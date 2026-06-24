నరకం నుంచి విముక్తి- 'మాణికీ'కి వంతారాలో ప్రత్యేక చికిత్స- ఆ వైరల్ వీడియోతోనే ఏనుగుకు కొత్త జీవితం!
జామ్నగర్ వంతారాలో కొత్త జీవితం ప్రారంభించిన ఏనుగు మాణికీ- కాలికి గాయాలు, వృద్ధాప్య సమస్యలతో ఇన్నాళ్లు ఇబ్బందులు- ఇప్పుడు ప్రత్యేక వైద్యం
Published : June 24, 2026 at 9:31 PM IST
Vantara Elephant Hospital Treatment : మూగజీవాల పట్ల మానవత్వంతో స్పందిస్తే వాటి జీవితాలు ఎలా మారిపోతాయో చెప్పడానికి ఈ కథనమే ప్రత్యక్ష నిదర్శనం. గత కొద్ది రోజులుగా సోషల్ మీడియాలో నెటిజన్ల మనసుల్ని కలిచివేసిన అసోం ఏనుగు 'మాణికీ'కి ఎట్టకేలకు బాధల నుంచి విముక్తి లభించింది. అసోం జాతీయ రహదారిపై ఒక కాలు పూర్తిగా వంకర తిరిగి, నడవలేక కుంటుకుంటూ వెళ్తున్న ఈ 48 ఏళ్ల గజరాజు దీనస్థితికి సంబంధించిన వీడియో గతంలో నెట్టింట విపరీతంగా వైరల్ అయింది. ఈ మూగజీవి పడుతున్న నరకయాతన చూసి జంతు ప్రేమికులు, సాధారణ జనం చలించిపోయారు.
ఆ ఏనుగును రక్షించాలంటూ పెద్ద ఎత్తున పిటిషన్లు, అభ్యర్థనలు వెల్లువెత్తాయి. దీని ఫలితమే ఇన్నాళ్లూ నరకం అనుభవించిన మాణికీకి ఇప్పుడు పునర్జన్మ లభించింది. అనంత్ అంబానీ కలల ప్రాజెక్ట్ అయిన గుజరాత్ జామ్నగర్లోని వంతారా వన్యప్రాణి సంరక్షణ కేంద్రానికి ఈ ఏనుగును తరలించగా అక్కడ మెరుగైన వైద్యం, సంరక్షణ అందిస్తున్నారు. పునరావాస కేంద్రంలో ఈ ఏనుగు ఇప్పుడు చికిత్స పొందుతోంది. ఎన్నో ఏళ్లుగా దాదాపు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా జీవించిన మాణికీకి గత కొంత కాలంగా ఎడమ ముందరి కాలులో వైకల్యం ఏర్పడింది. దీంతో నడక, కదలికలు చాలా కష్టంగా మారాయి. వృద్ధాప్యం కారణంగా కంటి చూపు తగ్గడం, శరీరంపై ఇన్ఫెక్షన్ సోకిన గాయాలు, నీరసం, బలహీనత ఇలా ఎన్నో సమస్యలు ఆ ఏనుగును వెంటాడాయి.
కుంటుతూ నడిచిన వీడియో వైరల్
ఈ క్రమంలోనే ఇటీవల అసోంలో ఒక రహదారిపై మాణికీ చాలా కష్టంగా కుంటుకుంటూ నడుస్తున్న వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. దీంతో ఆ ఏనుగుకు తక్షణ మెరుగైన వైద్య సహాయం కల్పించాలని పెద్ద ఎత్తున ప్రజలు, జంతు ప్రేమికులు ప్రచారం చేపట్టారు. మాణికీ యజమాని రుచి చేతియా, దానికి నిరంతర వైద్య సంరక్షణ అవసరం అని గుర్తించి, సుప్రీం కోర్టు నియమించిన వన్యప్రాణి సంరక్షణ కమిటీని సంప్రదించారు. మెరుగైన చికిత్స కోసం మాణికీని వంతారాకు తరలించాలని లేఖలో అభ్యర్థించారు. తర్వాత అసోం, గుజరాత్ ప్రభుత్వాలు, సంబంధిత కమిటీ అనుమతులు ఇవ్వడంతో మాణికీని జామ్నగర్లోని వంతారాకు సురక్షితంగా చేర్చారు. అక్కడే శాశ్వత నివాసం, అత్యాధునిక వైద్య సేవలు, ప్రత్యేక పర్యవేక్షణ కల్పించనున్నారు.
ఏనుగుకు ప్రత్యేక చికిత్స
మాణికీ ఆరోగ్య పరిస్థితిని బట్టి దానికి ప్రత్యేక వైద్య చికిత్స అవసరం అని వంతారా ప్రతినిధులు చెబుతున్నారు. ఏనుగు సమస్యల్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని దీర్ఘకాలిక చికిత్స ప్రణాళిక రూపొందించారు. ప్రస్తుతం మాణికీకి నొప్పి తగ్గించే మందులు, ఆక్యుపంక్చర్, హైడ్రోథెరపీ, గాయాలకు చికిత్స వంటి సేవలు అందిస్తున్నారు. ముందుగా ఏనుగుకు పోషకాహారాన్ని అందిస్తూ శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యాన్ని మునుపటి స్థితికి చేర్చడమే ప్రధాన లక్ష్యంగా వైద్య బృందం పనిచేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఇంకా మాణికీ ఇబ్బందులు లేకుండా సౌకర్యంగా ఉండేందుకు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు కూడా చేస్తున్నారు. కాలుపై నొప్పి తెలియకుండా ఉండేందుకు మెత్తటి నేల, కాళ్లపై బరువు ప్రభావం పడకుండా స్వేచ్ఛగా ఈదేందుకు సహజ రీతిలో నీటి కుంటలు ఏర్పాటు చేయడం సహా ఒంటరిగా ఉండకుండా ఇతర ఏనుగులతో కలిసి ఉండేలా సౌకర్యాలు పొందుపరిచారు. ఇవి కాలిపై ఒత్తిడిని తగ్గించడం సహా ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపర్చడంలో సహాయపడతాయని చెబుతున్నారు. జంతువుల సంక్షేమం కోసం ప్రజలు, ప్రభుత్వాలు, స్వచ్ఛంద సంస్థలు కలిసి పనిచేస్తే ఎంత పెద్ద మార్పు సాధ్యమవుతుందో మాణికీ కథ చూపుతోంది. సరైన సమయంలో తీసుకున్న నిర్ణయంతో ఇప్పుడు మాణికీ మరింత సురక్షితమైన, సౌకర్యవంతమైన జీవితాన్ని ప్రారంభించే అవకాశం ఉంది.