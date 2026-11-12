శత్రువుకు కోలుకునే సమయం ఇవ్వకుండా దెబ్బతీయాలి- ఆకస్మిక దాడులను తిప్పికొట్టేలా ఉండాలి : రాజ్నాథ్ సింగ్
Rajnath Calls Sharper Surveillance : శత్రువుకు కోలుకునే సమయం ఇవ్వకుండా దెబ్బతీయడంతో పాటు, ఆకస్మిక దాడులను తిప్పికొట్టే సామర్థ్యాన్ని పెంపొందించుకోవాలని రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ సూచించారు.
Published : November 12, 2026 at 5:48 PM IST
ఆధునిక యుద్ధ తంత్రంలో వస్తున్న మార్పులకు అనుగుణంగా త్రివిధ దళాలు నిత్యం అప్రమత్తంగా ఉండాలని రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ సూచించారు. శత్రువుకు కోలుకునే సమయం ఇవ్వకుండా దెబ్బతీయడంతో పాటు, ఆకస్మిక దాడులను తిప్పికొట్టే సామర్థ్యాన్ని పెంపొందించుకోవాలన్నారు. దిల్లీలో జరిగిన వైమానిక దళ కమాండర్ల సమావేశంలో రాజ్నాథ్ సింగ్ మాట్లాడారు. రక్షణ, ప్రతిదాడుల విషయంలో అధునాతన పద్ధతులను బలోపేతం చేసుకోవాల్సిన అవసరముందని పేర్కొన్నారు.
ముప్పు ముంచుకు రాకముందే గుర్తించేలా నిఘా, పర్యవేక్షణ వ్యవస్థలను పటిష్ఠం చేయాలని, శత్రువు ప్రతిస్పందించేలోపే విరుచుకుపడే వ్యూహాలను సిద్ధం చేసుకోవాలని రాజ్నాథ్ సింగ్ సూచించారు. నేటి కాలంలో యుద్ధాలు కేవలం సరిహద్దులకే పరిమితం కాకుండా ఎలక్ట్రానిక్, సైబర్, అంతరిక్ష రంగాలకు విస్తరించాయని వివరించారు. ఆధునిక యుద్ధాల్లో డ్రోన్లు, గగనతల రక్షణ వ్యవస్థలు అత్యంత కీలకంగా మారాయని చెప్పారు. కాముకాజీ డ్రోన్లు, కౌంటర్-డ్రోన్ ఆపరేషన్ల కోసం ప్రత్యేక విధానాలను రూపొందించాలన్నారు. త్రివిధ దళాల మధ్య సమన్వయం, సంయుక్త కార్యాచరణ భవిష్యత్ సైనిక ప్రణాళికలకు మార్గదర్శకంగా నిలవాలని రాజనాథ్ సింగ్ పిలుపునిచ్చారు.
#WATCH | Delhi | Defence Minister Rajnath Singh chairs Indian Air Force Commanders' conference at Vayu Bhawan https://t.co/C27x5Iv9T2— ANI (@ANI) November 12, 2026