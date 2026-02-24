ETV Bharat / bharat

లైంగిక వేధింపుల కేసులో కోర్టు సంచలన తీర్పు- జ్యోతిష్యుడికి 200 ఏళ్ల జైలు శిక్ష

తమిళనాడులో పోక్సో ఫాస్ట్​ ట్రాక్​ కోర్టు సంచలన తీర్పు- బాలికలపై లైగింక వేధింపులకు పాల్పడ్డ జ్యోతిష్యుడికి 200ఏళ్ల జైలు శిక్ష

Astrologer Jailed For 200 Years
Astrologer Jailed For 200 Years (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 24, 2026 at 5:25 PM IST

3 Min Read
Astrologer Jailed For 200 Years : లైంగిక వేధింపుల కేసులో ఓ జ్యోతిష్యుడికి పోక్సో ఫాస్ట్​ట్రాక్​ కోర్టు 200 ఏళ్ల జైలు శిక్ష విధించింది. అలాగే, బాధితులకు రూ.2లక్షల పరిహారం చెల్లించాలని తమిళనాడు ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించింది.

వివరాల్లోకి వెళితే, 2021 నవంబర్​లో శివగంగ జిల్లా మానగిరి ప్రాంతానికి చెందిన రామకృష్ణన్ (52) అనే జ్యోతిష్యుడిని ఒక మహిళ ఆశ్రయించింది. తన కూమారైలకు చదువులో పురోగతి లేదంటూ రామకృష్ణన్​ను సంప్రదించింది. ఈ క్రమంలో తన వెంట ఇద్దరు కుమార్తెలను తీసుకుని రామకృష్ణన్‌ను వద్దకు వెళ్లింది. ఈ సమస్యకు ఏదైనా పరిష్కారం చూపాలంటూ జ్యోతిష్కుడిని తల్లి కోరింది. ఈ నేపథ్యంలో ఇద్దరు బాలికలకు తన ఇంటికి తీసుకురావాలని సూచించాడు జ్యోతిష్కుడు. ఇది నమ్మిన సదరు మహిళ తన ఇద్దరు కుమార్తెలను పూజారి ఇంటికి తీసుకెళ్లింది.

బాలికలను గదిలోకి తీసుకెళ్లి!
ఆ సమయంలో తల్లిని వేరే గదిలో ఉండమని చెప్పిన జ్యోతిష్కుడు, ఇద్దరు బాలికలను మరో గదికి తీసుకెళ్లాడు. అనంతరం, బాలికలిద్దరిపై లైంగిక దాడికి పాల్పడ్డాడని సదరు మహిళా ఆరోపించారు. అంతేకాకుండా, ఈ విషయాన్ని బయటపెడితే తల్లిదండ్రులకు కీడు జరుగుతుందని ఆ బాలికలను బెదిరించాడు జ్యోతిష్కుడు. ఈ విషయం ఎవరికైనా చెబితే తీవ్ర పరిణామాలు ఉంటాయని హెచ్చరించాడు. దీంతో తల్లిదండ్రులకు ఏమీ కాకూడదని భావించిన ఆ బాలికలు జరిగిన విషయం గురించి ఎవరికీ చెప్పలేదు.

అసలు విషయం ఇలా వెలుగులోకి!
ఈ ఘటన జరిగి దాదాపు రెండు సంవత్సరాలు గడిచింది. ఈ సంఘటన జరిగిన సమయంలో ఆ ఇద్దరు బాలికల్లోని ఒకరి వయసు 18కాగా, ఇంకొకరి వయసు 14. గతకొంతకాలంగా బాలికలిద్దరికి అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తడంతో ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లారు. ఈ క్రమంలో వారిని పరీక్షించిన వైద్యులు బాలికలకు లైంగికంగా సంక్రమించే వ్యాధి ఉందని చెప్పారు. ఇది విన్న వారి తల్లిదండ్రులు ఒక్కసారిగా షాక్​కు గురయ్యారు. పిల్లలిద్దరిని విచారించగా జ్యోతిష్కుడు చేసిన నిర్వాకం బయటపడింది. దీంతో బాలికల తల్లిదండ్రులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో పూజారిపై తిరుపత్తూరు ఉమెన్ పోలీస్ స్టేషన్‌లో పోక్సో చట్టం కింద కేసు నమోదు చేశారు.

తీర్పు వెలువరించిన జడ్జి
ఈ కేసు సంబంధించిన విచారణ మంగళవారం రోజు శివగంగ జిల్లా పోక్సో ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టులో జరిగింది. జ్యోతిష్కుడు రామకృష్ణన్‌కు మొత్తం 200 సంవత్సరాల జైలు శిక్ష, రూ.2 లక్షల జరిమానా విధిస్తున్నట్లు జడ్జి గోకుల్ మురుగన్ తీర్పు వెల్లడించారు. అదేవిధంగా, బాధితులకు ఒక్కొక్కరికి రూ.10లక్షల చొప్పున పరిహారం చెల్లించాలని తమిళనాడు ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించారు. ఈ మేరకు ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.

మరో అత్యాచారం కేసులో 20 ఏళ్ల జైలు శిక్ష

ఇదిలా ఉండగా, హరియాణాలోని ఫతేహాబాద్‌లో ఇలాంటి ఘటనే జరిగింది. బాలికపై అత్యాచారం చేసిన ఓ వ్యక్తికి 20 ఏళ్ల కఠిన కారాగార శిక్ష విధించింది ఫాస్ట్-ట్రాక్ కోర్టు. ఈ మేరకు అదనపు సెషన్స్ జడ్జి సోమవారం తీర్పు వెల్లడించారు. అలాగే ఈ కేసులో నిందితుడికి రూ.1.70 లక్షల జరిమానా కూడా విధించింది.

అసలేం జరిగింది?
ఈ సందర్భంగా విచారణ జరిపిన జడ్జి కేసు వివరాలు వెల్లడించారు. "2024 నవంబర్ 13 నాటిది. 14 ఏళ్ల బాలికపై అత్యాచారం జరిగిందని బాధితురాలి తండ్రి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. నిందితుడు గత 10 నెలలుగా పాఠశాలకు వెళ్తున్న తన కుమార్తెను ప్రలోభపెట్టాడని, మూడు వారాల క్రితం పొలాల్లోకి తీసుకెళ్లి ఆమెపై అత్యాచారం చేశాడని బాధితురాలి తండ్రి ఆరోపించారు. అంతేకాదు, బాధితురాలు ప్రతిఘటించినప్పుడు ఆమెను కొట్టాడని ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు" అని ఫతేహాబాద్ జిల్లా న్యాయవాది దేవేందర్ మిట్టల్ పేర్కొన్నారు. సాక్ష్యాలు, వాంగ్మూలం ఆధారంగా నిందితుడికి 20 సంవత్సరాల జైలు శిక్ష విధించారన్నారు.

