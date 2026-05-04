ఎన్నికలు 2026- కేరళలో కాంగ్రెస్, బంగాల్లో బీజేపీ, తమిళనాడు టీవీకే సంబరాలు
కేరళలో కాంగ్రెస్, బంగాల్లో బీజేపీ, చెన్నైలో టీవీకే పార్టీ కార్యకర్తల సంబరాలు- మిఠాయిలు పంచుకుంటూ, నృత్యాలు చేస్తూ
Published : May 4, 2026 at 11:51 AM IST
Assembly Election 2026 : కేరళ, బంగాల్, తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాల్లో కాంగ్రెస్, బీజేపీ, టీవీకే దూసుపోతున్నాయి. ఆయా రాష్ట్రాల్లో తమ పార్టీ అభ్యర్థులు కౌంటింగ్లో విజయపథంలో దూసుకుపోవడంతో కార్యకర్తలు సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు. కేరళలోని తిరువనంతపురంలో కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని UDF చాలా చోట్ల ఆధిక్యంలో ఉంది. దీంతో ఆ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ కార్యాలయం వద్ద సంబరాలు అంబరాన్నంటాయి. కార్యకర్తలు నృత్యాలు చేస్తూ, డ్రమ్స్ వాయిస్తూ సంబురాలు జరుపుకున్నారు. పలుచోట్ల కార్యకర్తలు జెండాలతో రోడ్లపైకి చేరి కేరింతలు కొట్టారు. బాణాసంచా కాల్చి సంబరాలు చేసుకున్నారు. అలాగే, బంగాల్లో బీజేపీ దూసుకెళ్తుండటంతో ఆయా పార్టీ శ్రేణులు మిఠాయిలు పంచుకున్నారు. మరోవైపు, చెన్నైలోని టీవీకే పార్టీ ఆఫీస్ వద్ద కూడా సందడి వాతావరణం నెలకొంది. దీంతో టీవీకే పార్టీ ఆఫీస్, ఇంటి వద్ద అధికారులు భద్రతను కట్టుదిట్టం చేశారు.
VIDEO | Delhi: Celebrations erupt at the AICC Headquarters as Congress led UDF leads in the initial trends in Kerala.#KeralaPollResults2026#Results2026WithPTI#AssemblyElectionResults2026— Press Trust of India (@PTI_News) May 4, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/ChM5TxUxUE
#WATCH | Delhi: Celebrations outside the BJP Headquarters, as the party crosses the majority mark in Assam and leads in West Bengal. Counting is underway. pic.twitter.com/HwhRaFGUXj— ANI (@ANI) May 4, 2026
VIDEO | West Bengal Election Results: Celebrations outside BJP office in Kolkata as trends show party leading in state.#WestBengalPollResults2026 #Results2026WithPTI #AssemblyElectionResults2026— Press Trust of India (@PTI_News) May 4, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/36QM56lSg3
VIDEO | West Bengal Election Results: BJP leaders and workers distribute sweets outside Sakhawat Memorial Government Girls' High School in Kolkata.#WestBengalPollResults2026#Results2026WithPTI#AssemblyElectionResults2026— Press Trust of India (@PTI_News) May 4, 2026
(Full video available on PTI Videos -… pic.twitter.com/lO4jvv9aHF