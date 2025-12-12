కుదుటపడిన 'ఇండిగో' సంక్షోభం- శీతాకాలం పొగమంచుపై కేంద్రం ఫోకస్
శీతాకాల పొగమంచు వేళ తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై పౌరవిమానయాన శాఖ మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు సమీక్ష
Published : December 12, 2025 at 3:57 PM IST
Aviation Minister On Airlines: ఇండిగో సంక్షోభం వల్ల వేల సంఖ్యలో ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులను ఎదుర్కొన్నారు. ఇండిగో సంక్షోభం ఇప్పుడిప్పుడే కుదుటపడుతుండగా, పౌరవిమానయాన శాఖకు శీతాకాలం రూపంలో మరో సవాల్ ఎదురుకాబోతోంది. శీతాకాలంలో ఏర్పడే పొగమంచు ప్రభావం విమాన సర్వీసులపై తీవ్రంగా పడుతోంది. ఈ క్రమంలో పొగమంచు వల్ల ప్రయాణికులకు ఎలాంటి అంతరాయం లేకుండా ముందస్తు చర్యలు తీసుకోవడంపై కేంద్రం ఫోకస్ పెట్టింది.
ఈ మేరకు కేంద్ర పౌరవిమానయాన శాఖ మంత్రి కె.రామ్మోహన్ నాయుడు శుక్రవారం ఎయిర్ ఇండియా, ఇండిగో వంటి ఎయిర్లైన్స్తో పాటు డీజీసీఏ, ఏఏఐ, సీఐఎస్ఎఫ్ వంటి నిర్వహణ సంస్థలతో సమీక్ష నిర్వహించారు. ప్రయాణికులు ఎలాంటి అసౌకర్యానికి గురికాకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు. ఈ మేరకు విమానయాన, నిర్వహణ సంస్థలకు దిశా నిర్దేశం చేశారు. విమాన సర్వీసులపై పొగమంచు ప్రభావాన్ని తగ్గించేందుకు తగిన ఎస్ఓపీలను అమలు చేయాలని సూచించారు.
ఈ సందర్భంగా విమానయాన కార్యకలాపాలను సజావుగా నిర్వహించాలని, రియల్ టైమ్ డేటా మార్పిడి, వార్ రూమ్ యాక్టివేషన్, కాట్ కంప్లైంట్ వంటి అంశాలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని మంత్రి రామ్మోహన్ తెలిపారు. ప్రయాణికులకు ఏదైనా అసౌకర్యం కలిగితే స్పష్టమైన జవాబుదారీతనంతో వ్యవహరించాలని చెప్పారు.
Chaired a comprehensive review meeting today to assess preparedness for the upcoming fog window of the winter schedule with all key stakeholders including DGCA, AAI, airport operators, airlines and CISF.— Ram Mohan Naidu Kinjarapu (@RamMNK) December 12, 2025
All stakeholders have been instructed to ensure full compliance, fix… pic.twitter.com/hDyelFMSwu