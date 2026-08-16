'పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్యాన్నే నిర్వీర్యం చేసే ప్రయత్నం'- విపక్షాల తీరుపై హరివంశ్ ఆగ్రహం
పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాల్లో పదేపదే అంతరాయాలపై రాజ్యసభ డిప్యూటీ ఛైర్మన్ అసంతృప్తి- విపక్షాల నినాదాలతో సభా కార్యకలాపాలకు ఆటంకం ప్రజాస్వామ్య పునాదులపై తీవ్ర ప్రభావమన్న హరివంశ్
Published : August 16, 2026 at 5:33 PM IST
RS Deputy Chairman Harivansh on Opposition : పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాల్లో జరిగిన గందరగోళం, నినాదాలు, వాయిదాలపై రాజ్యసభ డిప్యూటీ ఛైర్మన్ హరివంశ్ తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. సభా కార్యకలాపాలను పదేపదే అడ్డుకోవడం వల్ల పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్యంపై ప్రజల్లో నమ్మకం సన్నగిల్లే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరించారు. విపక్షాల నిరసనలు కేవలం సభా కార్యక్రమాలను అడ్డుకోవడానికే పరిమితం కాకుండా, పార్లమెంటరీ వ్వవస్థ విశ్వసనీయతను దెబ్బతీసే స్థాయికి చేరాయని వ్యాఖ్యనించారు. ఏఎన్ఐకి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో హరివంశ్ పలు అంశాలపై తన అభిప్రాయాలను పంచుకున్నారు.
"ఇలాంటి పరిణామాలు పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్య విశ్వసనీయతను దెబ్బతీసే ప్రయత్నంగా కనిపిస్తున్నాయి. వ్యవస్థను అసమర్థంగా, విశ్వసనీయత లేనిదిగా చూపించి, ప్రజల్లో తమ ఎన్నికైన ప్రతినిధులపై అనుమానాలు కలిగించే పరిస్థితి ఏర్పడుతోంది. ఇది పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్యాన్ని నిర్వీర్యం చేసే ప్రయత్నంగా పరిణామాలను చూడాల్సి వస్తోంది. పార్లమెంట్ సజావుగా నడవడానికి అధికార, విపక్ష పక్షాలు రెండూ సమాన బాధ్యత వహించాల్సి ఉంటుంది. సభను నడపడం కేవలం ప్రభుత్వ బాధ్యత మాత్రమే కాదు విపక్షాలు కూడా చర్చలకు అవకాశం కల్పించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఒకవైపు రాజ్యాంగాన్ని పదేపదే ప్రస్తావిస్తూ దాని ప్రతులను చేతబట్టి తిరుగుతున్నామని చెప్పుకుంటూనే సభలో మన ప్రవర్తన ఎలా ఉందో పరిశీలించుకోవాలి. ఒక వర్గం సభను స్తంభింపజేయాలని నిర్ణయించుకుంటే ఇలాంటి పరిస్థితులే ఎదురవుతాయి"
-- హరివంశ్, రాజ్యసభ డిప్యూటీ ఛైర్మన్
#WATCH | On allegations of discrimination over his role as Rajya Sabha Deputy Chairman, Harivansh says, "'Rajya Sabha at Work' states that the Chairman of the Rajya Sabha is also the Vice-President of India; consequently, he holds dual roles and responsibilities. Naturally, he… pic.twitter.com/NoczLfoK0V— ANI (@ANI) August 16, 2026
'పేపర్ లీకులు ఇప్పటివి కావు'
నీట్- యూజీ పేపర్ లీక్ అంశం గురించి జరిగిన విద్యార్థుల ఆందోళనపైనా కూడా హరివంశ్ స్పందించారు. 'పరీక్షల్లో పేపర్ లీకులు, అక్రమాలకు సంబంధించిన సమస్య కొత్తది కాదు. దశాబ్దాలుగా ఈ సమస్య కొనసాగుతోంది. 25 నుంచి 30 ఏళ్లుగా, అంతకంటే ముందునుంచే పరీక్షల్లో అక్రమాలు, పేపర్ లీకుల సమస్యలు ఉన్నాయి. పరీక్షల్లో అక్రమాలను అరికట్టేందుకు ప్రయత్నించినందుకు ఉత్తర్ప్రదేశ్లో గతంలో ఓ ప్రభుత్వం కూలిపోయింది. విద్యార్థుల ఆవేదనను అందరూ అర్థం చేస్తున్నారు. అందుకే వారి డిమాండ్ల విషయంలో ప్రభుత్వం సున్నితంగా స్పందించి చర్యలు తీసుకుంది. అయితే ఆందోళనల్లో కొందరు చేసిన అనుచిత వ్యాఖ్యలు, నినాదాలు తనను తీవ్రంగా బాధించాయి. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీపై వ్యక్తిగతంగా దూషణలకు దిగడం దేశానికి మంచిది కాదు. విద్యార్థుల కేవలం విద్యా వ్యవస్థకే పరిమితం కాకుండా, రాష్ట్రాల్లో పాలనా వ్యవస్థకు సంబంధించిన సంస్కరణల అవసరాన్ని కూడా పరిశీలించాలి' అని హరివంశ్ సూచించారు.
#WATCH | On disruption during the Parliament's Monsoon Session, Rajya Sabha Deputy Chairman Harivansh says in an interview with ANI, " the responsibility lies equally with the government and the opposition, and if even one side is determined to stall proceedings, we witness scenes… pic.twitter.com/MFSpPk5msB— ANI (@ANI) August 16, 2026
ఇంకేంత కాలం వాయిదా వేస్తారు?
నియోజకవర్గాల పునర్విభజన అంశంపైనా హరివంశ్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. డీలిమిటేషన్ రాజ్యాంగం నిర్దేశించిన ప్రక్రియ అని పేర్కొన్నారు. దానిని నిరవధికంగా వాయిదా వేయడం ఎంతవరకు సమంజసమని ప్రశ్నించారు. రాజ్యాంగాన్ని గౌరవిస్తున్నామని చెబుతున్నవారని, అందులో నిర్దేశించిన ప్రక్రియను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని అన్నారు. పునర్విభజనపై భిన్నాభిప్రాయాలు ఉంటే అన్ని పార్టీలు కలిసి కొత్త రాజ్యాంగ నిబంధన తీసుకురావడంపై చర్చించాలని సూచించారు. కానీ ఇప్పటికే రాజ్యాంగంలో ఉన్న ప్రక్రియను పదేపదే వాయిదా వేయడం సరికాదన్నారు.
'2014 తర్వాత భారత్ వేగంగా అభివృద్ధి చెందింది'
గత దశాబ్దంలో భారత్ గణనీయమైన పురోగతి సాధించిందని హరివంశ్ పేర్కొన్నారు. 2014 తర్వాత దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ వేగంగా అభివృద్ధి చెందిందని, మౌలిక వసతుల్లోనూ భారీ మార్పులు వచ్చాయని అన్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా రెండు ప్రధాన సంక్షోభాలు ఎదురైనా భారత్ అభివృద్ధి కొనసాగిందని తెలిపారు. దేశం వేగంగా పురోగమిస్తుండటాన్ని ప్రపంచంలోని అనేక దేశాలు గమనిస్తున్నాయని వ్యాఖ్యానించారు. అదే సమయంలో ప్రభుత్వం తన హామీలను నెరవేర్చడంలో విఫలమైతే ప్రజల ముందు దాన్ని ప్రశ్నించాల్సిన బాధ్యత విపక్షాలదేనని హరివంశ్ గుర్తుచేశారు. అయితే ఆ బాధ్యతను విపక్షాలు సమర్థంగా నిర్వర్తిస్తున్నాయా? అని ప్రశ్నించారు. తన వ్యాఖ్యలు ఏదైనా రాజకీయ పక్షానికి అనుకూలంగా చేసినవి కావని హరివంశ్ స్పష్టం చేశారు. తాను ఒకప్పుడు జర్నలిస్టుగా పనిచేశానని, విద్యార్థి దశలో జేపీ ఉద్యమంలో పాల్గొన్నానని తెలిపారు. ఆ తర్వాత రాజకీయాల్లోకి వచ్చి, దాదాపు 12 ఏళ్లుగా ఎంపీగా కొనసాగుతున్నానన్నారు.
#WATCH | Rajya Sabha Deputy Chairman Harivansh says in an interview with ANI, " if certain major nations do not want india to progress, there are only two reasons for it. there has been rapid economic growth since 2014, which is not child's play... the rest of the world is amazed… pic.twitter.com/BNxH9mck3n— ANI (@ANI) August 16, 2026
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