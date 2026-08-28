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ప్రతి విపత్తుకూ వాతావరణ మార్పులే కారణమని చెప్పడం సరైనది కాదు- శాస్త్రవేత్తల హెచ్చరిక

హిమాలయాల్లో వరదలు, హిమనదులు కరగడం, వర్షాలు పెరుగుతున్నాయంటున్న శాస్త్రవేత్తలు- ప్రతి విపత్తుకూ వాతావరణ మార్పులనే కారణంగా చూపొద్దని హెచ్చరిక- అసలు సమస్య కనుగొనాలని సూచన

Himalayan landslide risk
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (Source : ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 28, 2026 at 9:41 PM IST

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Climate Change Himalayan Disasters : హిందూ కుష్- హిమాలయ ప్రాంతంలో వరదలు, కొండచరియలు విరిగిపడటం, హిమానీనదాలు (గ్లేసియర్స్) కరిగిపోవడం, తీవ్రమైన వర్షపాతం వంటి ఘటనలు పెరిగిపోతున్నాయని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు. ఇవి హిమాలయాలు, వాతావరణ మార్పుల వల్ల కలిగి తీవ్ర ప్రభావాలను ఎదుర్కొంటున్నాయనే విషయాన్ని సూచిస్తున్నాయని పేర్కొన్నారు. అయితే హిమాలయాల్లో సంభవించే ప్రతి ప్రకృతి విపత్తులను కేవలం క్లైమేట్ చేంజ్ (వాతావరణ మార్పులు) కారణంగానే చూడటం సరైనది కాదని వారు హెచ్చరిస్తున్నారు. విపత్తులకు ముఖ్యంగా వాతావరణ మార్పులతో పాటు ప్రాంతంలోని భౌగోళిక పరిస్థితులు, మానవ కార్యకలాపాలు, నిర్మాణాలు చేపట్టడం, జనాభా పెరుగుదల, నదీ పరివాహక ప్రాంతాల్లో ఆక్రమణలు వంటి ఎన్నో అంశాలు కూడా కీలకంగానే ఉంటాయని శాస్త్రవేత్తలు వివరించారు.

హిమాలయాల్లోనూ మారిపోతున్న పరిస్థితులు
డూన్ యూనివర్సిటీలోని డాక్టర్ నిత్యానంద్ హిమాలయన్ రీసెర్చ్ అండ్ స్టడీ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌కు చెందిన సీనియర్ శాస్త్రవేత్త వైపీ సుంద్రియాల్, వీర్ చంద్ర సింగ్ గఢ్వాలీ ఉత్తరాఖండ్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హార్టికల్చర్ అండ్ ఫారెస్ట్రీకి చెందిన డాక్టర్ ఎస్పీ సతి, ఇస్రో సైంటిస్ట్ నవీన్ జుయాల్ నిర్వహించిన అధ్యయనం ఈ అంశాల్ని ప్రస్తావించింది. వారి రీసెర్చ్ ప్రకారం హిందూ కుష్- హిమాలయ ప్రాంతంలో వేసవి రుతుపవనాల సమయంలో వాతావరణ ఘటనల తీవ్రత పెరుగుతోంది. సాధారణంగా పొడి వాతావరణం ఉండే వెస్ట్రన్ డిస్టర్బెన్సెస్ ప్రభావం ఎక్కువగా ఉండే వాయవ్య హిమాలయాల్లో కూడా 2010 తర్వాత భారీ వరద ఘటనలు పెరిగినట్లు పరిశోధకులు గుర్తించారు.

మంచుకు బదులుగా వర్షం- అదే ప్రమాదానికి సంకేతం
ఉష్ణోగ్రతలు రోజురోజుకూ పెరుగుతుండటంతో అత్యంత ఎత్తైన ప్రాంతాల్లో మంచు కురవడానికి బదులుగా వర్షపాతం పెరుగుతోందని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు. దీని వల్ల కొండ వాలుల్లో పేరుకుపోయిన మట్టి, శిథిలాలు బలహీనపడి అస్థిరంగా మారడం వల్ల కొండ చరియలు విరిగిపడుతున్న ఘటనలు పెరిగిపోతున్నాయని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇదే సమయంలో గ్లేసియర్లు (మంచు గడ్డ కట్టుకుపోవడం వల్ల ఏర్పడే పర్వతాలు) వేగంగా కరిగిపోతుండటం, ఈ గ్లేసియర్ల సంఖ్య కూడా క్రమంగా పెరుగుతుండటం, వర్షపాతానికి సంబంధించి అంచనాలకు మించి మార్పులు చోటుచేసుకోవడం వల్ల వరదలు, ల్యాండ్ స్లైడ్లు, శిథిలాల ప్రవాహం వేగంగా ఉంటుందని చెప్పారు.

హిమాలయాల సున్నితత్వాన్ని వివరిస్తూ పరిశోధకులు గతంలో సంభవించిన భారీ విపత్తులను ప్రస్తావించారు. వీటిల్లో 2013 కేదార్‌నాథ్ విపత్తు (ఉత్తరాఖండ్), 2014 గ్యా సరస్సు విపత్తు- లద్దాఖ్, 2021 రిషి గంగా వరదలు (ఉత్తరాఖండ్),2023 సౌత్ లోనాక్ సరస్సు ఉప్పొంగడం (సిక్కిం), 2025లో బియాస్ నది విపత్తు (హిమాచల్ ప్రదేశ్), 2025 ధారాలి, థరాలి విపత్తులు (ఉత్తరాఖండ్), 2025 కిష్వ్తార్ విపత్తు (జమ్ముకశ్మీర్) ఇలా పలు ఘటనలు హిమాలయ ప్రాంతాల్లో ప్రకృతి ప్రమాదాల తీవ్రతను స్పష్టంగా చూపిస్తున్నాయని పరిశోధకులు గుర్తుచేశారు.

పెద్ద నదులే కాదు, చిన్న ప్రవాహాల నుంచే భారీ వరదలు
ఈ శాస్త్రవేత్తల పరిశోధనలో మరో ముఖ్యమైన అంశం వెలుగులోకి వచ్చింది. అత్యంత విధ్వంసకరమైన వరదల్లో చాలా వరకు పెద్ద నదుల నుంచి కాకుండా, చిన్న హిమనదులు లేదా వర్షం కురిసిన ప్రవాహాల నుంచి ప్రారంభమవుతున్నాయని గుర్తించారు. ఈ చిన్న ప్రవాహాలు నీటితో పాటు భారీ మొత్తంలో బండరాళ్లు, మట్టి, ఇతర శిథిలాలను దిగువ ప్రాంతాలకు తీసుకొస్తాయి. ముఖ్యంగా ఇరుకైన లోయల్లో ఇవి భారీ విధ్వంసాన్ని సృష్టించే అవకాశం ఉంటుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. దీంతో ఇక్కడ సైంటిస్టులు చెప్పే అత్యంత ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే, ప్రకృతి విపత్తు, మానవ తప్పిదం ఒకదానితో ఒకటి కలిసినప్పుడే ప్రమాదం (డిజాస్టర్) సంభవిస్తుంది.

ఇక్కడ పెరుగుతున్న జనాభా, మితిమీరిన వ్యాపార కార్యకలాపాల కోసం నిర్మాణలు చేపడుతుండటం వల్ల, నదీ తీర ప్రాంతాలను, కొండ వాలు ప్రాంతాల్ని ఆక్రమించడం వంటివి ఇక్కడ మానవుల ప్రమేయంతో జరుగుతున్నట్లు ప్రస్తావించారు. హిమాలయ పరిసరాల్లో జనాభా పెరుగుతుండటంతో పాటుగా వాణిజ్య కార్యకలాపాలు కూడా వేగంగా విస్తరిస్తున్నట్లు శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు. ఇదే ప్రమాద తీవ్రతకు ఒక కారణం కావొచ్చని, ఇది నష్టాన్ని మరింత పెంచుతుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇలాంటి సమయాల్లో ఇంకా ఆస్తి, ప్రాణ నష్టం కూడా ఎక్కువగా ఉంటుందని స్పష్టం చేస్తున్నారు.

అందుకే వాతావరణ మార్పులు హిమాలయ ప్రాంతంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతున్న వాస్తవాన్ని శాస్త్రవేత్తలు అంగీకరిస్తున్నారు. అయితే ఇదే సమయంలో ప్రతి ప్రకృతి విపత్తు సంభవించిన తర్వాత దానికి కేవలం ఆ వాతావరణ మార్పులే కారణంగా చూపడం వల్ల అసలు సమస్యలపై దృష్టి తగ్గే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు. అందుకే, ప్రధానంగా ఇక్కడ అధిక ప్రమాదం ఉన్న ప్రాంతాల్ని గుర్తించడం, నిర్మాణ కార్యకలాపాలను నియంత్రించడం, నదీ తీర ప్రాంతాల్ని పరిరక్షించడం, చట్టాల్ని మరింత కఠినంగా అమలు చేయడం అత్యవసరం అని సూచించారు.

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GLACIER MELTING AND FLOODS
HIMALAYAN EXTREME RAINFALL
UTTARAKHAND DISASTER RISK
HIMALAYAN GLACIAL LAKES
HIMALAYAN FLOOD RISK

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