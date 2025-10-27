అయోధ్య రామమందిరం నిర్మాణం పూర్తి- 25న మోదీ పర్యటన!
ఆరు గుళ్లు పూర్తిగా నిర్మాణం సహా రుషుల మండపాలు పూర్తి
Published : October 27, 2025 at 8:54 PM IST
Ayodhya Ram Mandir Completion : అయోధ్య రామమందిర నిర్మాణం పూర్తి అయినట్లు శ్రీ రామ జన్మభూమి తీర్థక్షేత్ర ట్రస్ట్ సోమవారం ప్రకటించింది. ప్రభు శ్రీరామ్ లల్లా ప్రధాన ఆలయంతో పాటు అన్ని నిర్మాణ పనులు పూర్తైనట్లు వెల్లడించింది. రామమందిర నిర్మాణం పూర్తి కావడం ఎంతో ఆనందాన్ని ఇస్తుందని ఎక్స్ వేదికగా వివరించింది. రామ్ లల్లా ప్రధాన ఆలయంతో పాటు మరో ఆరు గుళ్లు పూర్తిగా నిర్మాణం అయినట్లు తెలిపింది. మహాదేవ్, గణేశ్ జీ, హనుమాన్ జీ, సూర్య దేవ్ జీ, మా భగవతి, మా అన్నపూర్ణ తోపాటు శేషావతార్ మందిర్, సంత్ తులసీ దాస్ మందిర్ నిర్మాణం జరిగినట్లు పేర్కొంది. రుషి వాల్మీకి, రుషి వశిష్ఠ, రుషి విశ్వామిత్ర, రుషి అగస్త్య, నిశద్రాజ్, శబరి, దేవి అహల్య మండపాలు సైతం పూర్తిగా నిర్మించినట్లు తెలిపింది. ఆలయంపై కలశం ఏర్పాటుతో పాటు జటాయు, ఉడత విగ్రహాలను ప్రతిష్ఠించినట్లు చెప్పింది. ప్రస్తుతం ఆలయ పరిసరాల్లో రోడ్లతో పాటు స్టోన్ ఫ్లోరింగ్ పనులను ఎల్ అండ్ టీ సంస్థ చేస్తుందని వెల్లడించింది. ఇంకా పంచవటి ప్రాంతంలో ఆహ్లాదం పంచేలా పచ్చటి చెట్లతో 10 ఎకరాల్లో ల్యాండ్ స్కేపింగ్ పనులను జీఎంఆర్ నిర్వహిస్తోందని వివరించింది. అయితే, ప్రస్తుతం కొనసాగుతున్న పనులన్నీ ప్రజలతో ప్రత్యక్ష సంబంధం లేవని పేర్కొంది. 3.5 కిలోమీటర్ల పొడవైన సరిహద్దు గోడ, ట్రస్ట్ కార్యాలయం, గెస్ట్ హౌజ్, ఆడిటోరియంతో పాటు పలు పనులు కొనసాగుతున్నట్లు చెప్పింది.
सभी श्रीरामभक्तों को यह जानकारी देते हुए हर्ष हो रहा है कि मंदिर निर्माण सबंधी सभी कार्य पूर्ण हो गए हैं अर्थात- मुख्य मंदिर, परकोटा के ६ मंदिर - भगवान शिव, भगवान गणेश, भगवान हनुमान, सूर्यदेव, देवी भगवती, देवी अन्नपूर्णा तथा शेषावतार मंदिर भी पूर्ण हो चुके हैं। इन पर ध्वजदण्ड एवं…— Shri Ram Janmbhoomi Teerth Kshetra (@ShriRamTeerth) October 27, 2025
"శ్రీరామ జన్మభూమి ఆలయ నిర్మాణం పూర్తి అయ్యింది. ఆలయ తొలి అంతస్థులో రామ్ పరివార్ ప్రతిష్ఠాపన పూర్తైంది. రామమందిరం పైన ప్రధాని మోదీ ధ్వజ్ జెండా ఎగురవేసే రోజునే రామ్ పరివార్కు హారతి కార్యక్రమం ఉంటుంది. చంపత్ రాయ్ ఆధ్వర్యంలో జరిగే ఈ వేడుకకు ఆహ్వానించేందుకు దాదాపు 6000- 8000 మంది అతిథుల జాబితాను తయారు చేస్తున్నాం. రామ మందిర శిఖరంపై పతాకాన్ని ఎగురవేసే కార్యక్రమం భక్తులకు ఒక ప్రకటన లాంటింది. పర్కోటా సహా అన్ని పనులు పూర్తి అయ్యినందున భక్తులు ఆలయాన్ని సందర్శించాలని కోరుతున్నాం."
--నృపేంద్ర మిశ్రా, శ్రీ రామ జన్మభూమి తీర్థ క్షేత్ర ట్రస్ట్
ప్రధాని మోదీ పర్యటన వేళ హై అలర్ట్
నవంబర్ 25న ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ శ్రీరామ జన్మభూమి ఆలయంపై జెండా ఎగరవేయనున్న నేపథ్యంలో ఈ పనులన్నీ పూర్తి చేశారు. ఈ మేరకు అయోధ్యలోని మహర్షి వాల్మికీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో ఏర్పాట్లను పరిశీలించారు. ప్రధాని మోదీ పర్యటన నేపథ్యంలో అయోధ్యలో హై అలర్ట్ ఉంటుందని అధికారులు తెలిపారు.
రామమందిర దర్శన వేళల్లో కీలక మార్పులు
మరోవైపు ఇటీవలె అయోధ్య రామమందిర దర్శన వేళల్లో కీలక మార్పులు జరిగాయి. ఈ నూతన మార్పులు గురువారం నుంచి అమల్లోకి వచ్చినట్లు శ్రీ రామ జన్మభూమి తీర్థక్షేత్ర ట్రస్ట్ వెల్లడించింది. దీని ప్రకారం తెల్లవారుజామున 4:30 గంటలకు మంగళహారతి, 6:30 గంటలకు శృంగార్ హారతి ఇవ్వనుండగా, భక్తులకు ఉదయం 7 గంటలకు ఆలయ ప్రవేశం కల్పిస్తారు. అనంతరం మధ్యాహ్నం 12:00 గంటలకు రాజ్ భోగ హారతి తర్వాత 12:30 నుంచి 01:00 గంటల వరకు ఆలయ తలుపులు మూసివేస్తారు. ఒంటి గంట తర్వాత దర్శనం తిరిగి ప్రారంభమై రాత్రి 9:30 వరకు కొనసాగుతుంది. భక్తులను రాత్రి 8:30 వరకు ఆలయంలోకి అనుమతిస్తారు.