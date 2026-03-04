DMK- కాంగ్రెస్ సీట్ల సర్దుబాటు కొలిక్కి- గత ఎన్నికల కంటే 3 స్థానాలు ఎక్కువ!
అధికార డీఎంకే ఖరారు చేసిన సీట్ల పంపకాల్లో 28 సీట్లు కాంగ్రెస్కు కేటాయింపు- సీట్ల పంపక ఒప్పందంపై సంతృప్తి చెందామన్న టీఎన్సీసీ చీఫ్
Published : March 4, 2026 at 8:55 PM IST
DMK Seat Sharing Congress : తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల వేళ అధికార డీఎంకే - కాంగ్రెస్ మధ్య సీట్ల సర్దుబాటుపై క్లారిటీ వచ్చేసింది. పొత్తులో భాగంగా మిత్రపక్షం కాంగ్రెస్కు డీఎంకే 28 సీట్లు కేటాయించింది. అలాగే ఒక రాజ్యసభ సీటును కేటాయించింది. 2021లో ఎన్నికలతో పోలిస్తే, ఈసారి కాంగ్రెస్కు 3 సీట్లు పెరిగాయి. గత ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ తమిళనాడులో 25 స్థానాల్లోనే పోటీ చేసింది. అయితే ఈ సీట్ల పంపకంపై తాము సంతృప్తిగా ఉన్నట్లు టీఎన్సీసీ చీఫ్ సెల్వపెరుంతగై అన్నారు.
కాగా, 234 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలు ఉన్న తమిళనాడు రాష్ట్రంలో త్వరలోనే శాసనసభ ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. ఈ ఎన్నికల్లో అధికార డీఎంకే- కాంగ్రెస్ పొత్తుతో పోటీ చేయనున్నాయి.