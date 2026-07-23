అసోంను ముంచెత్తిన వరదలు- ఒక్క రోజులోనే 10 మంది మృతి!
11 జిల్లాలపై తీవ్ర ప్రభావం- వరదల బారిన పడిన 6.53 లక్షల మందికి పైగా ప్రజలు
Assam Floods People Died (ANI)
Published : July 23, 2026 at 7:37 AM IST
Assam Floods People Died : ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న భారీ వర్షాల వల్ల అసోంను వరదలు ముంచెత్తుతున్నాయి. బుధవారం ఒక్క రోజులోనే వరదలు ధాటికి 10 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. రాష్ట్రంలోని 11 జిల్లాలు వరదల ప్రభావానికి గురికాగా, 6.53 లక్షల మందికి పైగా ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని పేర్కొన్నారు.