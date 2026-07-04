'మరణం కోసం ఆస్ట్రేలియా వస్తున్న మోదీ'- ప్రధానికి హత్య బెదిరింపులు
ప్రధాని నరేంద్ర మోదీని లక్ష్యంగా చేసుకుని సోషల్ మీడియాలో హత్య బెదిరింపు- మెల్బోర్న్ మీట్స్ మోదీ కార్యక్రమానికి సంబంధించిన ఫేస్బుక్ పోస్టు కింద కామెంట్- ఘటనపై దర్యాప్తు చేపట్టిన ఆస్ట్రేలియా అధికారులు
Published : July 4, 2026 at 7:13 PM IST
Death Threats To Modi : ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఆస్ట్రేలియా పర్యటనకు ముందు కలకలం రేగింది. ఆయనను లక్ష్యంగా చేసుకుని సోషల్ మీడియాలో హత్య బెదిరింపు రావడం తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది. మెల్బోర్న్లో నిర్వహించనున్న మోదీ కమ్యూనిటీ కార్యక్రమానికి సంబంధించిన ఫేస్బుక్ పోస్టు కింద ఈ బెదిరింపు కనిపించినట్లు కథనాలు వెలువడ్డాయి. దీంతో అప్రమత్తమైన ఆస్ట్రేలియా అధికారులు ఘటనపై దర్యాప్తు చేపట్టినట్లు సమాచారం.
ది ఆస్ట్రేలియా టుడే కథనం ప్రకారం, జూలై 9న మెల్బోర్న్లోని మార్వెల్ స్టేడియంలో మెల్బోర్న్ మీట్స్ మోదీ పేరుతో కమ్యూనిటీ కార్యక్రమం నిర్వహించనున్నారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రమోట్ చేస్తూ ఫేస్బుక్లో ఓ పోస్టు పెట్టారు. ఆ పోస్టు కామెంట్స్ సెక్షన్లో ప్రధానిని లక్ష్యంగా చేసుకుని బెదిరింపు సందేశం కనిపించింది. అబు ముస్తఫా పేరుతో ఉన్న ఫేస్బుక్ ఖాతా నుంచి ఈ కామెంట్ చేసినట్లు కథనాలు పేర్కొన్నాయి. ఆ ఖాతా పేరు అరబిక్ భాషలో ఉన్నట్లు సమాచారం. కార్యక్రమం జరిగే సమయంలో స్టేడియం పైకప్పులు మూసివేయడం మంచిదని, లేదంటే మోదీ తన మరణం కోసమే ఆస్ట్రేలియాకు వస్తున్నట్లు అవుతుందని ఆ కామెంట్లో పేర్కొన్నట్లు ది ఆస్ట్రేలియా టుడే వెల్లడించింది. ఈ వ్యాఖ్య వెలుగులోకి రావడంతో ఆస్ట్రేలియా భద్రతా సంస్థలు అప్రమత్తమైనట్లు తెలుస్తోంది. ప్రధానమంత్రి స్థాయి వ్యక్తిని లక్ష్యంగా చేసుకుని ఇలాంటి వ్యాఖ్య చేయడాన్ని అధికారులు తీవ్రంగా పరిగణిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఘటనకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను తెలుసుకునేందుకు దర్యాప్తు కొనసాగిస్తున్నట్లు కథనాలు పేర్కొన్నాయి.
ఐపీ అడ్రస్ గుర్తింపు!
దర్యాప్తులో భాగంగా బెదిరింపు కామెంట్ చేసిన ఫేస్బుక్ ఖాతాకు సంబంధించిన ఐపీ అడ్రస్ను అధికారులు గుర్తించినట్లు ది ఆస్ట్రేలియా టుడే కథనం వెల్లడించింది. ఆ కామెంట్ ఎవరు చేశారు? ఎక్కడి నుంచి పోస్టు చేశారు? దీని వెనుక మరెవరైనా ఉన్నారా? అనే కోణాల్లో దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు సమాచారం. అంతేకాకుండా ఇది కేవలం సోషల్ మీడియాలో చేసిన బెదిరింపా? లేక దీని వెనుక ఏదైనా కుట్ర ఉందా? అనే అంశంపైనా అధికారులు దృష్టి సారించినట్లు తెలుస్తోంది. ఘటనకు సంబంధించిన అన్ని పరిస్థితులను పరిశీలిస్తూ దర్యాప్తును ముందుకు తీసుకెళ్తున్నట్లు కథనాలు పేర్కొన్నాయి. అయితే ఈ వ్యవహారంలో ఇప్పటివరకు ఎవరినైనా అరెస్టు చేశారా? లేదా? అనే విషయంపై స్పష్టత లేదు. ఆస్ట్రేలియన్ ఫెడరల్ పోలీస్ ఈ అంశంపై అధికారికంగా వివరాలు వెల్లడించలేదు. దర్యాప్తు కొనసాగుతున్నందున దీనిపై స్పందించేందుకు కూడా నిరాకరించినట్లు సమాచారం.
మోదీ పర్యటనకు భారీ భద్రత!
ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఆస్ట్రేలియా పర్యటనకు కొద్ది రోజుల ముందు ఈ ఘటన చోటుచేసుకోవడంతో భద్రతా సంస్థలు మరింత అప్రమత్తమైనట్లు తెలుస్తోంది. మోదీ పర్యటన సందర్భంగా కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేసేందుకు ఆస్ట్రేలియాకు చెందిన పలు భద్రతా, చట్ట అమలు సంస్థలు సమన్వయంతో పనిచేసే అవకాశం ఉంది. ప్రధాని పాల్గొనే కార్యక్రమాలు, ఆయన ప్రయాణించే ప్రాంతాలు, కమ్యూనిటీ సమావేశాలు జరిగే ప్రదేశాల్లో ప్రత్యేక భద్రతా ఏర్పాట్లు చేసే అవకాశం ఉన్నట్లు సమాచారం. ముఖ్యంగా వేలాది మంది హాజరయ్యే మెల్బోర్న్ మీట్స్ మోదీ కార్యక్రమం నేపథ్యంలో మార్వెల్ స్టేడియం వద్ద భద్రతను మరింత కట్టుదిట్టం చేసే అవకాశం ఉంది.
మూడు దేశాల పర్యటనలో భాగంగా!
ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ జూలై 6 నుంచి 11 వరకు మూడు దేశాల్లో పర్యటించనున్నట్లు ఫీడ్లో పేర్కొన్నారు. ఈ పర్యటనలో భాగంగా తొలుత ఇండోనేషియాకు వెళ్లనున్న మోదీ, అనంతరం ఆస్ట్రేలియాలో పర్యటించనున్నారు. చివరిగా న్యూజిలాండ్లో పర్యటించనున్నట్లు సమాచారం. ఆస్ట్రేలియా పర్యటన సందర్భంగా ప్రధాని మోదీ పలు కీలక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొననున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఆ దేశ ప్రధాని ఆంథోనీ అల్బనీస్తో ద్వైపాక్షిక చర్చలు జరపనున్నారు. ఇరు దేశాల మధ్య వ్యూహాత్మక, ఆర్థిక సంబంధాల బలోపేతం, వాణిజ్యం, పెట్టుబడులు సహా పలు అంశాలపై నేతలు చర్చించే అవకాశం ఉంది. అలాగే ఆస్ట్రేలియా గవర్నర్ జనరల్ను కూడా ప్రధాని మోదీ కలిసే అవకాశం ఉన్నట్లు సమాచారం. భారత్-ఆస్ట్రేలియా సీఈవోల ఫోరంలో పాల్గొని రెండు దేశాలకు చెందిన ప్రముఖ వ్యాపారవేత్తలు, పారిశ్రామికవేత్తలను ఉద్దేశించి ప్రసంగించనున్నట్లు ఫీడ్లో పేర్కొన్నారు.
భారతీయులతో మోదీ సమావేశం
ఆస్ట్రేలియాలో పెద్ద సంఖ్యలో భారత సంతతి ప్రజలు నివసిస్తున్నారు. భారత్-ఆస్ట్రేలియా సంబంధాల్లో అక్కడి భారతీయ సమాజం కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో మెల్బోర్న్లో నిర్వహించే భారీ కమ్యూనిటీ కార్యక్రమంలో ప్రధాని మోదీ పాల్గొననున్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి పెద్ద సంఖ్యలో భారతీయులు హాజరయ్యే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. మోదీ పర్యటనలో ప్రధాన ఆకర్షణల్లో మెల్బోర్న్ మీట్స్ మోదీ కార్యక్రమం ఒకటిగా నిలవనుంది. అయితే ఇదే కార్యక్రమానికి సంబంధించిన సోషల్ మీడియా పోస్టు కింద హత్య బెదిరింపు రావడం ఇప్పుడు కలకలం రేపుతోంది.
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