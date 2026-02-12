ETV Bharat / bharat

'ఇది మత స్వేచ్ఛపై దాడి'- వందేమాతరం తప్పనిసరిపై జమియత్​

ఆర్టికల్​ 25తో పాటు అనేక సుప్రీంకోర్టు తీర్పులను ఉల్లంఘించడమేనని చెప్పిన జమియత్ ఉలామా-ఇ-హింద్

Muslim Organisations on Vandemataram
Muslim Organisations on Vandemataram (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 12, 2026 at 3:46 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Jamiat Ulama-i-Hind on Vandematram : అధికారిక కార్యక్రమాల్లో జాతీయ గేయం వందేమాతరం పాడడాన్ని తప్పనిసరి చేస్తూ కేంద్రం తీసుకున్న నిర్ణయంపై ప్రముఖ ముస్లిం సంస్థ జమియత్ ఉలామా-ఇ-హింద్ మండిపడింది. వందేమాతరం గేయంలోని ఆరు చరణాలను ముందుగా పాడాలని చెప్పడాన్ని కేంద్రం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం ఏకపక్షమని అభివర్ణించింది. ఇది రాజ్యాంగం ఇచ్చిన మత స్వేచ్ఛపై దాడి అని జమియత్ అధ్యక్షుడు మౌలానా అర్షద్ మదానీ ఎక్స్​ వేదికగా ఆరోపించారు. ముస్లింలు ఎవరూ వందేమాతరం పాడకుండా నిరోధించరని, అయితే పాటలోని కొన్ని చరణాలు మాత్రం మాతృభూమిని దేవతగా చిత్రీకరించే నమ్మకాలపై ఆధారపడి ఉన్నాయని తెలిపారు. ఇది ఏకధర్మ మతాల ప్రాథమిక విశ్వాసానికి విరుద్ధంగా ఉందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. ఇది ఆర్టికల్​ 25తో పాటు అనేక సుప్రీం కోర్టు తీర్పులను ఉల్లంఘించడమేనని చెప్పారు.

"కేంద్ర ప్రభుత్వం అన్ని ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలు, పాఠశాలలు, కళాశాలలు, కార్యక్రమాల్లో వందేమాతరం అన్ని చరణాలను పాడాలని తప్పనిసరి చేయాలనేది ఏకపక్ష, బలవంతపు నిర్ణయం. ఇది భారత రాజ్యాంగం హామీ ఇచ్చిన మత స్వేచ్ఛపై స్పష్టమైన దాడి. ముఖ్యంగా మైనారిటీల రాజ్యాంగ హక్కులను తగ్గించడానికి ఒక క్రమబద్ధమైన ప్రయత్నం. ఒక ముస్లిం ఒక అల్లాను మాత్రమే ఆరాధిస్తాడు కాబట్టి, ఈ పాటను పాడమని అతనిని బలవంతం చేయడం రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 25, సుప్రీంకోర్టు అనేక తీర్పుల స్పష్టమైన ఉల్లంఘనే."

--మౌలానా అర్షద్ మదానీ, జమియత్ అధ్యక్షుడు

వందేమాతరం గీతాన్ని తప్పనిసరి చేయడం, పౌరులపై రుద్దడానికి ప్రయత్నించడం దేశభక్తి వ్యక్తీకరణ కాదన్నారు మౌలానా అర్షద్ మదానీ. ఇది ఎన్నికల రాజకీయాలను, మతపరమైన ఎజెండాగా కనిపిస్తుందని చెప్పారు ముఖ్యంగా ప్రాథమిక సమస్యల నుంచి ప్రజల దృష్టిని మళ్లించడానికి చేసిన ఉద్దేశపూర్వక ప్రయత్నమని అన్నారు. వందేమాతరం తప్పనిసరి చేయడం రాజ్యాంగం, మత స్వేచ్ఛ, ప్రజాస్వామ్య సూత్రాలపై స్పష్టమైన దాడి అని ఆయన పేర్కొన్నారు.

"ఒకరికి దేశం పట్ల ఉన్న ప్రేమకు నిజమైన కొలత నినాదాల్లో కాదు, వారి వ్యక్తిత్వం, త్యాగాల్లో ఉంటుంది. దేశం కోసం ముస్లింలు, జమియత్ ఉలామా-ఇ-హింద్ చేసిన త్యాగాలను చారిత్రాత్మక పోరాటంలో చూడవచ్చు. ఇటువంటి నిర్ణయాలు దేశ శాంతి, ఐక్యత, ప్రజాస్వామ్య విలువలను బలహీనపరుస్తాయి. ముఖ్యంగా రాజ్యాంగ స్ఫూర్తిని దెబ్బతీస్తాయి." అని మదానీ అన్నారు.

వందేమాతరంపై కేంద్ర మార్గదర్శకాలు
అంతకుముందు బంకించంద్ర ఛటోపాధ్యాయ రచించిన జాతీయ గేయం 'వందేమాతరం'లో మొత్తం ఆరు చరణాలను ఇకపై అధికారిక కార్యక్రమాల్లో పాడాలని కేంద్ర హోం మంత్రిత్వ శాఖ ఆదేశించింది. జాతీయ గేయం వందేమాతరం, జాతీయ గీతం జనగణమన రెండింటినీ కలిపి పాడాల్సి వచ్చినప్పుడు మొదట వందేమాతరాన్నే ఆలపించాలని స్పష్టం చేసింది. జాతీయ గేయం పాడటానికి సంబంధించి కేంద్ర హోం మంత్రిత్వ శాఖ తొలిసారిగా కొన్ని నిబంధనలను రూపొందించి జనవరి 28న ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. రాష్ట్రపతి రాక, త్రివర్ణ పతాకం ఆవిష్కరణ, గవర్నర్ల ప్రసంగాలు వంటి అధికారిక కార్యక్రమాల్లో 3 నిమిషాల 10 సెకన్ల నిడివి గల వందేమాతరంలోని ఆరు చరణాలను పాడాలని ఆదేశించింది. జాతీయ గేయం పాడుతున్నప్పుడు సభలో ఉన్నవారంతా లేచి నిలబడాలని స్పష్టం చేసింది. జాతీయ గేయం అధికారిక చరణాలు పాడినా లేక ప్లేచేసి వినిపించినా ప్రేక్షకులు గౌరవార్థం నిలబడాలని కేంద్రం తెలిపింది. అయితే న్యూస్‌రీల్‌ లేదా డాక్యుమెంటరీలలో భాగంగా చలనచిత్రం మధ్యలో ఈ గేయం వస్తే ప్రేక్షకులు నిలబడాల్సిన అవసరం లేదని స్పష్టత ఇచ్చింది. పాఠశాలల్లో రోజువారీ కార్యకలాపాలను జాతీయ గేయంతోనే ప్రారంభించాలని సూచించింది. జాతీయ జెండా ఆవిష్కరణ, పరేడ్లు కాకుండా ఇతర సాంస్కృతిక లేదా అధికారిక వేడుకలు, ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలకు రాష్ట్రపతి విచ్చేసినప్పుడు అధికారిక రూపంలోని వందేమాతరాన్ని సామూహికంగా పాడాలని తేల్చిచెప్పింది.

TAGGED:

MUSLIM ORGANISATION ON VANDEMATARAM
VANDE MATARAM NEW GUIDELINES
JAMIAT ULAMA I HIND ON VANDEMATRAM
MOULANA ARSHAD MADNI ON CENTER
MUSLIM ORGANISATION ON VANDEMATARAM

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.