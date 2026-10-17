కోల్కతాలో దుర్గామాత మండపం వద్ద తొక్కిసలాట- 10 మందికిపైగా మృతి!
కోల్కతాలో దుర్గామాత మండపం వద్ద తొక్కిసలాట జరిగింది. ఈ ప్రమాదంలో 10 మందికి పైగా చనిపోయినట్లు సమాచారం. ఇంకా చాలా మందికి తీవ్రగాయాలు అయినట్లు తెలుస్తోంది.
Published : October 17, 2026 at 10:52 PM IST
West Bengal Stampede : కోల్కతాలో జరుగుతున్న శరన్నవరాత్రి వేడుకల్లో అపశ్రుతి చోటుచేసుకుంది. దుర్గాదేవి మండపం వద్ద తొక్కిసలాట జరిగి 10 మందికిపైగా మరణించినట్లు సమాచారం. ఇంకా చాలా మంది గాయపడినట్లు తెలుస్తోంది. ఉత్తర కోల్కతాలోని చోర్బగన్ ప్రాంతంలో అమ్మవారి దర్శనానికి భారీగా భక్తులు తరలివచ్చారు. రాత్రి ఏడున్నర గంటల తర్వాత ఒక్కసారిగా వర్షం మొదలుకావటంతో భక్తులందరూ మండపంలోకి వెళ్లేందుకు ప్రయత్నించారు. ఈక్రమంలో తోపులాట జరిగి చాలా మంది గాయపడినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. క్షతగాత్రులను వెంటనే కోల్కతా మెడికల్ కాలేజీ ఆసుపత్రికి తరలించినట్లు చెప్పారు. సమాచారం అందుకున్న బంగాల్ సీఎం సువేందు అధికారి, ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి శారద్వత్ ముఖర్జీతోపాటు పలువురు ఉన్నతాధికారులు ఆసుపత్రికి చేరుకుని క్షతగాత్రులను పరామర్శించారు. మరోవైపు ఈ ఘటనపై మాజీ సీఎం మమతాబెనర్జీ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు.