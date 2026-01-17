పిల్లల్లో నైతిక విలువలు పెరగాలని పుస్తకాలు రాస్తున్నా : రచయిత్రి సుధా మూర్తి
Published : January 17, 2026 at 7:36 PM IST
Sudha Murthy On Children Know Partition : నేటి కాలంలో ఉమ్మడి కుటుంబాలు కనుమరుగైపోతున్నాయని, ఒకప్పటిలా పిల్లలు తమ తాతామామలతో కలిసి జీవించడానికి ఆసక్తి చూపడంలేదని రాజ్యసభ ఎంపీ సుధామూర్తి అన్నారు. మహిళలు కేవలం టీవీలో వచ్చే సీరియల్స్కే పరిమితమౌతున్నారని, దీనివల్ల ఇంట్లో ఒకరితో మరొకరు మాట్లాడుకోవడం తగ్గిపోతోందని, ఫలితంగా పిల్లలు నైతిక విలువల గురించి తెలుసుకోలేకపోతున్నారని చెప్పారు. అయితే ఈ సమస్యను అధిగమించడానికి ఆమె కథలను రాయడం ప్రారంభించానని, దీనివల్ల పిల్లలు మంచి జ్ఞానాన్ని పెంపొందిచుకోగలరని ఆమె అభిప్రాయపడ్డారు. రాజస్థాన్లో జరుగుతున్న జైపుర్ సాహిత్య వేడుకల్లో పాల్గొన్న సుధామూర్తి ఈ మేరకు మాట్లాడారు.
నేటి తరం పిల్లలు చరిత్ర గురించి తెలుసుకోవాలి!
ఈ సందర్భంగా రచయిత్రి సుధామూర్తి దేశ చరిత్రపై తన అభిప్రాయాలను పంచుకున్నారు. నేటి తరం పిల్లలు చరిత్ర గురించి తప్పనిసరిగా తెలుసుకోవాలని, లేదంటే భవిష్యత్తును వారు అర్థం చేసుకోలేరని అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ భూమి, మనం అనుభవిస్తున్న స్వేచ్ఛ ఊరికే రాలేదన్న విషయాన్ని నేటి తరం పిల్లలకు కచ్చితంగా తెలుసుకోవాలని అభిప్రాయపడ్డారు. మన పూర్వీకులు ఎంతో కష్టపడి వాటిని సాధించారన్న విషయం ప్రతి ఒక్కరికి తెలియాలని అన్నారు.
దేశ విభజన గురించి తెలుసుకోవాలి!
మరోవైపు, దేశ విభజన గురించి కూడా సుధామూర్తి ప్రస్తావించారు. దేశ విభజన కోసం ఆనాడు తీసుకున్న ఓ తప్పుడు నిర్ణయం ఎన్నోతరాలపై ప్రభావం చూపిస్తోందని సుధామూర్తి వివరించారు. కాబట్టి నేటి తరం పిల్లలకు విభజన గురించి తెలియజేయాలని తాను చాలా సార్లు అనుకున్నట్లు సుధామూర్తి చెప్పారు. భారత సంప్రదాయాలు, సంస్కృతి, భాషల గురించి ఏ అవగాహనలేని ఓ వ్యక్తి పెన్సిల్ (నాటి వైస్రాయ్ను ఉద్దేశించి) తీసుకుని గీత గీసి ఇవి మీ సరిహద్దులని చెప్పారని ఆమె అన్నారు. ఆ విభజన కారణంగా పాకిస్థాన్, బంగ్లాదేశ్ దేశాలకు వలస వెళ్లినవారి గురించి ఆలోచిస్తే బాధగా ఉంటుందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
ఆ ఆలోచన ఎంతో బాధను కలిగించింది!
ఒకానొక సమయంలో తాను పాక్కు వెళ్లినప్పుడు అక్కడి మ్యూజియంకు వెళ్తే తాను విదేశీయురాలినని ఎక్కువ ఛార్జ్ చేశారని సుధామూర్తి పేర్కొన్నారు. అయితే, అది ఒకప్పుడు మన అఖండ భారతంలోని భాగమేనని, ఇప్పుడు సరిహద్దుల కారణంగా విదేశమైందన్న ఆలోచన తనకు ఎంతో బాధను కలిగించిందని సుధామూర్తి గుర్తుచేసుకున్నారు. ఈ విషయాలన్నీ యువతరానికి తెలియజేసేందుకు 'ది మ్యాజిక్ ఆఫ్ ది లాస్ట్ ఇయర్రింగ్స్' పుస్తకాన్ని రాసినట్లు పేర్కొన్నారు. తన మనవరాలు అనౌష్కశర్మను ఆధారంగా చేసుకునే ఈ పుస్తకంలోని ప్రధాన పాత్రను తీర్చిదిద్దినట్లు పేర్కొన్నారు.
భారత్లో సందర్శించడానికి ఎన్నో ప్రదేశాలు ఉన్నాయి!
మరోవైపు, రచయిత్తి సుధామూర్తి తన జీవితం, రచనా ప్రయాణం, పిల్లల సాహిత్యం గురించి ప్రస్తావించారు. తాను తొమ్మిద నవలలు, ఆరు అనుభపూర్వక పుస్తకాలు రాశానని, వీటితో పాటు అనేక సాంకేతిక, స్ఫూర్తిదాయక పుస్తకాలను రాసినట్లు ఆమె వెల్లడించారు. మరోవైపు, పిల్లలకు జీవితంపై పలు సూచనలు చేశారు. మనం చేసే చిన్న తప్పు జీవితాన్ని శాసిస్తోందని, కాబట్టి ప్రతి అడుగు ఆచీతూచి వేయాలని చెప్పారు. జీవితంలో విజయం, డబ్బు ముఖ్యమే కానీ అవే జీవితం కాదని అన్నారు.
నిజమైన బలం మన ఆత్మవిశ్వాసంలో, ఎంతటి క్లిష్ట పరిస్థితులనైనా అధిగమించే సామర్థ్యంలో ఉందని తెలిపారు. ఇవి లేకుండా విజయం సాధించలేమని పేర్కొన్నారు. పెద్దవాళ్లు తమ పిల్లలను విదేశాలకు తీసుకెళ్లే బదులు భారతదేశ చారిత్రక వారసత్వాన్ని, ప్రకృతి సౌందర్యాన్ని చూపించాలని ఆమె విజ్ఞప్తి చేశారు. భారత్లో సందర్శించడానికి, తెలుసుకోవడానికి లెక్కలేనన్ని అద్భుతమైన ప్రదేశాలు ఉన్నాయని ఆమె పేర్కొన్నారు.