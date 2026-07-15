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భర్త జీతంలో 25శాతం భరణం భార్యకు ఇవ్వడం తప్పనిసరి కాదు : అలహాబాద్‌ హైకోర్టు

25 శాతం భరణం అనేది కేవలం మార్గదర్శకం మాత్రమేనని స్పష్టం చేసిన హైకోర్టు

Allahabad HC on Wife Alimony
Allahabad High Court (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 15, 2026 at 10:37 AM IST

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Allahabad HC on Wife Alimony : భర్త నికర వేతనంలో 25 శాతం మొత్తాన్ని భార్యకు భరణంగా ఇవ్వడం తప్పనిసరి కాదని అలహాబాద్‌ హైకోర్టు స్పష్టం చేసింది. అది కేవలం ఒక సాధారణ మార్గదర్శకం మాత్రమేనని, ప్రతి కేసులోని పరిస్థితులు, ఇరువైపుల ఆర్థిక స్థితి ఆధారంగా కోర్టులు భరణం మొత్తాన్ని నిర్ణయించవచ్చని పేర్కొంది. భరణం నిర్ణయించే సమయంలో ఒకే సూత్రాన్ని అన్ని కేసులకు వర్తింపజేయలేమని కోర్టు తెలిపింది. అవసరాన్ని బట్టి 25 శాతం కంటే ఎక్కువ లేదా తక్కువ మొత్తాన్ని కూడా నిర్ణయించే అధికారం న్యాయస్థానాలకు ఉందని స్పష్టం చేసింది.కాన్పూర్​కు చెందిన ఓ వ్యక్తి దాఖలు చేసిన రివిజన్‌ పిటిషన్‌ విచారణ సందర్భంగా న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ అచల్‌ సచ్‌దేవ్‌ ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.

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ALLAHABAD HC ON WIFE ALIMONY
ALLAHABAD HC ON HUSBAND INCOME
ALLAHABAD HC ON WIFE ALIMONY

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