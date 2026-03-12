ఫ్లవర్ విలేజ్- రోజుకు 10లక్షల గులాబీలు ఎగుమతి- ఏటా రూ.20 కోట్ల టర్నోవర్!
రోజుకు 10లక్షల పువ్వులను ఎగుమతి చేస్తున్న మహారాష్ట్రలోని ఆ విలేజ్- దీంతో రైతులకు మంచి రాబడి
Published : March 12, 2026 at 2:46 PM IST
Rose Farming In Maharashtra : గులాబీ సాగులో అదరగొడుతోంది మహారాష్ట్రలోని ఓ గ్రామం. ప్రముఖ దేవాలయమైన శిర్డీ, దేశంలోని ఇతర ప్రముఖ పూల మార్కెట్లకు అక్కడి నుంచే రోజుకు 10 లక్షల గులాబీ పువ్వులు ఎగుమతి అవుతున్నాయి. దీంతో రైతులు మంచి రాబడిని పొందుతున్నారు. ఈ క్రమంలో గులాబీ సాగులో దూసుకెళ్తున్న గ్రామమేది? రైతులు ఎంత ఆదాయం గడిస్తున్నారు? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.
అహల్యానగర్ జిల్లాలోని అస్టగావ్ గ్రామం గులాబీల సాగుకు ప్రసిద్ధి చెందింది. ప్రతిరోజు ఆ ఊరు నుంచి దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాలకు సుమారు 10 లక్షల గులాబీలు ఎగుమతి అవుతాయి. అస్టగావ్, దాని సమీప గ్రామాలైన చోల్కెవాస్టి, మోర్వాడి ఊర్లలో సుమారు 700 ఎకరాలలో గులాబీల సాగు జరుగుతోంది. ఈ గులాబీ పువ్వుల వ్యాపారం వార్షిక టర్నోవర్ దాదాపు రూ.20 కోట్లు. ఈ గులాబీలకు మహారాష్ట్ర నూతన సంవత్సరం, దీపావళి, దసరా, పితృ పక్షం, వివాహాలు, ఇతర పండుగల సమయంలో ఫుల్ డిమాండ్ ఉంటుంది.
లాభాలు రావడంతో సాగుకు మొగ్గు
దాదాపు 40 ఏళ్ల క్రితం అహల్యానగర్లో జరిగిన ఒక వ్యవసాయ మేళా (ప్రదర్శన) నుంచి డివైన్ రకం గులాబీ మొక్కలను తీసుకొచ్చి కొంతమంది రైతులు నాటారు. అలా ఆస్ట్గావ్ గ్రామంలో గులాబీ సాగు మొదలైంది. ప్రారంభంలో తక్కువ మందే గులాబీ సాగు వైపునకు మొగ్గు చూపారు. అందులో మంచి ఆదాయం రావడంతో సంప్రదాయ వ్యవసాయాన్ని వదిలి గులాబీ సాగును ఎక్కువ మంది మొదలుపెట్టారు.
ఈ గులాబీ పువ్వులను ప్రధానంగా ముంబయి, ఇతర మెట్రో నగరాల్లో పువ్వుల దండల తయారీకి ఉపయోగిస్తారని అస్టగావ్ గ్రామానికి చెందిన ప్రకాశ్ అనే రైతు తెలిపాడు. తమ పొలంలో రోజుకు 40,000 గులాబీ పువ్వుల ఉత్పత్తి అవుతాయని చెప్పాడు. నాణ్యమైన ఎరువులు ఉపయోగిస్తే అదనంగా మరో 15,000 గులాబీ పువ్వులు ఉత్పత్తి అవుతాయని పేర్కొన్నాడు. ఇప్పుడు తమ గ్రామాన్ని అందరూ 'ఫ్లవర్స్ విలేజ్'గా పిలుస్తున్నారని స్పష్టం చేశాడు.
దేశంలోని పలు ప్రాంతాలకు గులాబీ పువ్వులు సరఫరా : రైతు
"శిర్డీలో సాయిబాబాకు సమర్పించే ప్రత్యేక పువ్వుల దండల తయారీ కోసం స్థానిక పొలాల్లో పండే గులాబీలను ఉపయోగిస్తారు. మేము ఉదయం, సాయంత్రం గులాబీ పువ్వులను కోస్తాం. వాటిని శిర్డీకి పంపుతాం. అలాగే బస్సులలో మధ్యప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర, గుజరాత్, కర్ణాటక, తెలంగాణ వంటి రాష్ట్రాల్లోని పలు నగరాలకు గులాబీలను పంపిస్తాం. ప్రతిరోజూ శిర్డీకి భారీ సంఖ్యలో భక్తులు వస్తారు. కాబట్టి గులాబీ పువ్వుల దండలకు అక్కడ భారీ డిమాండ్ ఉంది. మా గ్రామస్థులు పండించిన గులాబీలలో ఇరవై శాతం శిర్డీలో అమ్ముడవుతాయి. మిగిలిన 80 శాతం దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న పూల మార్కెట్లకు సరఫరా చేస్తాం. ముంబయి, సూరత్, అహ్మదాబాద్, ఇందౌర్, భోపాల్, హైదరాబాద్, బెంగళూరు, నాగ్పుర్, ఛత్రపతి శంభాజీనగర్, విదర్భ, అమరావతి వంటి ప్రధాన మార్కెట్లలో అస్టగావ్ గులాబీలకు మంచి డిమాండ్ ఉంది" అని ప్రకాశ్ వెల్లడించాడు.
గులాబీల పెంపకం ద్వారా అస్టగావ్ గ్రామం ప్రసిద్ధి చెందింది. అస్టగావ్, దాని సమీప గ్రామాల్లో సుమారు వెయ్యి కుటుంబాలు గులాబీల పెంపకం ద్వారా జీవనోపాధిని పొందుతున్నాయి. దాదాపు 600 మంది రైతులు నేరుగా గులాబీ సాగులో నిమగ్నమై ఉన్నారు. దాదాపు ఎకరానికి రెండు- మూడు లక్షల పువ్వులు ఉత్పత్తి అవుతాయి. ఇవి మార్కెట్లో దాదాపు రూ.5లక్షలకు అమ్ముడవుతాయి. అందులో 30 శాతం ఖర్చులు తీసేసినా మిగతా డబ్బులు రైతులకు మిగులుతాయి.
పెరిగిన నర్సరీలు
గులాబీ సాగుకు రైతులు మొగ్గు చూపడంతో డివైన్ రోజ్ రకం మొక్కలకు ఆ ప్రాంతంలో డిమాండ్ పెరిగింది. దీంతో అస్టగావ్ ప్రాంతంలో నర్సరీలు పుట్టగొడుగుల్లా పుట్టుకొచ్చాయి. ఒక్క అస్టగావ్లోనే దాదాపు 70- 80 నర్సరీలు ఉన్నాయి. ఇక్కడ గులాబీ అంటుకట్టుడం ఐ-బీడింగ్ పద్ధతి ద్వారా జరుగుతుంది. ఇలా అంటుకట్టాలంటే ప్రత్యేక నైపుణ్యం అవసరం. అందుకే అస్టగావ్ గ్రామంలో 200-250 మంది యువకులు గులాబీ అంటుకట్టడంలో ప్రావీణ్యం సంపాదించారు. తద్వారా జీవనోపాధి పొందుతున్నారు.