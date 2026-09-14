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మాతృభాష ద్వారానే ఒక విద్యార్థి తన దేశాన్ని పూర్తిగా అర్థం చేసుకోగలడు: అమిత్ షా

నవీ ముంబయిలో జరిగిన కార్యక్రమంలో ప్రసంగించిన అమిత్​ షా- భారతీయ భాషల ప్రోత్సాహానికి రాజకీయ విభేదాలను పక్కనబెట్టాలని పిలుపు- ప్రాథమిక విద్యను మాతృభాషలో బోధించడం తప్పనిసరి అని ప్రకటన

Amit Shah On Indian languages
కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 14, 2026 at 4:30 PM IST

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Amit Shah On Indian languages : భారతీయ భాషల ప్రోత్సాహానికి రాజకీయ విభేదాలను పక్కనబెట్టాలని కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా పిలుపునిచ్చారు. మాతృభాష ద్వారానే ఒక విద్యార్థి తన దేశాన్ని పూర్తిగా అర్థం చేసుకోగలడని అన్నారు. నవీ ముంబయిలో జరిగిన 6వ అఖిల భారత రాజభాష సమ్మేళనం ప్రారంభోత్సవంలో ప్రసంగించిన ఆయన నూతన జాతీయ విద్యా విధానం కింద ప్రాథమిక విద్యను మాతృభాషలో బోధించడం తప్పనిసరి అని తెలిపారు. ఈ విధానాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్న వారు తాము ఎంత పెద్ద పాపం చేస్తున్నారో తెలుసుకోలేకపోతున్నారని షా విమర్శించారు.

దేశంలోని ఇతర భాషలకు హిందీ పోటీ కాదని, అన్ని భాషల మధ్య అవినాభావ సంబంధం ఉందని అమిత్​ షా స్పష్టం చేశారు. వందేమాతరం గేయానికి పూర్వవైభవం తీసుకురావడానికి 80 ఏళ్లు పట్టిందన్నారు. వందేమాతరం కేవలం ఒక గేయం కాదని, స్వాతంత్ర్యం సాధించే దిశగా భారతీయులను మేల్కొల్పిన ఒక శక్తివంతమైన ప్రయత్నమని షా తెలిపారు. సాంస్కృతిక జాతీయవాదానికి బలమైన పునాది వేసిందన్నారు. సంస్కృతి, చరిత్ర పట్ల ప్రజల్లో చైతన్యం తీసుకురావడమే సాంస్కృతిక జాతీయవాదమని ఆయన వివరించారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ వల్లే వందేమాతరం గేయానికి మళ్లీ పూర్వవైభవం దక్కిందని, ఇప్పుడు అన్ని ప్రభుత్వ కార్యక్రమాల్లో దాన్ని పూర్తిగా ఆలపిస్తున్నారని అమిత్ షా వెల్లడించారు.

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AMIT SHAH TALKS INDIAN LANGUAGES
AMIT SHAH SAYS CULTURAL NATIONALISM
AMIT SHAH ON INDIAN LANGUAGES

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