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ఒంటిచేత్తో 50 కిలోల గద సాము, 100 పుషప్స్!- 76ఏళ్ల వయసులోనూ యువ రెజ్లర్లకు చెమటలు పట్టిస్తున్న 'ఉస్తాద్'

76ఏళ్ల వయసులోనూ రోజూ 50కిలోల ముగ్దర్‌తో వ్యాయామం చేస్తున్న హీరా నాథ్ మెహర్వార్- 100కిపైగా పుషప్స్, కఠినమైన దండ్ బైఠక్స్- జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయి రెజ్లర్లకు ఉచితంగా శిక్షణ ఇస్తూ ఎందరికో స్ఫూర్తి

76 Year Old Wrestler Hira Nath
76 Year Old Wrestler Hira Nath (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 24, 2026 at 10:49 PM IST

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76 Year Old Wrestler Hira Nath : వయసు పెరిగితే శరీరం సహకరించదని, విశ్రాంతి తీసుకోవాలని అంతా భావిస్తుంటారు. కానీ బిహార్‌లోని గయాకు చెందిన మల్లయోధుడు పండిట్ హీరా నాథ్ మెహర్వార్‌ను చూస్తే మాత్రం ఆ మాట మార్చుకోవాల్సిందే. 76 ఏళ్ల వయసులోనూ ఆయన ప్రతిరోజూ 40 నిమిషాలకుపైగా అత్యంత కఠిన వ్యాయామం చేస్తారు. ఒంటి చేత్తో 50 కిలోల బరువైన గదను (ముగ్దర్ సాము) తిప్పుతూ, 100కుపైగా పుషప్స్, దండ్ బైఠక్స్ (సాంప్రదాయ కుస్తీ వ్యాయామాలు) చేస్తూ కుర్ర రెజ్లర్లకే సవాల్ విసురుతున్నారు. ఆయనకు మల్లయుద్ధం కేవలం క్రీడ కాదు. పూర్వీకుల నుంచి వచ్చిన అమూల్యమైన వారసత్వం.

అఖాడాతో ఏళ్లుగా విడదీయరాని బంధం
గయాలోని ప్రసిద్ధ విష్ణుపద్ దేవ్ ఘాట్ సమీపంలో ఉన్న 'సంగత్ ఘాట్ అఖాడా' మట్టి కుస్తీకి కేంద్రంగా ఉంది. దాదాపు 150 ఏళ్ల చరిత్ర ఉన్న ఈ అఖాడాకు పండిట్ హీరా నాథ్ ఉస్తాద్‌గా (గురువుగా) వ్యవహరిస్తున్నారు. కేవలం 6-7 ఏళ్ల వయసులోనే అఖాడా మట్టిని నుదుటిన దిద్దుకున్న ఆయన, గత 7 దశాబ్దాలుగా (69 ఏళ్లుగా) మట్టి కుస్తీ సంప్రదాయాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు. క్రమం తప్పకుండా ఇప్పటికీ ప్రతి ఉదయం అఖాడాలోనే వ్యాయామంతోనే తన రోజును ప్రారంభిస్తారు. డాక్టర్లు ఈ వయసులో అంత కఠిన వ్యాయామాలు వద్దని సూచిస్తున్నప్పటికీ, హీరా నాథ్ మాత్రం ఏ మాత్రం అలసట లేకుండా రోజువారీ కసరత్తు చేస్తున్నారు. 'నేను ఇప్పటికీ 50 కిలోల ముగ్దర్‌ను ఎత్తి వ్యాయామం చేస్తాను. ఈ ఆరోగ్యం, ఫిట్‌నెస్‌కు రోజూ చేసే కఠిన శ్రమ, క్రమశిక్షణే కారణం. మల్లయుద్ధం నా అలవాటు మాత్రమే కాదు. నా పూర్వీకులు నాకు ఇచ్చిన అమూల్యమైన వారసత్వం. దానిని కాపాడుకోవడమే నా లక్ష్యం.' అని హీరా నాథ్ గర్వంగా చెబుతున్నారు.

76 Year Old Wrestler Hira Nath
76 ఏళ్ల హీరా నాథ్ మెహర్వార్ (ETV Bharat)

అంతర్జాతీయ రెజ్లర్లకే చెమటలు!
హీరా నాథ్ స్వయంగా రెజ్లర్‌గా రాణించడమే కాకుండా వందలాది మంది యువ మల్లయోధులకు శిక్షణ ఇచ్చారు. ఈ సంగత్ ఘాట్ అఖాడా దేశానికి ఎంతో మంది జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయి రెజ్లర్లను అందించింది. ఎన్నో పతకాలు గెల్చుకున్న ఇంటర్నేషనల్ రెజ్లర్ సందీప్ కుమార్ పాఠక్, జాతీయ స్థాయి రెజ్లర్ రితీక్ సింగ్ వంటి ప్రతిభావంతులు హీరా నాథ్ దగ్గరే టెక్నిక్స్ నేర్చుకున్నారు. 'హీరా నాథ్​ మెహర్వార్ మా గురువు మాత్రమే కాదు. మాకంటే ముందు తరాల రెజ్లర్లకు కూడా గురువే. 76 ఏళ్ల వయసులోనూ ఆయన చేసే వర్కవుట్. జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఆడిన రెజ్లర్లం అయిన మేం కూడా పూర్తిగా చేయలేం. ఇప్పటికీ ఆయన నుంచి టెక్నిక్స్ నేర్చుకుంటున్నాం. ఆయన వేగం, శక్తి ముందు మాకూ చెమటలు పడతాయి. ఆయన దగ్గర నేర్చుకున్న మెళకువలే మమ్మల్ని విజేతలుగా నిలిపాయి.' అని సందీప్ కుమార పాఠక్ చెబుతున్నారు.

76 Year Old Wrestler Hira Nath
వ్యాయామం చేస్తున్న 76 ఏళ్ల హీరా నాథ్ మెహర్వార్ (ETV Bharat)
76 Year Old Wrestler Hira Nath
76 ఏళ్ల హీరా నాథ్ మెహర్వార్ (ETV Bharat)

ఇక రితీక్ సింగ్ మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వం నుంచి తమకు మరింత మద్దతు అవసరం అని చెబుతున్నారు. 'నేను జాతీయ స్థాయి క్రీడాకారుడిని. సంగత్ అఖాడా నుంచి నాకు ఎంతో మద్దతు లభించింది. కానీ ప్రభుత్వం నుంచి ఇంకా ఎక్కువ మద్దతు కావాలి. గయాలో ఇప్పుడు సంప్రదాయ కుస్తీ శిక్షణ ఇచ్చే గురువులు చాలా తక్కువ. హీరా నాథ్ మెహర్వార్ వంటి గురువుల వల్లే మేం ముందుకొస్తున్నాం.' అని అన్నారు.

76 Year Old Wrestler Hira Nath
వ్యాయామం చేస్తున్న 76 ఏళ్ల హీరా నాథ్ మెహర్వార్ (ETV Bharat)
76 Year Old Wrestler Hira Nath
వ్యాయామం చేస్తున్న 76 ఏళ్ల హీరా నాథ్ మెహర్వార్ (ETV Bharat)

పహిల్వానే కాదు పురోహితుడు కూడా
హీరా నాథ్ కేవలం అఖాడా ఉస్తాద్ మాత్రమే కాదు. గయాకు వచ్చే దేశ విదేశాల భక్తులకు పిండప్రదానం వంటి ధార్మిక కార్యక్రమాలు జరిపించే పురోహితులు కూడా. ఆధ్యాత్మిక, ధార్మిక బాధ్యతలు నిర్వహిస్తూనే ఇటు పహిల్వాన్‌గా క్రీడా సంప్రదాయానికి అంతే ప్రాధాన్యం ఇస్తూ రెండింటినీ క్రమశిక్షణతో బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నారు.

ఒకప్పుడు గయాలో 40కిపైగా అఖాడాలు ఉండేవని, ప్రస్తుతం చాలా వరకు మూతపడ్డాయని హీరా నాథ్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. యువత జిమ్‌ల వైపు ఎక్కువగా మొగ్గుచూపుతుండటంతో సంప్రదాయ మట్టి కుస్తీ క్రమంగా కనుమరుగవుతోందని అన్నారు. భారతీయ సంస్కృతిలో భాగమైన ఈ మట్టి కుస్తీని కాపాడుకునేందుకు, దేశానికి గొప్ప మల్లయోధుల్ని తయారు చేసేందుకు ప్రభుత్వం సహాయ సహకారాలు అందించాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. 76 ఏళ్ల వయసులోనూ ధైర్యం, ఆత్మవిశ్వాసం ఉంటే ఏదీ అసాధ్యం కాదని పండిట్ హీరా నాథ్ మెహర్వార్ నిరూపిస్తూ సమాజానికి ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు.

76 Year Old Wrestler Hira Nath
'సంగత్ ఘాట్ అఖాడాలో మల్లయోధులు (ETV Bharat)
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