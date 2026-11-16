విదేశీ శక్తులపై భారత్ ఆధారపడే పరిస్థితి ఉండకూడదు: IAF చీఫ్ అశుతోశ్ దీక్షిత్
IAF Chief On Aatmanirbharta : త్రివిధ దళాల సమన్వయం, స్వదేశీ ఆయుధాలు ఏమి సాధించగలవో చెప్పడానికి ఆపరేషన్ సిందూర్ ఒక నిదర్శనమని ఐఏఎఫ్ చీఫ్ మార్షల్ అశుతోశ్ దీక్షిత్ పేర్కొన్నారు.
Published : November 16, 2026 at 12:14 PM IST
నిజమైన స్వయం సమృద్ధి (ఆత్మనిర్భరత) కేవలం పారిశ్రామిక ఉత్పత్తితో కాకుండా, నేరుగా యుద్ధ సన్నద్ధతతో ముడిపడి ఉందని భారత వాయుసేన చీఫ్ మార్షల్ అశుతోశ్ దీక్షిత్ అభిప్రాయపడ్డారు. భవిష్యత్తులో ఏదైనా యుద్ధం తలెత్తితే సోర్స్ కోడ్, విడిభాగాలు, మందుగుండు సామగ్రి, ఇంజిన్ల కోసం భారత్ విదేశీ శక్తులపై ఆధారపడే పరిస్థితి ఉండకూడదని అన్నారు. సంక్షోభ సమయంలో వేరొకరు భారత్ సామర్థ్యాలను నిలువరించలేరని (స్విచ్చాఫ్ చేయలేరని) పేర్కొన్నారు. భవిష్యత్ యుద్ధాల కోసం భారత వైమానిక దళం రూపొందించిన ‘వాయు’ విజన్ కింద కార్యాచరణ పోరాట సంసిద్ధతకు ఆత్మనిర్భరతను పునాదిగా అభివర్ణించారు. దిల్లీలో జరిగిన ఏఎన్ఐ జాతీయ భద్రతా సదస్సు 3.0లో ఈ మేరకు అశుతోశ్ దీక్షిత్ వ్యాఖ్యానించారు.