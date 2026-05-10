అసోం సీఎంగా హిమంత- మే 12న ప్రమాణ స్వీకారం
అసోం ఎన్నికల్లో భారీ విజయాన్ని సాధించిన హిమంత- మూడోసారి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయనున్న ఎన్డీఏ కూటమి- మే 12వ తేదీ ఉదయం 11:40 గంటలకు ప్రమాణం
Published : May 10, 2026 at 8:48 PM IST
Assam New CM Himanta : అసోం ఎన్నికల్లో భారీ విజయాన్ని సాధించిన హిమంతను ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా నియమిస్తున్నట్లు ఆదివారం రాష్ట్ర గవర్నర్ లక్ష్మణ్ ప్రసాద్ ఆచార్య పేర్కొన్నారు. దీంతో రాష్ట్రంలో ఎన్డీఏ కూటమి వరుసగా మూడోసారి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి మార్గం సుగమమైంది. మే 12వ తేదీ ఉదయం 11:40 గంటలకు ఖానాపారాలోని వెటర్నరీ కళాశాల మైదానంలో హిమంత ప్రమాణ స్వీకారం చేయనున్నట్లు చీఫ్ సెక్రటరీ పేర్కొన్నారు.