రూ. 650 కోట్లకుపైగా విలువైన నగదు, మాదకద్రవ్యాలు, మద్యం సీజ్​ : ఈసీ

అత్యధికంగా బంగాల్‌లో 319 కోట్ల విలువైన నగదు, డ్రగ్స్‌, మద్యం, బంగారు ఆభరణాలను సీజ్ చేసినట్లు ఈసీ వెల్లడి

Assembly Elections 2026 (Representational Image (IANS))
By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 5, 2026 at 4:11 PM IST

Assembly Elections 2026 : త్వరలో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనున్న నాలుగు రాష్ట్రాలు, ఒక కేంద్రపాలిత ప్రాంతంలో రూ.650 కోట్లకుపైగా విలువైన నగదు, మాదకద్రవ్యాలు, మద్యం పట్టుబడినట్లు కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం (ఈసీ) తెలిపింది. ఇందులో రూ.230 కోట్లు విలువైన డ్రగ్స్, రూ.231.01 కోట్లు విలువైన కానుకలు ఉన్నాయని చెప్పింది. రూ.79.3 కోట్లు విలువైన 29.63 లక్షల లీటర్ల మద్యం, రూ.53.2 కోట్ల నగదు, రూ.58 కోట్లు విలువైన బంగారం, వెండి ఆభరణాలను సీజ్ చేశామని పేర్కొంది. ఓటర్లను ప్రలోభ పెట్టేందుకు వీటన్నింటిని తరలిస్తుండగా పట్టుకున్నట్లు ఆదివారం ఈసీ వెల్లడించింది.

ఏ రాష్ట్రంలో ఎంత?
బంగాల్‌లో రూ.319 కోట్లు, తమిళనాడులో రూ.170 కోట్లు, అసోంలో రూ.97 కోట్లు, కేరళలో రూ.58 కోట్లు, పుదుచ్చేరిలో రూ.7 కోట్లు విలువైన నగదు, మద్యం, కానుకలు, మాదక ద్రవ్యాలు, బంగారం, వెండి ఆభరణాలను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు ఈసీ చెప్పింది. కోల్‌కతాలోని టోలీగంజ్ ఏరియాలో ఒక ఎస్‌యూవీ వాహనం నుంచి రూ.38 లక్షల నగదును సీజ్ చేశారు. ఒక ప్లైవుడ్ దుకాణం సమీపంలో నిలిపి ఉంచిన వాహనంలో ఈ నగదు లభ్యమైంది. దీన్ని ఆదాయపు పన్ను శాఖ అధికారులకు అప్పగించారు. ఆ డబ్బు కోల్‌కతాలోని అలీపుర్ ఏరియాకు చెందిన ఒక వ్యాపారవేత్తది అని గుర్తించారు. అసోంలో రూ.4 కోట్ల నగదు, రూ.20 కోట్ల మద్యం, రూ.56 కోట్ల డ్రగ్స్, రూ.4 కోట్ల బంగారం, వెండి ఆభరణాలు, రూ.13 కోట్ల ఇతర వస్తువులను సీజ్ చేశారు.

5,173కుపైగా ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్‌లు
అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనున్న ఈ రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లో ఫిర్యాదులను 100 నిమిషాల్లో పరిష్కరించేందుకు 5,173కుపైగా ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్‌లను ఈసీ మోహరించింది. సున్నితమైన ప్రదేశాల్లో వాహనాల తనిఖీ, అనుమానాస్పద కార్యకలాపాల పర్యవేక్షణ కోసం 5,200 మందితో నిఘా టీమ్‌లను ఏర్పాటు చేసింది. కేరళ, అసోం, పుదుచ్చేరిలలో ఈనెల 9న, తమిళనాడులో ఈనెల 23న ఓటింగ్ జరగనుంది. బంగాల్‌లో ఈనెల 23, 29 తేదీల్లో రెండు విడతల్లో పోలింగ్ జరగనుంది. అన్ని రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతానికి సంబంధించిన ఓట్ల లెక్కింపు జరిగి ఫలితాలు మే 4న వెలువడనున్నాయి.

రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలకు కఠిన ఆదేశాలు
నిష్పక్షపాతంగా, పారదర్శకంగా ఎన్నికల ప్రక్రియ జరిగేలా చూసేందుకు ఎన్నికల సంఘం విస్తృతమైన ఏర్పాట్లు చేసింది. ఎన్నికలు జరగనున్న 5 రాష్ట్రాలు, వాటి 12 సరిహద్దు రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల ముఖ్య కార్యదర్శులు, ముఖ్య ఎన్నికల అధికారులు (సీఈఓలు), పోలీస్ డైరెక్టర్ జనరల్స్ (డీజీపీలు), ఇతర ఉన్నతాధికారులతో ఈసీ పలు సమీక్షా సమావేశాలు నిర్వహించింది. ఎన్నికలు హింసారహితంగా, బెదిరింపులు లేకుండా, ప్రలోభాలు లేకుండా జరిగేలా చూడాలని అమలు సంస్థలకు ఈ సమావేశాలలో స్పష్టమైన సూచనలను జారీ చేసింది.

c-VIGILతో సమాచారం ఇవ్వొచ్చు
ఎన్నికల ప్రక్రియను పర్యవేక్షించడంలో పౌరులు, రాజకీయ పార్టీలు తమకు సహకారాన్ని అందించాలని ఈసీ పిలుపునిచ్చింది. పారదర్శకత, జవాబుదారీతనాన్ని మరింత బలోపేతం చేసేందుకు ECInet పోర్టల్‌లోని c-VIGIL మాడ్యూల్ ద్వారా ఎన్నికల క్రమశిక్షణా నియమావళి ఉల్లంఘనలపై సమాచారాన్ని అందించాలని కోరింది. దర్యాప్తులు, తనిఖీల సమయంలో సాధారణ పౌరులు అనవసరమైన అసౌకర్యానికి, వేధింపులకు గురికాకుండా చూడాలని సంబంధిత దర్యాప్తు ఏజెన్సీలకు ఎన్నికల సంఘం సూచించింది. ఈ దిశగా ప్రజల నుంచి అందే ఫిర్యాదులను సత్వరమే పరిష్కరించేందుకు జిల్లా స్థాయిలో ఫిర్యాదుల పరిష్కార కమిటీలను ఏర్పాటు చేసిన విషయాన్ని గుర్తుచేసింది.

పోల్స్ వేడి

  • అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనున్న రాష్ట్రాల్లో ప్రచారం ముమ్మరంగా సాగుతోంది. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ కేరళ, బంగాల్‌లలో భారీ రోడ్‌షోలు, బహిరంగ సభలు నిర్వహిస్తున్నారు.
  • తమిళనాడులో 234 స్థానాలకు నామినేషన్ల ప్రక్రియ ఏప్రిల్ 6తో ముగియనుంది. ఇప్పటివరకు సుమారు 3,430 నామినేషన్లు దాఖలయ్యాయి.
  • తమిళనాడులో నటుడు విజయ్ నేతృత్వంలోని టీవీకే (తమిళగ వెట్రి కళగం) పార్టీ ఎంట్రీతో సమీకరణాలు మారుతున్నాయి.
  • సాధారణ ఎన్నికలతో పాటు గోవా, గుజరాత్, కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర వంటి రాష్ట్రాల్లోని 8 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల్లోనూ ఉప ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి.
  • 85 ఏళ్లు పైబడిన వృద్ధులు, దివ్యాంగుల కోసం హోమ్ ఓటింగ్ (ఇంటి నుంచే ఓటు వేసే) సదుపాయాన్ని కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం కల్పిస్తోంది.
  • అభ్యర్థుల నేర చరిత్ర, ఆస్తుల వివరాలను తెలుసుకోవడానికి ఓటర్లు ECINet పోర్టల్‌లోని 'Know Your Candidate' (KYC) ఫీచర్‌ను వినియోగించుకోవాలని ఎన్నికల సంఘం సూచించింది.

