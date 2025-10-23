ETV Bharat / bharat

అయోధ్య రామాలయానికి వెళ్లే వారికి 'బిగ్​ అలెర్ట్'​- దర్శన సమయాల్లో మార్పులు!

శీతాకాలం ప్రారంభం కానున్న నేపథ్యంలో శ్రీరామ జన్మభూమి తీర్థ క్షేత్ర ట్రస్ట్ కీలక ప్రకటన- దర్శన సమయాల్లో మార్పులు చేపట్టినట్లు ప్రకటన

Ayodhya Temple Timings Changed
Ayodhya Temple Timings Changed (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 23, 2025 at 3:04 PM IST

Ayodhya Temple Timings Changed: అయోధ్య రామమందిరాన్ని దర్మించే వారికి 'శ్రీరామ జన్మభూమి తీర్థ క్షేత్ర ట్రస్ట్' బిగ్​ అప్​డేట్​ ఇచ్చింది. ఆలయ దర్శన సమయాల్లో కీలక మార్పులు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. శీతాకాలం ప్రారంభం కావడంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలిపింది. అలాగే దర్శన సమయ వ్యవధిని గంట తగ్గించినట్లు పేర్కొంది. అయితే నూతన మార్పులు గురువారం నుంచే అమల్లోకి వచ్చినట్లు తెలిపింది. నూతనంగా ప్రకటించిన దర్శన సమయ మార్పులు ఈ కింది విధంగా ఉన్నాయి.

మంగళ హారతి తెల్లవారజామున 4 గంటలకు, శృంగార్​ హారతి 6:30కు ఇవ్వనున్నారు. అనంతరం భక్తులను ఉదయం 7 గంటలకు ఆలయంలోకి ప్రవేశం కల్పిస్తారు. మధ్యాహ్నం 12:00 గంటలకు భోగ హారతి, అలాగే 12:30 నుంచి 01:00 గంట వరకు ఆలయ తలుపులు మూసివేయనున్నారు. అనంతరం దర్శనం ఒంటి గంట తర్వాత తిరిగి ప్రారంభమై రాత్రి 9:30 వరకు కొనసాగనుంది. ఆలయ ప్రాంగణంలో ఉన్న భక్తులకు రాత్రి 9:30 గంటల వరకు దర్శనం చేసుకోవడానికి అనుమతి ఇవ్వనున్నారు. ఆ తర్వాత శయన హారతి ఇస్తారు. గతంలో ఆలయ ప్రాంగణాన్ని ఉదయం 6:30 గంటలకు తెరిచేవారు. బిర్లా ధర్మశాల ముందు ఉన్న గేటు వద్ద ఉదయం 8:30 గంటలకు ప్రవేశం మూసివేయనున్నారు. ఉదయం 9 గంటల తర్వాత సెక్యూరిటీ గేట్​ డీ1 నుంచి అనుమతి లేదని ట్రస్ట్​ పేర్కొంది.

