బంగాల్‌లో రికార్డు స్థాయిలో పోలింగ్‌- 91.78శాతం ఓటింగ్‌ నమోదు

తమిళనాడులో 84.41 శాతం, బంగాల్‌లో 91.46 శాతం పోలింగ్ నమోదు- మే 4 న ఎన్నికల ఫలితాలు

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 23, 2026 at 9:16 PM IST

Assembly Elections 2026 : బంగాల్​లో చెదురుమదురు ఘటనల మధ్య తొలివిడతలో రికార్డ్‌ స్థాయి పోలింగ్‌ నమోదైంది. సాయంత్రం 6గంటల వరకు 91.78శాతం ఓటింగ్‌ నమోదైంది. దక్షిణ దినాజ్‌పుర్‌లో అత్యధికంగా 93.12 శాతం రికార్డ్‌ అయింది. ఈ మేరకు ఎన్నికల సంఘం ఓ ప్రకటన చేసింది. మొత్తంగా ఓటింగ్‌ ప్రశాంతంగా సాగినట్లు వెల్లడించింది. పింగ్లా నియోజకవర్గంలోని ఓ పోలింగ్‌ కేంద్రం మొత్తం సిబ్బందిని ఈసీ సస్పెండ్‌ చేసింది. హింసాత్మక ఘటనలు, ఓటర్లను బెదిరించారంటూ అందిన ఫిర్యాదులపై నివేదిక పంపాలని అధికార యంత్రాంగాన్ని ఆదేశించింది.

బంగాల్‌లో తొలివిడత పోలింగ్‌ జోరుగా సాగింది. మొత్తం 294స్థానాలు ఉండగా 152నియోజకవర్గాల్లో ఓటింగ్‌ జరిగింది. ఎండలు భగభగా మండుతున్నా ఉదయం నుంచే ఓటర్లు పోలింగ్‌ కేంద్రాల ముందు బారులు తీరారు. పలువురు ప్రముఖులు ఆరంభంలోనే ఓటుహక్కు వినియోగించుకున్నారు. TMC ఎంపీ శత్రుఘ్నసిన్హా ఆసన్‌సోల్‌లో ఓటేశారు. టీఎంసీ సీనియర్‌ నేత అనుబ్రత మోండల్‌ బీర్భూమ్‌లో ఓటుహక్కు వినియోగించుకున్నారు. నందిగ్రామ్ నియోజకవర్గంలో బీజేపీ నేత సువేందు అధికారి ఓటు వేశారు. నందనాయక్బార్ పాఠశాలలోని పోలింగ్‌ బూత్‌లో ఓటుహక్కు వినియోగించుకున్నారు.

స్థానికులు, భద్రతా సిబ్బంది మధ్య ఘర్షణ
బీర్భూమ్ జిల్లాలోని ఖరీసోల్ ప్రాంతంలో స్థానికులు, భద్రతా సిబ్బంది మధ్య ఘర్షణ జరిగింది. పోలింగ్ ముగియటానికి గంటముందు ఈవీఎంలు పనిచేయడం లేదన్న ఆరోపణలు ఉద్రిక్తతకు దారితీసినట్లు అధికారులు తెలిపారు. దుబ్రాజ్‌పూర్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ పరిధిలోని ఓ పోలింగ్ బూత్‌లో టీఎంసీకి వేసిన ఓట్లు బీజేపీకి పడుతున్నాయని స్థానికులు ఆరోపించారు. దీంతో దాదాపు 30నిమిషాలపాటు పోలింగ్ నిలిచిపోయింది. అధికారులతో స్థానికులు వాగ్వాదానికి దిగటంతో పరిస్థితి ఉద్రిక్తంగా మారింది. ఆందోళనకారులను చెదరగొట్టేందుకు కేంద్ర బలగాలు ప్రయత్నించగా స్థానికులు రాళ్లు రువ్వారు. పలువురు కేంద్ర భద్రతా సిబ్బంది గాయపడగా, ఒక పోలీసు వాహనం కూడా ధ్వంసమైంది.

బంగాల్‌ తొలివిడత సందర్భంగా అక్కడక్కడా చెదురుమదురు ఘటనలు చోటుచేసుకున్నాయి. దక్షిణ దినాజ్‌పుర్ జిల్లా కుమార్‌గంజ్ నియోజకవర్గంలో తనపై దాడి జరిగినట్లు బీజేపీ అభ్యర్థి సువేందు అధికారి తెలిపారు. పోలీసులు ఉండగానే తనతోపాటు తన వాహనంపై దాడి జరిగినట్లు చెప్పారు. ఆయన ఆరోపణలను టీఎంసీ తిప్పికొట్టింది. అసన్‌సోల్ దక్షిణ్ నియోజకవర్గంలో తన వాహనంపై టీఎంసీ శ్రేణులు దాడిచేసినట్లు బీజేపీ అభ్యర్థి అగ్నిమిత్ర పాల్ ఫిర్యాదు చేశారు. కారు వెనుక అద్దం ధ్వంసమైందని చెప్పారు. ఓటర్లను భయభ్రాంతులను చేయటానికే అధికార పార్టీ దాడులు చేస్తోందని అగ్నిమిత్ర ఆరోపించారు. మురారైలో కాంగ్రెస్, టీఎంసీ వర్గాల మధ్య ఘర్షణలో ఇద్దరు గాయపడ్డారు. బీర్భూమ్‌లోని లబ్పూర్‌లో బీజేపీ ఏజెంట్‌పై దాడి జరిగింది. ఆయన తలకు గాయమైంది. మాల్దాలోని చంచల్‌లో కూడా బీజేపీ ఏజెంట్‌ను కొట్టినట్లు ఫిర్యాదులు వచ్చాయి. ముర్షిదాబాద్‌లో టీఎంసీ శ్రేణులు, హుమాయున్ కబీర్ పార్టీ కార్యకర్తల మధ్య ఘర్షణ జరిగింది. నవోడ నియోజకవర్గంలోని ఓ పోలింగ్ బూత్‌ వద్దకు వెళ్తుతున్న హుమాయున్ కబీర్‌ను టీఎంసీ కార్యకర్తలు అడ్డుకున్నారు. బీజేపీ ఏజెంట్‌ "గో బ్యాక్"అంటూ నినాదాలు చేశారు. పరిస్థితి తీవ్ర ఉద్రిక్తంగా మారటంతో కేంద్ర బలగాలు లాఠీఛార్జ్ చేసి ఇరువర్గాలను చెదరగొట్టాయి.

తొలివిడత పోలింగ్‌లో 500 ఫిర్యాదులు
పశ్చిమ మేదినీపుర్ జిల్లా పింగ్లా అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలోని ఓ పోలింగ్ బూత్‌లోని మొత్తం సిబ్బందిని ఎన్నికల సంఘం సస్పెండ్ చేసింది. ఓటింగ్‌ సమయంలో పోలింగ్‌ బూత్‌లో ఎవరు లేకుండా వెళ్లిపోయినందుకు చర్యలు తీసుకున్నట్లు అధికారి తెలిపారు. ఈ ఘటనపై విచారణకు ఆదేశించిన ఎన్నికల కమిషన్, పూర్తి నివేదిక సమర్పించాలని జిల్లా ఎన్నికల అధికారిని ఆదేశించింది. బంగాల్‌ తొలివిడత పోలింగ్‌ సందర్భంగా 500 ఫిర్యాదు అందినట్లు అధికారులు చెప్పారు. విజిల్‌ యాప్‌ ద్వారా మరో 375 ఫిర్యాదులు వచ్చినట్లు తెలిపారు. హింసాత్మక ఘటనలు, ఓటర్లను బెదిరించారంటూ అందిన ఫిర్యాదులపై నివేదిక పంపాలని అధికార యంత్రాంగాన్ని ఆదేశించింది

