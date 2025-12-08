ఆ లోపాల వల్లే ఇండిగో సంక్షోభం : రాజ్యసభలో రామ్మోహన్ నాయుడు
ప్రయాణికులపై భద్రతపై ఎలాంటి రాజీపడబోమని స్పష్టం
Published : December 8, 2025 at 2:43 PM IST
Rammohan Naidu on Indigo Issue : సిబ్బంది రోస్టింగ్, అంతర్గత ప్రణాళికల్లో లోపాల వల్లే ఇండిగో సంక్షోభం తలెత్తినట్టు పౌరవిమానయాన శాఖ మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు తెలిపారు. ప్రయాణికులపై భద్రతపై ఎలాంటి రాజీపడబోమని స్పష్టం చేశారు. ఇండిగో సంక్షోభంపై రాజ్యసభ సభ్యులు లేవనెత్తిన ప్రశ్నలకు కేంద్రమంత్రి ఈ మేరకు సమాధానం ఇచ్చారు. విమానయాన సిబ్బంది పని గంటలపై పరిమితులకు సంబంధించిన నిబంధనలను ఇండిగో సరిగా అమలుచేయకపోవడమే సర్వీసుల రద్దుకు దారితీసిందని వెల్లడించారు.
ఏవియేషన్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ (AMSS) ఈ అంతరాయాలకు కారణం కాదని తెలిపారు. ఈ సమస్యను పరిష్కరించేందుకు ఎయిర్లైన్తో నిరంతరం సంప్రదింపులు జరుపుతున్నామని చెప్పారు. ప్రయాణికులు ఎదుర్కొంటున్న తీవ్ర అంతరాయానికి చింతిస్తున్నట్టు చెప్పారు. భవిష్యత్తులో ఏ ఇతర ఎయిర్లైన్స్ నుంచి ఇలాంటివి పునరావృతం కాకుండా చర్యలు చేపట్టనున్నట్లు రామ్మోహన్నాయుడు పేర్కొన్నారు.
ఎఫ్టీటీఎల్ నిబంధనల వల్ల ఈ పరిస్థతి వచ్చిందన్న ఆరోపణలపై కూడా రామ్మోహన్ నాయుడు స్పందించారు. ఇండిగోతో పాటు ఇత విమానయాన సంస్థలను సంప్రదించిన తర్వాతే ఎఫ్టీటీఎల్ నిబంధనలపై నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు చెప్పారు.
"2025 నవంబరు ఒకటో తేదీన కొత్త ఎఫ్టీటీఎల్ నిబంధనలు తీసుకువచ్చాం. ఇండిగోతో మాత్రమే కాకుండా ఈ రంగంలో ఇతర ఎయిర్లైన్స్ను కూడా సంప్రదించి నిర్ణయం తీసుకున్నాం. భద్రత అనేది అత్యంత ముఖ్యమని అందులో ఎటువంటి నిర్లక్ష్యాన్ని సహించబోమని చెప్పాం. సిబ్బంది, పైలెట్ల పట్ల జాగ్రత్త తీసుకుంటాం. అలాగే ప్రయాణికులను జాగ్రత్తగా చూసుకుంటాం. ఎఫ్టీటీఎల్ ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత ఒక నెల వరకు ఆపరేషన్స్ సజావుగా జరిగాయి. ప్రస్తుత పరిస్థితి ఎఫ్టీటీఎల్ వల్ల వచ్చిందన్న ఆరోపణల నేపథ్యంలో ఇది చెబుతున్నా. సిబ్బందిని, రోస్టర్ వ్యవస్థను రోజువారి కార్యక్రమాలకు అనుగుణంగా ఇండిగో పాటించాల్సి ఉంది. నవంబర్ ఒకటిన ఇండిగోతో సమావేశమయ్యాం. ఆ సమయంలో వారికి అనుమానాలు ఉన్న అంశాలపై స్పష్టతనిచ్చాం. అయితే వారు ఈ సమస్య గురించి లేవనెత్తలేదు. అంతా సాధారణంగా నడుస్తున్న వేళ ఆకస్మికంగా 3 వ తేదీన ఈ సమస్య తలెత్తింది. ఇది గమనించిన కేంద్రం రంగంలోకి దిగింది. ఈ సంక్షోభాన్ని మేం తేలిగ్గా తీసుకోవడం లేదు. దీనిపై విచారిస్తున్నాం. అత్యంత కఠినమైన చర్యలు తీసుకుంటాం" - రామ్మోహన్ నాయుడు, పౌర విమానయాన శాఖ మంత్రి