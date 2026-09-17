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UPI ఛార్జీలపై పొలిటికల్​ వార్​: ప్రజల దృష్టిని మళ్లించేందుకే  కేంద్రం కొత్త డ్రామా- కాంగ్రెస్ విమర్శలు

యూపీఐ ఛార్జీల అంశంలో బీజేపీ, కాంగ్రెస్‌ మధ్య మాటలయుద్ధం- పార్లమెంటు స్థాయీ సంఘం భేటీలో ఛార్జీలకు కాంగ్రెస్‌ ఎంపీలు మద్దతు తెలిపారన్న బీజేపీ- తీవ్రంగా ఖండించిన కాంగ్రెస్‌ ఎంపీలు

Congress Slams Govt UPI Charges
ప్రతీకాత్మక చిత్రం (X/UPI_NPCI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 17, 2026 at 2:34 PM IST

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Congress Slams Govt UPI Charges : యూపీఐ లావాదేవీల ఛార్జీల వ్యవహారంపై బీజేపీ, కాంగ్రెస్ మధ్య తీవ్ర మాటల యుద్ధం నెలకొంది. రూ.2000లకు పైబడిన యూపీఐ చెల్లింపులపై ఛార్జీలు వసూలు చేసే నిర్ణయానికి పార్లమెంటు స్థాయీ సంఘంలో ఉన్న కాంగ్రెస్ ఎంపీలు మద్దతు పలికారన్న బీజేపీ వ్యాఖ్యలను హస్తం పార్టీ గురువారం ఖండించింది. యూపీఐ ఛార్జీలపై వెల్లువెత్తుతున్న ప్రజా వ్యతిరేకతను పక్కదారి పట్టించేందుకే మోదీ సర్కార్ దిగజారుడు ఆరోపణలు చేస్తోందని కాంగ్రెస్ నేతలు మండిపడ్డారు.

యూపీఐ లావాదేవీలపై ఛార్జీలు వసూలు చేయాలన్న ప్రభుత్వ నిర్ణయాన్ని కాంగ్రెస్ అగ్రనేత, లోక్​సభలో ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ తీవ్రంగా వ్యతిరేకించారు. అయితే ఆర్థిక వ్యవహారాల పార్లమెంటు స్థాయీ సంఘంలో ఉన్న కాంగ్రెస్‌ ఎంపీలు చిదంబరం, మనీశ్​ తివారీ, గౌరవ్ గోగోయ్‌లు మర్చంట్​ డిస్కౌంట్​ రేట్​ (ఎండీఆర్)​ ఛార్జీలను సమర్థించారని, రాహుల్ ఎందుకు వ్యతిరేకిస్తున్నారని బీజేపీ నేతలు ప్రశ్నించారు. బీజేపీ చేస్తున్న ఈ వాదనలను గౌరవ్ గొగొయ్, మనీశ్​ తివారీలు ఖండించారు. స్థాయీ సంఘం సమావేశంలో యూపీఐ ఛార్జీల ప్రతిపాదనపై ఎలాంటి చర్చ జరగలేదని గౌరవ్‌ గొగొయ్ స్పష్టం చేశారు. ఎండీఆర్ రేట్లు, ఫీజులు, శ్లాబుల గురించి కమిటీ ముందుకు ఎలాంటి నిర్దిష్ట ప్రతిపాదన రాలేదని ఎంపీ మనీశ్​ తివారీ చెప్పారు. గోప్యంగా ఉంచాల్సిన పార్లమెంటు స్థాయీ సంఘం చర్చలను ప్రభుత్వం రాజకీయాల కోసం వాడుకోవడం సిగ్గుచేటని ఆయన మండిపడ్డారు.

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CONGRESS SLAMS GOVT
CONGRESS SLAMS GOVT UPI CHARGES

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