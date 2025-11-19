పన్ను అధికారులమంటూ రూ.7కోట్లు చోరీ- ATM క్యాష్ వాహనంలో దోపిడీ
పట్టపగలే రూ. 7కోట్ల చోరీ- కర్ణాటక రాజధాని బెంగళూరులో ఘటన
Published : November 19, 2025 at 7:51 PM IST
ATM Cash Theft Bangalore : పట్టపగలే నడిరోడ్డుపై భారీ దొంగతనం జరిగింది. పన్ను అధికారులమంటూ వచ్చిన దుండగులు ఏడు కోట్ల రూపాయలతో పరారీ అయ్యారు. ఈ ఘటన కర్ణాటక రాజధాని బెంగళూరులో జరిగింది. దీనిపై సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు, ఘటనా స్థలికి చేరుకుని సీసీటీవీ దృశ్యాలను పరిశీలిస్తున్నారు. ప్రత్యేక బృందాలతో గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. కరడుగట్టిన దోపిడీ ముఠాలు దీనివెనక ఉండొచ్చని అధికారులు అనుమానిస్తున్నారు.
ఏం జరిగిందంటే?
బెంగళూరులోని జేపీ నగర్లో ఉన్న ఒక ప్రైవేటు బ్యాంక్ బ్రాంచ్ నుంచి క్యాష్ వ్యాన్లో ఏటీఎంకు నగదు తరలిస్తున్నారు. ఆ వ్యాన్ అశోకా పిల్లర్ ప్రాంతంలో ఉండగా, అకస్మాత్తుగా ప్రభుత్వ వాహనం అని రాసి ఉన్న ఒక కారు అడ్డుగా వచ్చింది. అందులో వ్యక్తులు నగదు ఉన్న వాహనం వద్దకు వచ్చి, పన్ను విభాగ అధికారులమని, పత్రాలు చూపించాలని హడావుడి చేశారు. ఈ క్రమంలోనే వ్యాన్ సిబ్బంది స్పందించేలోపే వారిని, డబ్బును కారులోకి బలవంతంగా ఎక్కించారు. కొంతదూరం కారుపోనిచ్చిన తర్వాత ఆ సిబ్బందిని బలవంతంగా దింపేసి ఆ డబ్బుతో పరారయ్యారు.
"సిద్దాపుర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఈ ఘటన జరిగింది. ఇప్పటికే సౌత్ డీసీపీ, వెస్ట్ డివిజన్ జాయింట్ పోలీస్ కమిషన్ ఘటనా స్థలానికి వెళ్లి దర్యాప్తు చేపట్టారు. ప్రస్తుతం ఉన్న సమాచారం ప్రకారం సుమారు రూ. 7కోట్లు దోపీడీ చేశారు. డ్రైవర్ నుంచి వాంగ్మూలం తీసుకుని దర్యాప్తు చేపట్టాం. నిందితులు ఆయుధాలతో దాడి చేశారా అన్న విషయంలోనూ దర్యాప్తు చేస్తున్నాం. నగరవ్యాప్తంగా కార్డన్ సెర్చ్ చేపట్టాలని ఆదేశించాం. కంట్రోల్ రూమ్తో పాటు ఇతర టెక్నికల్ డిపార్ట్మెంట్లు సహా అందరూ పోలీసులు నిందితులను పట్టుకోవడంలో నిమగ్నమయ్యాయి."
--సీమంత్ కుమార్ సింగ్, బెంగళూరు సిటీ పోలీస్ కమిషనర్
నిందితుల ఫొటోల విడుదల
మరోవైపు డ్రైవర్ ఇచ్చిన ప్రాథమిక సమాచారం ప్రకారం ఇప్పటికే బ్యాంక్ రాబరీ నిందితుల ఫొటోలను పోలీసులు విడుదల చేశారు. ఆరుగురు నిందితులతో పాటు అనుమానితులు, ఇతర దొంగల ఫొటోలను రిలీజ్ చేశారు. అన్ని పోలీస్ స్టేషన్లతో పాటు చెకింగ్ పాయింట్లకు పంపించి తనిఖీ చేయించాలని ఉన్నతాధికారులు ఆదేశించారు.
50 కేజీల బంగారం, రూ.8 కోట్ల నగదు చోరీ
అంతకుముందు నెల రోజుల క్రితం కర్ణాటకలోని విజయపుర జిల్లాలో ఇలాంటి దోపిడీ ఘటన జరిగింది. చడ్చనా పట్టణంలోని ఎస్బీఐ బ్యాంక్ శాఖకు ముసుగులు ధరించి వచ్చిన దుండగులు భారీగా నగదు, ఆభరణాలను దోచుకున్నారు. తుపాకులు, ఇతర ఆయుధాలతో సిబ్బందిని బెదిరించి 50 కేజీల బంగారం, రూ.8 కోట్ల నగదును ఎత్తుకెళ్లిపోయారు! మిలిటరీ యూనిఫామ్ను పోలిన దుస్తులు ధరించిన దుండగులు, కంట్రీ పిస్టల్స్, వివిధ ఆయుధాలతో బ్యాంకు అధికారులను బెదిరించారు. ఆ తర్వాత మేనేజర్, క్యాషియర్, ఇతర సిబ్బందిని కట్టివేసి మరీ నగదు, బంగారు ఆభరణాలతో పారిపోయారు. అయితే, దోపిడీ సమయంలో బ్యాంక్ మేనేజర్ అలారమ్ బెల్ను నొక్కకుండా వారు ఆయుధాలతో బెదిరించినట్లు తెలిసింది.