ETV Bharat / bharat

ఎన్నికలు 2026- కేరళలో కాంగ్రెస్, బంగాల్​లో బీజేపీ​, తమిళనాడు టీవీకే సంబరాలు

కేరళలో కాంగ్రెస్‌, బంగాల్‌లో బీజేపీ, చెన్నైలో టీవీకే పార్టీ కార్యకర్తల సంబరాలు- మిఠాయిలు పంచుకుంటూ, నృత్యాలు చేస్తూ

Assembly Election 2026
Assembly Election 2026 (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 4, 2026 at 11:51 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Assembly Election 2026 : కేరళ, బంగాల్‌, తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాల్లో కాంగ్రెస్, బీజేపీ, టీవీకే దూసుపోతున్నాయి. ఆయా రాష్ట్రాల్లో తమ పార్టీ అభ్యర్థులు కౌంటింగ్​లో విజయపథంలో దూసుకుపోవడంతో కార్యకర్తలు సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు. కేరళలోని తిరువనంతపురంలో కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలోని UDF చాలా చోట్ల ఆధిక్యంలో ఉంది. దీంతో ఆ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్‌ కార్యాలయం వద్ద సంబరాలు అంబరాన్నంటాయి.​ కార్యకర్తలు నృత్యాలు చేస్తూ, డ్రమ్స్ వాయిస్తూ సంబురాలు జరుపుకున్నారు. పలుచోట్ల కార్యకర్తలు జెండాలతో రోడ్లపైకి చేరి కేరింతలు కొట్టారు. బాణాసంచా కాల్చి సంబరాలు చేసుకున్నారు. అలాగే, బంగాల్​లో బీజేపీ దూసుకెళ్తుండటంతో ఆయా పార్టీ శ్రేణులు మిఠాయిలు పంచుకున్నారు. మరోవైపు, చెన్నైలోని టీవీకే పార్టీ ఆఫీస్‌ వద్ద కూడా సందడి వాతావరణం నెలకొంది. దీంతో టీవీకే పార్టీ ఆఫీస్‌, ఇంటి వద్ద అధికారులు భద్రతను కట్టుదిట్టం చేశారు.

TAGGED:

ASSEMBLY ELECTION CELEBRATIONS
ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.