ETV Bharat / bharat

అసోంను ముంచెత్తిన వరదలు- ఒక్క రోజులోనే 10 మంది మృతి!

11 జిల్లాలపై తీవ్ర ప్రభావం- వరదల బారిన పడిన 6.53 లక్షల మందికి పైగా ప్రజలు

Assam Floods People Died
Assam Floods People Died (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 23, 2026 at 7:37 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Assam Floods People Died : ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న భారీ వర్షాల వల్ల అసోంను వరదలు ముంచెత్తుతున్నాయి. బుధవారం ఒక్క రోజులోనే వరదలు ధాటికి 10 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. రాష్ట్రంలోని 11 జిల్లాలు వరదల ప్రభావానికి గురికాగా, 6.53 లక్షల మందికి పైగా ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని పేర్కొన్నారు.

TAGGED:

ASSAM FLOODS
ASSAM FLOODS PEOPLE DIED

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.