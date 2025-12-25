ETV Bharat / bharat

చెరుకు దిగుబడిలో రైతు రికార్డు- 3 ఎకరాల్లో 391 టన్నులు ఉత్పత్తి - లాభం రూ.10 లక్షలకుపైనే!

72 ఏళ్ల వయసులో సాగులో అదరగొడుతున్న రైతు- మూడు ఎకరాల్లో చెరుకు సాగు- 391 టన్నుల రికార్డు దిగుబడిని సాధించిన రైతు - రూ.10 లక్షలకు పైగా లాభం

Old Age Farmer Success Story
Old Age Farmer Success Story (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 25, 2025 at 11:59 AM IST

3 Min Read
Old Age Farmer Success Story : నేల సారాన్ని పెంచడం, శాస్త్రీయ పద్దతులను ఉపయోగించి సాగు చేయడం ద్వారా రికార్డు దిగుబడిని సాధించవచ్చని నిరూపించాడు కర్ణాటకకు చెందిన ఓ రైతు. తన మూడు ఎకరాల భూమిలో 391 టన్నుల చెరకును ఉత్పత్తి చేసి అందరీ దృష్టిని ఆకర్షించాడు. అంత తక్కువ విస్తీర్ణంలో భారీ దిగుబడిని సాధించిన ఆదర్శ రైతుపై ప్రశంసలు కురుస్తున్నాయి.

లాభం లక్షల పైనే!
బెల్గాం జిల్లాలోని కల్లోలి గ్రామానికి చెందిన ఆదర్శ రైతు బాలప్ప బసప్ప (72) చెరుకు సాగులో అద్భుతాలు సృష్టించాడు. తన మూడు ఎకరాల భూమిలో 391 టన్నుల చెరుకును పండించాడు. అందులో ఎకరానికి 130 టన్నుల దిగుబడిని రాబట్టి చరిత్ర సృష్టించాడు. ఆ చెరుకు మార్కెట్ విలువ రూ. 12,90,300. అంటే ఖర్చులు పోనూ బాలప్పకు రూ.10, 95,000 మిగిలింది. చాలా మంది ఏడు పదుల వయసులో వ్యవసాయానికి గుడ్ బై చెప్పేస్తుంటే, ఇంత లేట్ ఏజ్ లోనూ బాలప్ప దిగుబడిలో రికార్డులు సృష్టిస్తున్నాడు.

Old Age Farmer Success Story
ఆదర్శ రైతు బాలప్ప బసప్ప (ETV Bharat)

నేలను సారవంతం చేయడం, సాగులో శాస్త్రీయ పద్ధతులను నిరంతరం పాటించడమే తన విజయానికి కారణమని బాలప్ప చెప్పాడు. సాధారణంగా చెరుకు దిగుబడి ఎకరానికి 40- 50 టన్నుల వరకు వస్తుంది. కొంతమంది రైతులు తీవ్రంగా శ్రమించి 100 టన్నుల వరకు దిగుబడిని సాధిస్తారు. గతేడాది బాలప్ప ఎకరానికి 125 టన్నుల దిగుబడిని పండించాడు. ఈ సీజన్​లో తన సొంత రికార్డును బద్దలుకొట్టాడు.

Old Age Farmer Success Story
నేల సారాన్ని పెంచడం కోసం శాస్త్రీయ పద్దతులు అవలంబిస్తున్న రైతు (ETV Bharat)

ఆ చెరుకు గెడ పొడవు ఊహించరు!
బాలప్ప పొలంలో పండిన చెరుకు గెడ ఎత్తు 25 అడుగుల కంటే ఎక్కువ. ప్రతి గెడ 3.5-4 కేజీల బరువుంది. ముధోల్‌ లోని సమేర్‌ వాడి చక్కెర కర్మాగారం నుంచి సేకరించిన CO 86032 రకం చెరుకు మొక్కలను 2024 సెప్టెంబర్ మొదటి వారంలో నాటారు. వరుస నుంచి వరుసకు ఐదు అడుగుల దూరం, మొక్క నుంచి మొక్కకు రెండున్నర అడుగుల దూరం పాటించారు. సరిగ్గా 14 నెలల పాటు, భూసార పరీక్ష నివేదిక ఆధారంగా భూమికి, పంటకు అవసరమైన పోషకాలను కలిగి ఉన్న సేంద్రియ, రసాయన ఎరువులను అందించారు. బిందు సేద్యం విధానం ద్వారా పంటకు నీరుని అందించారు.

"మా భూమిలో ఒక శాతం సేంద్రీయ కర్బన స్థాయిలు ఉన్నాయి. రాష్ట్రంలోని భూముల్లో ఎక్కడా సేంద్రీయ కర్బన స్థాయిలు లేవు. నేల పరీక్షల ఆధారంగా సమీర్వాడి చక్కెర కర్మాగారంలోని చెరుకు అభివృద్ధి విభాగానికి చెందిన వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తల మార్గదర్శకత్వంలో మేము 50:50 నిష్పత్తిలో సేంద్రీయ, రసాయన ఎరువులను ఉపయోగించాం. చెరుకు మొలకలను నాటడానికి ముందు మేము పచ్చి ఎరువును వేశాం. చెరుకును నాటిన తర్వాత శెనగ, మినుము, టమోటా, యాలకులు వంటి అంతర పంటలను పండించాం. దీని వల్ల కొంత ఆదాయం వచ్చింది. ఎకరాకు పది టన్నుల పశువుల ఎరువు, ఆరు టన్నుల పేడ, రెండు టన్నుల కోళ్ల ఎరువు, రెండు టన్నుల గొర్రెల ఎరువు వేశాం. చెరుకు నాటేటప్పుడు మేము ఎకరానికి 4 బస్తాల రసాయన ఎరువులు, 10 కిలోల సూక్ష్మపోషకాలను వేశాం. తరువాత 45-50 రోజులలోపు 2 బస్తాల యూరియాను వేశాం. మరో 20-25 రోజుల తర్వాత పురుగు, చెదల నివారణకు పురుగుమందులు, శిలీంద్రనాశకాలు, గిబ్బరెల్లిక్ యాసిడ్‌ ను నాలుగు సార్లు పిచికారీ చేశాం." అని బాలప్ప తెలిపాడు.

Old Age Farmer Success Story
72 ఏళ్ల వయసులో కూడా సాగులో అద్భుతాలు సృష్టిస్తున్న బాలప్ప (ETV Bharat)

సూక్ష్మజీవులతోనే భూమి సారవంతం
మనం వ్యర్థాలుగా భావిస్తున్న వాటిలోనే అసలైన సారం ఉందని బాలప్ప అన్నాడు. అందుకే తన పొలంలోని పంట అవశేషాలు, రాలిన ఆకులు, వ్యవసాయ వ్యర్థాలను వర్మీకం పోస్ట్ తయారీకి ఉపయోగిస్తానని తెలిపాడు. ఆవు పేడ, మూత్రాన్ని బయోడైజెస్టర్లలో శుద్ధి చేసి డ్రిప్ ఇరిగేషన్ ద్వారా పొలంలోకి విడుదల చేస్తానని వెల్లడించాడు. రసాయన ఎరువులు వాడకముందు 1 గ్రాము మట్టిని పరీక్షించినట్లయితే 10 మిలియన్ సూక్ష్మజీవులు ఉండేవని, ఇప్పుడు 10 కిలోల మట్టిని పరీక్షించినా 1,000 సూక్ష్మజీవులు కనిపించట్లేదని స్పష్టం చేశాడు.

పలు విదేశాల్లోనూ పర్యటన
సాగులో మెళుకువలు నేర్చుకునేందుకు, పరిశీలించేందుకు బాలప్ప చైనా, ఇజ్రాయెల్, జపాన్ వంటి దేశాలలో సందర్శించాడు. అలాగే మహారాష్ట్ర, కర్ణాటకలోని వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయాలకూ వెళ్లాడు. అమెరికా, నెదర్లాండ్స్, ఫ్రాన్స్ కు చెందిన వ్యవసాయ శాస్త్రవేత్తలు బాలప్ప పొలాన్ని సందర్శించారు. సమర్వాడి షుగర్ ఫ్యాక్టరీ మద్దతుతో బాలప్ప ఏఐ వ్యవసాయ పద్ధతులతో ప్రయోగాలు చేయాలని యోచిస్తున్నాడు. రాబోయే ఏడాది ఒక ఎకరంలో 200 టన్నుల చెరుకుని పండించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాడు.

