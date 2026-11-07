అయోధ్యలో దీపాల వెలుగులు- సరయూ తీరంలో 30 లక్షలకుపైగా దీపాలతో వైభవంగా దీపోత్సవం!
Ayodhya Ram Mandir Diwali Record : దీపావళికి ముందు అయోధ్యలో పదో దీపోత్సవం ఘనంగా నిర్వహించారు. సరయూ నది తీరంలోని 56 ఘాట్లపై 30 లక్షలకుపైగా దీపాల్ని వెలిగించారు.
Published : November 7, 2026 at 9:42 PM IST
దీపావళి పండగ పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకొని ఉత్తర్ప్రదేశ్లోని అయోధ్య నగరం దీపాల వెలుగులతో ముస్తాబైంది. శనివారం రాత్రి అయోధ్య ధామ్ ఆధ్యాత్మిక శోభను సంతరించుకుంది. సరయూ నదీ తీరాన ఉన్న 56 ఘాట్లలో ఏకంగా 30 లక్షలకుపైగా మట్టి ప్రమిదలను (దీపాలు) వెలిగించి, అత్యంత వైభవంగా 10వ దీపోత్సవ వేడుకల్ని నిర్వహించారు. ఇక్కడ ఘాట్లు అన్నీ దీప కాంతులతో వెలుగులీనుతూ అయోధ్య నగర ఆధ్యాత్మిక, సాంస్కృతిక వైభవాన్ని, భక్తుల అపారమైన భక్తిశ్రద్ధలను కళ్లకు కట్టాయి. ఈ చరిత్రాత్మక ఉత్సవానికి భారత ఉపరాష్ట్రపతి సీ.పీ. రాధాకృష్ణన్, ఉత్తర్ప్రదేశ్ గవర్నర్ ఆనందిబెన్ పటేల్, ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ హాజరయ్యారు. ఇంకా దేశవ్యాప్తంగా సాధువులు, ఇతర ప్రముఖులు కూడా వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు.
రామాయణ ఘట్టాలు
ఈ గ్రాండ్ సెలబ్రేషన్స్లో భాగంగా సరయూ ఘాట్ల వద్ద ప్రత్యేక సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. పెద్ద ఎత్తున నిర్వహించిన లేజర్ లైట్ అండ్ సౌండ్ షో భక్తుల్ని మంత్ర ముగ్ధులను చేసింది. ఈ అద్భుత ఘట్టాన్ని వీక్షించడానికి దేశవ్యాప్తంగా వేలాది మంది భక్తులు ఘాట్ల వద్దకు తరలివచ్చారు. దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన కళాకారులు రామాయణంలోని అత్యంత ముఖ్యమైన ఘట్టాలను, కీలక సంఘటనలను ప్రతిబింబించేలా తమ అద్భుత ప్రదర్శనలతో వేదికపై ఆవిష్కరించారు. గత కొన్ని రోజులుగా పకడ్బందీగా సాగుతున్న ఈ 10వ దీపోత్సవం ఏర్పాట్లు శనివారంతో పతాక స్థాయికి చేరాయి.
#WATCH | Delhi: A drone show is being organised at the Central Park in Connaught Place as part of Diwali celebrations. https://t.co/2scNlQdFZG— ANI (@ANI) November 7, 2026
VIDEO | Vice President C. P. Radhakrishnan and Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath witness a spectacular drone show depicting the historic consecration of Shri Ram Janmabhoomi Mandir during Deepotsav-2026 in Ayodhya, illuminating the night sky with a tribute to the temple's historic establishment. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) November 7, 2026
అయోధ్య మళ్లీ జీవం పోసుకుంది: యోగి ఆదిత్యనాథ్
రామ్ కథా పార్క్లో జరిగిన భారీ సభలో సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ ప్రసంగించారు. రాముడు, జానకీదేవికి హారతి ఇచ్చి, పూజలు నిర్వహించిన అనంతరం సభలో మాట్లాడారు. అయోధ్య గతంలో ఎదుర్కొన్న పోరాటాలు, ప్రస్తుత అభివృద్ధి, సాంస్కృతిక పునరుజ్జీవనం గురించి ప్రస్తావించారు. రామజన్మభూమి ఉద్యమంలో కరసేవకులు, సాధువులు చేసిన త్యాగాల్ని ఆయన గుర్తుచేశారు. గతంలో రామభక్తులపై కాల్పులు జరిపారని, సాధువులపై లాఠీఛార్జి చేశారని విమర్శించారు. అలాంటి చర్యలకు పాల్పడిన వారు అయోధ్యకు వస్తే ముందుగా రామభక్తులకు, సాధువులకు క్షమాపణలు చెప్పాలని అన్నారు. గతంలో అయోధ్యలో విమానాశ్రయం నిర్మించడం కూడా సాధ్యం కాలేదని, ఇప్పుడు మహర్షి వాల్మీకి పేరుతో అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ఉందని యోగి పేర్కొన్నారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వంలో రామమందిర ప్రాణ ప్రతిష్ఠ జరిగిందని గుర్తుచేశారు.
VIDEO | A grand theatrical spectacle unfolds at Ayodhya's Deepotsav-2026 as artists portraying Lord Shri Ram, Mata Sita, Lord Lakshman and Lord Hanuman make a majestic stage entrance, symbolising their return to Ayodhya after 14 years of exile, evoking the timeless joy of Ram's homecoming. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) November 7, 2026
#WATCH | Uttar Pradesh: Ayodhya celebrates the grand 10th Deepotsav 2026, as the sacred ghats are illuminated with thousands of diyas. More than 30 lakh earthen lamps are set to illuminate 56 ghats along the banks of the Saryu River. A spectacular display of devotion, tradition and cultural heritage, showcasing the timeless spiritual splendour of Shri Ayodhya Dham.— ANI (@ANI) November 7, 2026
500 ఏళ్ల సుదీర్ఘ పోరాటం తర్వాత అయోధ్యలో రామ్లల్లా మళ్లీ కొలువుదీరారని, కరసేవకులు, సాధువుల త్యాగాల ఫలితంగా ఇది సాధ్యమైందని అన్నారు. ఒకప్పుడు రాముడి పేరు పలికినా లాఠీఛార్జిలు, కాల్పులు జరిపిన ప్రాంతం ఇప్పుడు త్రేతాయుగ జ్ఞాపకాలను తలపించేలా మళ్లీ కళకళలాడుతోందని వ్యాఖ్యానించారు. యూపీ గవర్నర్ ఆనందీబెన్ పటేల్ కూడా సరయూ నది తీరంలో జరిగిన దీపోత్సవంలో ప్రసంగించారు. రాముడు ఒక పేరు మాత్రమే కాదని, ఆయన ఒక ఆలోచన, విలువలు, భారత జాతీయ చైతన్యానికి పునాది అని పేర్కొన్నారు. ప్రధాని మోదీ మార్గదర్శకత్వంలో, సీఎం యోగి నాయకత్వంలో అయోధ్య అభివృద్ధి కొత్త దిశలో సాగుతోందని చెప్పారు. నగరానికి వచ్చే భక్తులు, పర్యటకుల సంఖ్య పెరగడం వల్ల స్థానికంగా ఉపాధి, ఆర్థిక అవకాశాలు విస్తరిస్తున్నాయని తెలిపారు. హోటళ్లు, అతిథి గృహాలు, రవాణా, హస్త కళలు, పూజా సామగ్రి, పూలు, స్థానిక ఉత్పత్తుల రంగాల్లో వేలాది కుటుంబాలకు ఉపాధి అవకాశాలు ఏర్పడుతున్నాయని వివరించారు.
#WATCH | Ayodhya, Uttar Pradesh: Lakhs of earthen lamps illuminate Ram Ki Paidi ghat on the 10th Deepotsav of Ayodhya. More than 30 lakh earthen lamps are set to illuminate 56 ghats along the banks of the Saryu River. https://t.co/c5GwUG3SAk— ANI (@ANI) November 7, 2026
రైతు కుటుంబం నుంచి ఉపరాష్ట్రపతి వరకు
ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన ఉపరాష్ట్రపతి సీపీ రాధా కృష్ణన్ను సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ స్వాగతించారు. తమిళనాడులోని సాధారణ రైతు కుటుంబంలో జన్మించిన ఆయన దేశ రెండో అత్యున్నత రాజ్యాంగ పదవిని చేపట్టే స్థాయికి ఎదిగారని కొనియాడారు. భారత సంప్రదాయాలు, సంస్కృతి, విలువల పట్ల నిబద్ధతతో ఆయన దేశానికి కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారని యోగి పేర్కొన్నారు. కార్యక్రమం ప్రారంభానికి ముందు ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన ప్రదర్శనను సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ సందర్శించారు. అయోధ్య గత 500 ఏళ్ల చరిత్ర, రామ జన్మభూమి ఉద్యమం, నగరంలో చేపట్టిన ఆధునిక మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధిని ప్రదర్శనలో చూయించారు.
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