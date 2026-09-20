85 ఏళ్ల వయసులో పీజీ- MA పట్టా అందుకున్న మాజీ సైనికుడు- PHD చేయడమే తదుపరి లక్ష్యం!
కుటుంబ పరిస్థితులతో చిన్నతనంలోనే చదువుకు దూరమైన లాల్ చంద్ గోదారా- 76 ఏళ్ల వయసులో మళ్లీ చదువు ప్రారంభం- 81 ఏళ్లకు గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి- 1200 మార్కులకు 965 మార్కులు సాధించి MA పూర్తి
Published : September 20, 2026 at 7:27 PM IST
85 Year Old Man Completes Masters : చదువుకోవాలనే కోరికకు వయసుతో సంబంధం లేదని హరియాణాకు చెందిన మాజీ సైనికుడు నిరూపిస్తున్నారు. చిన్నతనంలోనే కుటుంబ పరిస్థితుల కారణంగా చదువును మధ్యలోనే నిలిపివేసిన ఆయన, 76 ఏళ్ల వయసులో మళ్లీ తిరిగి ప్రారంభించారు. పట్టుదలతో ముందుకు సాగుతూ 81 ఏళ్ల వయసులో గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేశారు. తాజాగా 85 ఏళ్ల వయసులో మాస్టర్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్ (MA) డిగ్రీని సాధించారు. దీంతో ఆయన తదుపరి లక్ష్యంగా పీహెచ్డీ లేదా లా డిగ్రీని ఎంచుకోవాలని భావిస్తున్నారు.
హరియాణాలోని సిరసా జిల్లాకు చెందిన లాల్ చంద్ గోదారాకు చిన్నతనం నుంచే చదువుపై ఎంతో ఆసక్తి ఉండేది. పుస్తకాలు చదవడం, రాయడం అంటే ఆయనకు ప్రత్యేకమైన ఇష్టం. అయితే కుటుంబ పరిస్థితులు ఆయన చదువుకు అడ్డంకిగా మారాయి. దీంతో చదువును మధ్యలోనే ఆపేసి 20 ఏళ్లు నిండకముందే సైన్యంలో చేరాల్సి వచ్చింది. కొంతకాలం సైన్యంలో సేవలందించిన అనంతరం హరియాణా రవాణా శాఖలో యార్డ్ మాస్టర్గా పనిచేశారు.
ఉద్యోగ విరమణ తర్వాత క్రీడలపై ఆసక్తి
2002లో ఉద్యోగ విరమణ చేసిన తర్వాత లాల్ చంద్ తనకు ఇష్టమైన క్రీడలపై దృష్టి పెట్టారు. 'మాస్టర్స్ అథ్లెటిక్స్' పోటీల్లో పాల్గొంటూ తన ప్రతిభను చాటుకున్నారు. హరియాణా మాస్టర్స్ అథ్లెటిక్స్ పోటీలతో పాటు ఇతర ఈవెంట్లలోనూ పాల్గొని పతకాలు సాధించారు. ఇలా ఉద్యోగ విరమణ తర్వాత కూడా చురుకైన జీవితాన్ని కొనసాగించారు. ప్రస్తుతం లాల్ చంద్ తన పిల్లలు, మనవళ్లతో కలిసి జీవిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో తన చిన్న కుమారుడి పిల్లలు అడిగిన కొన్ని ప్రశ్నలు ఆయనలో మళ్లీ చదువుపై ఆసక్తిని పెంచాయి. పుస్తకాలతో ఉన్న తన అనుబంధాన్ని తిరిగి కొనసాగించాలని ఆయన నిర్ణయించుకున్నారు.
"మా నాన్నకు చిన్నప్పటి నుంచే పుస్తకాలంటే చాలా ఇష్టం. రాయడం ద్వారా ఆయన ఎంతో సంతృప్తి పొందేవారు. అందుకే డైరీ కూడా రాసేవారు. అయితే జీవిత పరిస్థితులు ఆయన్ను వేరే దారిలో నడిపించాయి. దాంతో మా నాన్న అనుకున్నట్లుగా చదువును కొనసాగించలేకపోయారు. అయితే తమ్ముడి పిల్లలు అడిగిన ప్రశ్నలు ఆయనలో పుస్తకాలు చదవాలనే కోరికను మళ్లీ రగిలించాయి. దీంతో ఆయన తన వయసును పట్టించుకోకుండా మరోసారి చదువును ప్రారంభించారు.
- డాక్టర్ సాహిబ్ రామ్ గోదారా, లాల్ చంద్ పెద్ద కుమారుడు
76 ఏళ్ల వయసులో మళ్లీ చదువు ప్రారంభం
లాల్ చంద్ 76 ఏళ్ల వయసులో తిరిగి విద్యాభ్యాసాన్ని ప్రారంభించారు. వయసు పెరిగినా చదువుపై ఆసక్తిని మాత్రం వదులుకోలేదు. చదువును కొనసాగిస్తూ ముందుకు సాగారు. 2023లో 81 ఏళ్ల వయసులో గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేశారు. అక్కడితో ఆగకుండా ఉన్నత విద్యను అభ్యసించాలని నిర్ణయించుకున్నారు. తాజాగా ఇందిరా గాంధీ నేషనల్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ (IGNOU) నుంచి మాస్టర్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్ (MA) డిగ్రీని పూర్తి చేశారు. మొత్తం 1200 మార్కులకు గాను 965 మార్కులు సాధించి మాస్టర్స్ డిగ్రీని పూర్తి చేసినట్లు ఆయన పెద్ద కుమారుడు సాహిబ్ రామ్ తెలిపారు.
ఇక పీహెచ్డీ లేదా లా డిగ్రీ లక్ష్యం
85 ఏళ్ల వయసులో MA పూర్తి చేసిన లాల్ చంద్ గోదారా ఇప్పుడు తన విద్యాభ్యాసాన్ని ఇంతటితో ఆపాలని భావించడం లేదు. తదుపరి పీహెచ్డీ లేదా లా డిగ్రీ చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. చిన్నతనంలో పరిస్థితుల కారణంగా ఆగిపోయిన తన చదువును జీవితంలో మళ్లీ కొనసాగిస్తూ వరుసగా డిగ్రీలు సాధిస్తున్నారు. చదువుకు వయసు అడ్డంకి కాదని లాల్ చంద్ ప్రయాణం చెబుతోంది. 76 ఏళ్ల వయసులో ప్రారంభించిన విద్యాభ్యాసాన్ని 85 ఏళ్ల వయసులో MA వరకు తీసుకెళ్లారు. ఇప్పుడు మరో రెండు ఉన్నత విద్యా లక్ష్యాలను ముందుంచుకుని ముందుకు సాగుతున్నారు.
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