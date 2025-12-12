Telangana Panchayat Elections Results2025

ఏడాది పొడవునా ఫ్లైట్​ టికెట్​ రేట్స్​పై పరిమితి విధించలేం: రామ్మోహన్ నాయుడు

ఫ్లైట్ టికెట్ ధరలపై మంత్రి రామ్మోహన్ క్లారిటీ

Rammohan Naidu on Flight Fares
Rammohan Naidu on Flight Fares (Source: ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 12, 2025 at 8:36 PM IST

Rammohan Naidu On Flight Fares : ఏడాది పొడవునా విమాన టికెట్ల ధరలపై ప్రభుత్వం పరిమితి విధించలేదని పౌర విమానయాన శాఖ మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు తెలిపారు. అసాధారణ పరిస్థితుల్లో మాత్రమే విమాన టికెట్ల ధరలపై పరిమితి విధించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి అధికారం ఉందని చెప్పారు. ఇండిగో సంక్షోభం సమయంలో కేంద్రం తన అధికారాన్ని వినియోగించి టికెట్ల ధరలపై పరిమితి విధించిందని గుర్తు చేశారు. లోక్‌సభలో విమాన టికెట్ల ధరలపై జరిగిన చర్చలో పాల్గొన్న ఆయన విమానయాన రంగంలో నిబంధనలను సరళీకరించడం వల్ల ప్రయాణికులకు ప్రయోజనం కలిగిందని తెలిపారు.

డీరెగ్యులేషన్ వల్ల మార్కెట్‌లోకి ఎక్కువ మంది వచ్చేందుకు అవకాశం ఉంటుందని తద్వారా పోటీతత్వం పెరిగి ఛార్జీలు అందుబాటు ధరల్లో ఉంటాయని వివరించారు. నిబంధనల సరళీకరణ ఉద్దేశం విమానయాన సంస్థలకు పూర్తి స్వేచ్ఛ ఇవ్వటం కాదని రామ్మోహన్‌ నాయుడు తెలిపారు. అసాధారణ పరిస్థితుల్లో ప్రభుత్వం జోక్యం చేసుకొని ప్రయాణికుల ప్రయోజనాలను కాపాడుతుందని వెల్లడించారు.

"ప్రస్తుతం ఉన్న ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్ చట్టం ప్రకారం అసాధారణ పరిస్థితుల్లో కేంద్రం జోక్యం చేసుకోవడానికి అధికారం ఉంది. విమాన టికెట్‌ ధరల దుర్వినియోగానికి అవకాశం ఉంటే కేంద్రం జోక్యం చేసుకొని ఛార్జీలపై పరిమితి విధిస్తుంది. తద్వారా అధిక ఛార్జీల భారం ప్రయాణికులపై పడదు. కరోనా అందుకు ఒక ఉదాహరణ. సరఫరా, డిమాండ్ మధ్య వ్యత్యాసం కారణంగా విమానయాన సంస్థలు, ప్రయాణికులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. ఆ సమయంలో ప్రభుత్వం రంగంలోకి దిగి ప్రయాణ సమయం ఆధారంగా ఛార్జీలను నిర్ణయించి వాటిని అమలు చేసింది."
- రామ్మోహన్‌ నాయుడు, పౌర విమానయాన శాఖ మంత్రి

