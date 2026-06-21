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నేడే నీట్ యూజీ రీఎగ్జామ్- పరీక్ష కేంద్రాల వద్ద కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు

మధ్యాహ్నం 2 నుంచి సాయంత్రం 5.15 వరకు నీట్ పరీక్ష- పెన్-అండ్-పేపర్ విధానంలో నీట్‌ పరీక్ష- దేశవ్యాప్తంగా నీట్ పరీక్ష రాయనున్న 22.79 లక్షలమంది అభ్యర్థులు

NEET UG Re-Exam 2026
NEET UG Re-Exam 2026 (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 21, 2026 at 7:01 AM IST

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NEET UG Re-Exam 2026 : నీట్‌ యూజీ-2026 పునఃపరీక్ష ఆదివారం జరగనుంది. జాతీయ పరీక్షల సంస్థ-NTA ఇందుకు అన్ని ఏర్పాట్లు చేసింది. భారత్‌ సహా విదేశాల్లోని 14 నగరాల్లో మెుత్తం 5వేల 440 పరీక్ష కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు. 22 లక్షల 79 వేల మందికి పైగా విద్యార్థులు పరీక్షకు హాజరయ్యే అవకాశం ఉంది. గతంలో ప్రశ్న పత్రాలు లీకైన నేపథ్యంలో NTA పటిష్ఠమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేసింది. సాధారణ అభ్యర్థులకు మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5.15 గంటల వరకు, దివ్యాంగులకు సాయంత్రం 6.20 గంటల వరకు పరీక్ష రాసే అవకాశం కల్పించారు. పరీక్షల సమర్థ నిర్వహణకు 2 లక్షల మందికిపైగా సిబ్బంది సేవలను వినియోగిస్తున్నారు. మే 3న నిర్వహించిన నీట్ పరీక్ష ప్రశ్న పత్రం లీకైంది. దీంతో NTA దానిని రద్దు చేసి మరోసారి పరీక్ష నిర్వహిస్తోంది.

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NEET UG REEXAM 2026
NEET UG REEXAM 2026

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