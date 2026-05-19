లిక్విడ్ మొబైల్ ఆయిల్తో వెలిగే పొయ్యి- గ్యాస్ సిలిండర్ లేకుండానే వంట- మెకానిక్ ఆవిష్కరణ
పెరిగిపోతున్న వంట గ్యాస్ ధరలకు చెక్ పెట్టేలా సరికొత్త ఆవిష్కరణ- పాత బండ్లలోని వెస్ట్ మొబైల్ ఆయిల్తో వెలిగేలా వినూత్న పొయ్యి డిజైన్- ఒక్క లీటర్ మొబైల్ ఆయిల్తో రెండు రోజుల పాటు వంట
Published : May 19, 2026 at 9:56 AM IST
Low Cost Cooking Stove Invention : ప్రస్తుత రోజుల్లో సామాన్య మానవుడిని పీడిస్తున్న అతిపెద్ద సమస్యల్లో వంట గ్యాస్, పెట్రోల్ డీజిల్ ధరల పెరుగుదల ఒకటి. ప్రతి నెలా బడ్జెట్లో గ్యాస్ సిలిండర్ కోసం వేల రూపాయలు ఖర్చు చేయాల్సి వస్తోంది. అయితే ఇటువంటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లోనే కొందరు తమ అద్భుతమైన ఆలోచనలతో సరికొత్త దారులను వెతుకుతుంటారు. అయితే ఒక సాధారణ మెకానిక్ గ్యాస్ సిలిండర్తో అస్సలు పనే లేకుండా, నిత్యం మనం వాహనాల్లో వాడేసి పారేసే ఒక పదార్థంతో ఇల్లు వెలిగేలా సరికొత్త పొయ్యిని కనిపెట్టాడు. దీనితో వంట ఖర్చు దాదాపు ఐదో వంతుకు పడిపోతుంది అని నిరూపించాడు. అసలు గ్యాస్ అవసరం లేని ఆ వింత పొయ్యి ఏంటి? దానిని ఎలా తయారు చేశారు? ఆ ఆసక్తికరమైన వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
అస్సాం మెకానిక్ అద్భుతం
అవసరమే ఆవిష్కరణలకు మూలం అంటారు. అసోంలోని నాగావ్ జిల్లా ధింగ్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని శల్కాటి గ్రామానికి చెందిన షఫీక్ ఉల్లా అనే వ్యక్తి ఈ వినూత్న పొయ్యిని రూపొందించాడు. వృత్తిరీత్యా మెకానిక్ అయిన షఫీక్, గత మూడు నెలలుగా పెరుగుతున్న ఇంధన ధరలను చూసి సామాన్యులకు ఉపయోగపడేలా ఏదైనా చేయాలి అని ఆలోచించాడు. గ్యాస్ సిలిండర్ కొనే అవసరం లేకుండా తక్కువ ఖర్చుతో వంట ఎలా చేయాలి అని రీసెర్చ్ చేయడం మొదలుపెట్టాడు. ఈ క్రమంలోనే ఒకరోజు మెకానిక్ షాప్లో పాత ఫ్యాన్ను చూసినప్పుడు అతనికి ఈ సరికొత్త ఐడియా వచ్చింది.
ఫెయిల్ అయినా పట్టు వదలకుండా
తన ఆలోచనకు ప్రాణం పోయడానికి షఫీక్ ఉల్లా చుట్టుపక్కల ఉన్న పాత ఇనుప సామాగ్రిని, ఇతర అవసరమైన వస్తువులను సేకరించాడు. మొదట ఒకసారి ఈ పొయ్యిని తయారు చేయడంలో అతను ఫెయిల్ అయ్యాడు. మంట సరిగ్గా రాకపోవడం, ఆయిల్ లీక్ అవ్వడం వంటి సమస్యలు ఎదురయ్యాయి. అయినా సరే అతను పట్టు వదలకుండా లోపాలను సరిచేసుకుంటూ కేవలం ఒక్క రోజులోనే పూర్తిస్థాయిలో పనిచేసేలా ఈ వినూత్న స్టవ్ను రెడీ చేశాడు. తన కల నిజమవ్వడంతో పాటు సామాన్యుల బాధలను తీర్చే పరికరం చేతికి రావడంతో షఫీక్ ఎంతో ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నాడు.
వేస్ట్ మొబైల్ ఆయిల్తో వంట
ఈ పొయ్యికి ఎలాంటి ప్రత్యేకమైన లేదా ఖరీదైన ఇంధనం అవసరం లేదు. కార్లు, బైకులు సర్వీసింగ్ చేసినప్పుడు ఇంజిన్లోంచి తీసేసే వేస్ట్ మొబైల్ ఆయిల్ తో ఇది పనిచేస్తుంది. సాధారణంగా బైక్ గ్యారేజ్లలో లేదా కార్ వర్క్ షాప్లలో ఈ వేస్ట్ ఆయిల్ లీటర్ కేవలం 20 రూపాయలకే దొరుకుతుంది. మనం వాడే కట్టెల పొయ్యిల కంటే కూడా ఇది చాలా చౌకైనది. అలాగే పర్యావరణానికి పెద్దగా నష్టం కలిగించదు. వేస్ట్గా పారేసే ఆయిల్ను ఇలా వంట కోసం ఇంధనంగా మార్చడం ఈ ఆవిష్కరణలోని అసలైన హైలెట్ అని చెప్పవచ్చు.
ఒక్క లీటర్తో రెండు రోజులు
ఈ పొయ్యి పనితీరు, సామర్థ్యం గురించి షఫీక్ ఉల్లా కొన్ని కీలక విషయాలు వెల్లడించారు. ఒక సాధారణ కుటుంబం ఒక్క లీటర్ మొబైల్ ఆయిల్ను వాడుకుని ఒకటి లేదా రెండు రోజుల పాటు హ్యాపీగా వంట చేసుకోవచ్చు. గ్యాస్ ధరల పెరుగుదల వల్ల హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లలో ఆహార పదార్థాల ధరలు విపరీతంగా పెరిగిపోతున్నాయి. అటువంటి వారు ఈ పొయ్యిని వాడితే చాలా డబ్బు ఆదా అవుతుంది. హోటళ్లలో రోజుకు రెండు లీటర్ల మొబైల్ ఆయిల్ను ఉపయోగిస్తే రోజంతా బిజినెస్ను ఎలాంటి అదనపు ఖర్చు లేకుండా రన్ చేసుకోవచ్చు అని ఆయన వివరించారు.
మోడ్రన్ పొయ్యి డిజైన్
సాధారణ పొయ్యిలా కాకుండా దీనిని చాలా టెక్నికల్గా డిజైన్ చేశారు. మంట ఎంత కావాలో అడ్జస్ట్ చేసుకోవడానికి ఇందులో ఒక కంట్రోల్ వాల్వ్ ను అమర్చారు. దీనివల్ల గ్యాస్ స్టవ్ లాగే మంటను పెంచుకోవచ్చు లేదా తగ్గించుకోవచ్చు. దీనితో పాటు పొయ్యికి నిరంతరం గాలి అందేలా ఒక చిన్న ఎలక్ట్రిక్ ఫ్యాన్ను కూడా కనెక్ట్ చేశారు. ఈ ఫ్యాన్ రన్ అవ్వడానికి కరెంట్ లేదా ఇన్వర్టర్ అవసరం ఉంటుంది. కరెంట్ లేని ప్రాంతాలలో చిన్న బ్యాటరీల సహాయంతో కూడా ఈ ఫ్యాన్ను ఈజీగా ఆపరేట్ చేసుకోవచ్చు.
సామాన్యుల బడ్జెట్లోనే ధర
ఈ పొయ్యికి వస్తున్న డిమాండ్ను చూసి షఫీక్ ఉల్లా దీనిని కమర్షియల్గా తయారు చేయడం ప్రారంభించారు. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఇవి రెండు వేర్వేరు మోడల్స్లో లభిస్తున్నాయి. సామాన్య ప్రజల బడ్జెట్ను దృష్టిలో ఉంచుకుని కేవలం 700 రూపాయలకే ఈ పొయ్యిని అందిస్తున్నారు. అతి తక్కువ లాభానికే దీనిని విక్రయిస్తున్నట్లు షఫీక్ తెలిపారు. గ్యాస్ సిలిండర్ కొనలేని పేద కుటుంబాలకు, చిన్న చిన్న టీ కొట్లు హోటళ్లు నడుపుకునే వారికి ఈ వినూత్న పొయ్యి ఒక వరంగా మారబోతోంది అనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు.
