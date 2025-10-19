ETV Bharat / bharat

అయోధ్య దీపోత్సవం- 26 లక్షల 17వేల దీపాలతో గిన్నిస్ రికార్డు

దీపావళిని పురస్కరించుకొని అయోధ్యలో నిర్వహించిన దీపోత్సవం

Ayodhya creates world record Deepotsav
Ayodhya creates world record Deepotsav (Photo Credit: UP GOVERNMENT)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 19, 2025 at 8:33 PM IST

1 Min Read
Ayodhya World Record Deepotsav: దీపావళిని పురస్కరించుకొని అయోధ్యలో నిర్వహించిన దీపోత్సవం కన్నుల పండుగగా సాగింది. సరయూ నది తీరాన 26 లక్షల దీపాలను వెలిగించి సరికొత్త రికార్డు సృష్టించారు. 2,100 మంది పురోహితులు సరయూ నదికి హారతి ఇచ్చారు. దీపోత్సవంలో ఉత్తర్​ప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి యోగిఆదిత్యనాథ్ పాల్గొని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. దీపాల వెలుగులతో ఆ ప్రాంతమంతా స్వర్ణమయంగా మారింది. దీపోత్సవాన్ని వీక్షించడానికి పెద్దఎత్తున భక్తులు తరలిరాగా సరయూ నదీ తీర ప్రాంతాలు కిక్కిరిశాయి. అనంతరం ఏర్పాటు చేసిన లేజర్ షో, లైట్ షోలు వీక్షకులను ఆకట్టుకున్నాయి. కళాకారులు రామాయణ ఘట్టాన్ని ప్రదర్శించగా ప్రజలు భక్తి పారవశ్యంలో మునిగిపోయారు. ఈ సందర్భంగా పర్యావరణహిత టపాసులు కాల్చారు. 1100 డ్రోన్లతో చేపట్టిన ప్రదర్శన కూడా ఆద్యంతం ఆకట్టుకుంది. ఈ దీపోత్సవం రెండు గిన్నిస్ రికార్డులు నెలకొల్పింది. 26 లక్షల 17వేల దీపాలను వెలిగించడం సహా ఎక్కువ మంది పురోహితులు సరయూ నదికి హారతి ఇవ్వడంతో గిన్నిస్ రికార్డు దక్కింది. దీపావళి సందర్భంగా బాల రాముని ఆలయాన్ని కూడా వివిధ రకాల పూలతో అందంగా అలంకరించారు.

AYODHYA DEEPOTSAV WORLD RECORD
AYODHYA DEEPOTSAV
AYODHYA WORLD RECORD DEEPOTSAV

