125 మంది అనిల్ మిశ్రా సిఫార్సుతోనే ఉద్యోగాలు పొందారని సమాచారం. ఉద్యోగాల కోసం అనిల్ మిశ్రా కమీషన్లు తీసుకున్నారనే ఆరోపణలపైనా సిట్ లోతుగా దర్యాప్తు చేస్తోంది. ఈ క్రమంలో అనిల్ మిశ్రాకు సంబంధించిన పలు ఆస్తుల వివరాలను దర్యాప్తు అధికారులు గుర్తించారు. ట్రస్టీగా బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత ఆయన ఆస్తులు ఎంత మేర పెరిగాయనే అంశంపై సిట్ ఆరా తీస్తోంది.
విరాళాల లెక్కింపు గది తాళాలు టిన్నూ వద్దే
రామాలయ విరాళాల స్వాహా వ్యవహారంలో ఇప్పటివరకూ 8 మందిని ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం అరెస్ట్ చేసింది. సీసీటీవీ ఫుటేజ్ ఆధారంగా నగదు కాజేస్తూ వీరు దొరికిపోయారు. మంగళవారం వీరిని సిట్ అధికారులు సుదీర్ఘంగా విచారించారు. అరెస్టయిన నిందితుల్లో అనుకల్ప్ మిశ్రా, లవ్ కుష్ మిశ్రా పాత్ర కూడా ఈ కుంభకోణంలో కీలకమని తెలుస్తోంది. వీరిద్దరూ అనిల్ మిశ్రాకు బంధువులేనని సమాచారం. అరెస్టయిన మరో నిందితుడు టిన్నూ యాదవ్ కూడా విరాళాల చోరీలో కీలకపాత్ర పోషించినట్లు విచారణలో వెల్లడైంది. ఆలయ సముదాయంలోని విరాళాల లెక్కింపు గది తాళాలు టిన్నూ వద్దే ఉండేవని, అతని సహకారంతోనే చోరీ సులువుగా జరిగిందని నిందితులు అంగీకరించారు.
బ్యాంకు సిబ్బందితో కుమ్మక్కై ఈ నగదును స్వాహా
అనిల్ మిశ్రాతో ఉన్న సాన్నిహిత్యం వల్లే తాము ఇష్టారాజ్యంగా వ్యవహరించామని నిందితులు దర్యాప్తు అధికారులకు వివరించారు. ఆలయంలో విరాళాల లెక్కింపు ప్రక్రియలో అనిల్ మిశ్రా కూడా పాల్గొనేవారని, సీసీ కెమెరాలు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో తమకు తెలుసనని, తమను ప్రశ్నించే వారే లేరని నిందితులు చెప్పినట్లు సమాచారం. ఈ క్రమంలో CC కెమెరాల కళ్లు గప్పేందుకు ఒకరు నగదును తీసుకుంటుండగా మిగిలిన వారు అతన్ని అన్నివైపుల నుంచి కవర్ చేస్తూ నిలబడేవారని విచారణలో వెల్లడైంది. ఆ నగదు ముందు బాత్రూమ్లో దాచిపెట్టి, సమయం చూసుకుని బయటకు తీసుకెళ్లేవారని దర్యాప్తు అధికారులు గుర్తించారు. ట్రస్ట్ అధికారులతో ఉన్న సాన్నిహిత్యం కారణంగా వారిని ఎక్కడా ఎవరూ తనిఖీ చేయలేదని సమాచారం. కౌంటింగ్ రూమ్ ఒక తాళం చెవి టిన్నూ యాదవ్ వద్ద ఉండగా రెండోతాళం బ్యాంకు సిబ్బంది వద్ద ఉండేదని దర్యాప్తులో తేలింది. ఫలితంగా బ్యాంకు సిబ్బందితో కుమ్మక్కై ఈ నగదును స్వాహా చేసినట్లు స్పష్టమవుతోంది. దొంగిలించిన డబ్బులో టిన్నూ యాదవ్తో పాటు బ్యాంకు ఉద్యోగులు కూడా వాటాలు పంచుకున్నారని సమాచారం.
విరాళాల లెక్కింపు ప్రక్రియకు SBI అధికారం కలిగి ఉండగా, ఈ పని కోసం ఒక ప్రైవేట్ ఏజెన్సీని నియమించింది. నాలుగు హుండీల్లో వచ్చిన విరాళాలను 11 మంది బ్యాంకు సిబ్బంది, ముగ్గురు ఆలయ ట్రస్ట్ సభ్యులు సహా మొత్తం 14 మంది సభ్యుల బృందం లెక్కిస్తుంది. వీరిలో కొందరి హస్తం ఉండటం వల్లే నగదు స్వాహా సులభంగా జరిగిందని సమాచారం. ఈ వ్యవహారంపై దర్యాప్తు బృందం అన్ని కోణాల్లో విచారణ జరుపుతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
29న అపాయింట్మెంట్- 30న రిటైర్మెంట్- ఉద్యోగం రాకముందే పదవీ విరమణ!
220 అడుగుల బోరుబావిలో పడ్డ నాలుగేళ్ల బాలుడు- 21 గంటల పాటు రెస్క్యూ ఆపరేషన్- చివరికి!