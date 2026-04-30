ఈ షూలతో శత్రువులకు చుక్కలే! సైనికుడి బూట్లలోనే బుల్లెట్లు- వీటి ప్రత్యేకతలు చూస్తే ఆశ్చర్యపోతారు!

గోరఖ్​పుర్​ ఐటీఎం ఇంజినీరింగ్​ కళాశాల విద్యార్థుల ప్రతిభ- బార్డర్​ సైనికుడి కోసం వినూత్న ప్రయత్నం- 100 మీటర్ల దూరంలో ఉన్న శత్రువును పసిగట్టి వారి పనిపట్టి!

ITM Students Developed AI Army Shoes
ITM Students Developed AI Army Shoes (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 30, 2026 at 10:52 PM IST

Students Developed AI Army Shoes : సరిహద్దు​లోకి వచ్చిన శత్రువులను ఇకపై కాలిబూటుతో తరిమికొట్టవచ్చంటున్నారు ఉత్తర్​ప్రదేశ్​ ఐటీఎం ఇంజినీరింగ్​ కళాశాల విద్యార్థులు. అదేలా అనుకుంటున్నారా? అవును మన సైనికుల కోసం ఆ కళాశాల విద్యార్థులు ప్రత్యేకంగా ఓ 'షూ'ను తయారు చేశారు. వాటి ప్రత్యేకత అంతా ఇంతా కాదు. సైనికుడి చుట్టుపక్కల దాదాపు 100 మీటర్ల దూరంలో ఉన్న శత్రువును సైతం పసిగట్టి వారి పనిపడుతుంది. అంతేకాదు, సైనికుడు ధరించిన ఈ బూట్లలో బుల్లెట్లను సైతం అమర్చారు. వాటితో శత్రువుపై దాడి చేయవచ్చంటున్నారు. ఒకవేళ బుల్లెట్లు అయిపోతే ఎలా? అని అనుకుంటున్నారా? అందుకు కూడా ఇంకో ఆప్షన్​ ఉంది. అదేంటంటే, ఈ షూల నుంచి వెలువడే విద్యుత్ ప్రవాహంతో మన సైనికుడు శత్రువుపై దాడి చేసి తనను తాను రక్షించుకోవచ్చు. ఇవేకాదు, ఇంకా చెప్పాలంటే చాలానే ఉన్నాయి. అవేంటో పూర్తి కథనం చదివి తెలుసుకుందాం పదండి.

'ఈ బూట్ల ప్రత్యేకతలు చూస్తే ఆశ్చర్యపోతారు'
గోరఖ్​పుర్​ ఐటీఎం ఇంజినీరింగ్​ కళాశాల విద్యార్థులు మన సైనికుల కోసం ప్రత్యేకమైన షూను తయారుచేశారు. రూ.40వేల వ్యయంతో ఏఐ సాయంతో వాటిని రూపొందించారు. ఎలక్ట్రానిక్​ ఇంజినీరింగ్ విభాగానికి చెందిన ద్వితీయ సంవత్సరం విద్యార్థులు ఈ ఘనతను సాధించారు. ఈ సందర్భంగా, విద్యార్థులు సంజీవ్​ కుమార్​, వైష్ణవి సాహ్ని మాట్లాడారు. భారత సైనికుల కోసమే ఈ విన్నూతమైన 'ఏఐ అడ్వాన్స్​డ్​ డిఫెన్స్​ షూ'ను అభివృద్ధి చేశామంటున్నారు.

Students Developed AI Army Shoes
మిషన్​ గన్​ను ప్రయోగిస్తున్ కళాశాల విద్యార్థి (ETV Bharat)

"ఈ షూలను ఆధునిక సాంకేతికతతో తయారు చేశాం. వీటి ద్వారా సైనికుడు శత్రువులను గమనించి, వారి నుంచి తనను తాను రక్షించుకోవచ్చు. అంతేకాదు, వీటిలో మినీ కెమెరా, ఎలక్ట్రానిక్​ గన్​ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి. ఈ గన్​ షూ బయటి భాగంలో ఉంటుంది. ఇది వైర్​లెస్​ రిమోట్​ ఆధారంగా పని చేస్తుంది. దీని ద్వారా సుమారు 100మీటర్ల దూరం వరకు ఫైరింగ్​ చేయవచ్చు. వీటిలో ఉండే సెన్సార్లు సౌరవిద్యుత్​ ఆధారంగా పనిచేస్తాయి. అంతేకాదు, స్వయంగా ఛార్జ్​ చేసుకుంటాయి కూడా. ఇక కెమెరా విషయానికొస్తే, ఇవి అనుమానాస్పద కార్యకలాపాలను గుర్తించి, తక్షణమే హెచ్చరిస్తాయి. అంతేకాదు, తక్షణమే సమాచారాన్ని కంట్రోల్​ రూమ్​కు చేరవేసి సైనికులకు సహాయం చేస్తాయి" అని విద్యార్థులు పేర్కొన్నారు.

Students Developed AI Army Shoes
షూలను పరీశీలిస్తున్న కళాశాల విద్యార్థులు (ETV Bharat)

'ధరించడానికి సౌకర్యవంతంగా'
ఈ రక్షక షూలను తయారు చేయడానికి దాదాపు నెలసమయం పట్టిందని విద్యార్థులు చెబుతున్నారు. ఈ ప్రాజెక్ట్‌లో 6 వోల్ట్ మినీ సోలార్ ప్లేట్, 10 మిమీ మెటల్ పైపు, వైర్‌లెస్ కిట్, ఎలక్ట్రానిక్ ట్రిగ్గర్, సెన్సార్, అలారం, 3.7 వోల్ట్ బ్యాటరీ, మినీ హై-వోల్టేజ్ సర్క్యూట్, వై-ఫై కెమెరా, జీపీఎస్ వంటి పరికరాలను ఉపయోగించామని తెలిపారు. ఈ షూ దాదాపు 10వేల ఓల్టుల విద్యుత్​ను ఉత్పత్తి చేయగలదని చెప్పారు. ఇవి ధరించడానికి చాలా సౌకర్యవంతంగా, తేలికగా ఉంటాయని పేర్కొన్నారు. రబ్బరు, లోహం, ఉక్కు కలయికతో నిర్మించామని, దీని బరువు సుమారు 1,500 గ్రాములు ఉంటుందని విద్యార్థులు తెలిపారు.

'చిన్న ప్రయత్నాలే భవిష్యత్తులో గొప్ప ఆవిష్కరణలకు దారితీస్తాయి'
మరోవైపు, ఈ వినూత్న ఆవిష్కరణ గురించి ఇన్‌స్టిట్యూట్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ ఎన్.కె. సింగ్ స్పందించారు. దేశాభివృద్ధిలో ఈ ఆవిష్కరణలు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయని, ఇలాంటి చిన్న ప్రయత్నాలు భవిష్యత్తులో గొప్ప ఆవిష్కరణలకు దారితీస్తాయని అన్నారు. ఏఐ ఆధారిత షూలను తయారు చేసిన విద్యార్థులను ప్రశంసించారు. దేశానికి, సమాజానికి ప్రయోజనం చేకూర్చేందుకు విద్యార్థులు నిరంతరం నూతన ఆవిష్కరణలు చేసేలా సంస్థ ఆవిష్కరణల విభాగం ప్రేరేపిస్తుందని ఆయన చెప్పారు.

అద్భుతమైన ప్రయత్నాల్లో కొన్నింటికి ప్రస్తుతం పేటెంట్ లభిస్తోందని సింగ్​ తెలిపారు. విద్యార్థి శిక్షణను మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లేందుకు మద్దతు కోరుతూ తాము ఆర్మీ ప్రధాన కార్యాలయానికి లేఖ రాయబోతునట్లు ఆయన వెల్లడించారు. అయితే, విద్యార్థులు సాధించిన ఈ విజయం పట్ల సంస్థ అధ్యక్షుడు నీరజ్ మాతన్‌హేలియా, కార్యదర్శి శ్యామ్ బిహారీ అగర్వాల్, కోశాధికారి నికుంజ్ మాతన్‌హేలియా, సంయుక్త కార్యదర్శి అనుజ్ అగర్వాల్, అధ్యాపక బృంద సభ్యులందరూ తమ ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ విద్యార్థులను అభినందించారు.

