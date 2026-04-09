ETV Bharat / bharat

అసోం, కేరళ, పుదుచ్చేరిలో ప్రశాంతంగా ఎన్నికలు​- పోలింగ్ శాతం ఎంతంటే?

వేర్వేరు చోట్ల ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్న ప్రముఖులు- కేరళలో సాయంత్రం 5 గంటల వరకు 75.01శాతం పోలింగ్- అసోంలో సాయంత్రం 5 గంటల వరకు 84.42 శాతం పోలింగ్

author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 9, 2026 at 7:15 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Assembly Elections 2026 : అసోం, కేరళ, పుదుచ్చేరి శాసనసభ ఎన్నికల పోలింగ్ ప్రశాంతంగా ముగిసింది. మూడు ప్రాంతాల్లోనూ ఈసారి భారీ సంఖ్యలో ఓటర్లు తరలివచ్చినట్లు ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు. ఎన్నికలను సజావుగా నిర్వహించేందుకు ఈసీ గట్టి బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయడంతో చెదురుమొదురు ఘటనలు మినహా, ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా పూర్తయ్యాయి. ముఖ్యమంత్రులతో పాటు పలువురు ప్రముఖులు వేర్వేరు చోట్ల ఓటు వేశారు.

ప్రశాంతంగా ముగిసిన కేరళ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు
కేరళ అసెంబ్లీ ఎన్నికల పోలింగ్ ప్రశాంతంగా ముగిసింది. పోలింగ్‌ బూత్‌లకు భారీగా తరలిరాగా, ముగిసే సమయానికి క్యూ లైన్లలో ఉన్నవారికి ఓటు వేసే అవకాశం ఇచ్చారు. సాయంత్రం 5 గంటల వరకు 75.01శాతం పోలింగ్ నమోదైంది. ఈసారి కోయ్‌కోడ్‌లో అత్యధికంగా 77శాతం పోలింగ్‌ నమోదైనట్లు ఎన్నికల సంఘం ప్రకటించింది. గత ఎన్నికల్లో రాష్ట్రంలో 74.06శాతం పోలింగ్‌ నమోదు కాగా, ఈసారి స్వల్పంగా పెరిగిందని వివరించింది. కేరళలో 140 అసెంబ్లీ స్థానాలు ఉండగా, 883 మంది అభ్యర్థులు బరిలో నిలిచారు. ముఖ్యమంత్రి పినరయి విజయన్ కన్నూర్‌లో ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు. గురువాయూర్ దేవస్థానం పాఠశాలలో కేంద్ర మంత్రి సురేశ్​ గోపీ ఓటు వేశారు. ఎర్నాకులంలోని కేసరి ప్రభుత్వ కళాశాలలో ప్రధాన ప్రతిపక్ష నేత, కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి వీడీ సతీషన్ ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు. కేంద్ర మాజీ మంత్రి, బీజేపీ నెమామ్ స్థానం అభ్యర్థి రాజీవ్ చంద్రశేఖరన్ తిరువనంతపురంలో ఓటు వేశారు. తిరువనంతపురంలోనే సినీ నటుడు మోహన్ లాల్ ఓటు వేశారు. నటుడు పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ ఎర్నాకులంలో ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు. కేరళలో మొత్తం 2.71 కోట్ల మంది ఓటర్ల కోసం 30 వేల 495 పోలింగ్ కేంద్రాలను ఈసీ అధికారులు ఏర్పాటు చేశారు. సుమారు 1.46 లక్షల మంది అధికారులు, 76 వేల మంది పోలీసులు, కేంద్ర బలగాలు విధులు నిర్వర్తించారు.

అసోంలోని 126 నియోజకవర్గాల్లో బరిలో నిలిచిన 722 మంది అభ్యర్థులు
మరోవైపు అసోం అసెంబ్లీ ఎన్నికలు ప్రశాంతంగా ముగిశాయి. ఈ ఎన్నికల్లో ఓటరు చైతన్యం వెల్లివిరిసింది. అసోంలో సాయంత్రం 5 గంటల వరకు 84.42 శాతం పోలింగ్ నమోదైంది. పోలింగ్ ముగిసే సమయానికి క్యూలో ఉన్న వారికి ఓటు వేసేందుకు అనుమతిచ్చారు. గత ఎన్నికల్లో 82శాతం పోలింగ్‌ నమోదు కాగా, ఈసారి మరింత పెరిగింది. దల్‌గావ్‌లో అత్యధికంగా 94.57శాతం పోలింగ్‌ జరిగింది. అసోంలోని 126 నియోజకవర్గాల్లో 722 మంది అభ్యర్థులు బరిలో నిలిచారు. వారిలో 59 మంది మహిళలున్నారు. 2.5 కోట్ల మంది ఓటర్ల కోసం 31 వేల 490 పోలింగ్ స్టేషన్లను ఏర్పాటు చేశారు. 16వేల మంది సిబ్బంది ఎన్నికల విధుల్లో పాల్గొన్నారు. ముఖ్యమంత్రి హిమంత బిశ్వ శర్మ గువాహటిలో ఓటు వేశారు. కాంగ్రెస్ నేత గౌరవ్ గొగోయ్ జోర్హాట్ లో ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు. అసోంలో వేర్వేరు చోట్ల పలువురు ప్రముఖులు ఓటు వేశారు. అసోంలో కాంగ్రెస్ 99స్థానాల్లో, బీజేపీ 90చోట్ల పోటీపడుతున్నాయి.

సాయంత్రం 5 గంటల వరకే 86.92 శాతం పోలింగ్
కేంద్ర పాలిత ప్రాంతం పుదుచ్చేరిలో ఎన్నికలు ప్రశాంతంగా ముగిశాయి. భారీ సంఖ్యలో ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు. సాయంత్రం 5 గంటల వరకే 86.92 శాతం పోలింగ్ నమోదైంది. పోలింగ్ ముగిసే సమయానికి క్యూలో ఉన్నవారికి ఓటు వేసే అవకాశం ఇచ్చారు. 30 అసెంబ్లీ స్థానాలున్న పుదుచ్చేరిలో 294మంది అభ్యర్థులు బరిలో ఉన్నారు. ముఖ్యమంత్రి రంగస్వామి బులెట్ బండిపై వచ్చి దెలార్ష్‌పేటలో ఓటు వేశారు. మాజీ సీఎం, కాంగ్రెస్ నాయకుడు నారాయణ స్వామి పుదుచ్చేరిలో ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు.

TAGGED:

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.