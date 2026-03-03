అసోం అసెంబ్లీ ఎన్నికలు- కాంగ్రెస్ అభ్యర్థుల తొలి జాబితా రిలీజ్
అసోం అసెంబ్లీ ఎన్నికలు 2026- 42 మంది అభ్యర్థులతో తొలి జాబితా ప్రకటించిన కాంగ్రెస్
Published : March 3, 2026 at 9:04 PM IST
Assam Assembly Election 2026 : అసోం అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయనున్న అభ్యర్థుల తొలి జాబితాను ఆ రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ పార్టీ మంగళవారం ప్రకటించింది. మొత్తం 42 మందితో కూడిన ఫస్ట్ లిస్ట్ను రిలీజ్ చేసింది. ఈ మేరకు కేసీ వేణుగోపాల్ అభ్యర్థుల జాబితా విడుదల చేశారు. ఆ రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ పార్టీ చీఫ్, సీనియర్ నాయకులు గౌరవ్ గొగొయి జోర్హాట్ స్థానం నుంచి ఎన్నికల పోటీలో దిగనున్నారు. అలాగే రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ శాసనసభా పక్షనేత దేబబ్రత సైకియా నజీరా నియోజకవర్గం నుంచి ఎన్నికల్లో పోటీ చేయనున్నారు.
కాగా, అసోం రాష్ట్రంలో 126 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలు ఉన్నాయి. ఈ స్థానాలకు వచ్చే నెలలో ఎన్నికలు జరిగే అవకాశం ఉంది. గత రెండు పర్యాయాలుగా అధికారానికి దూరమైన కాంగ్రెస్ ఈసారి ఎలాగైనా ప్రభుత్వంలోకి రావాలని వ్యూహాలు రచిస్తోంది. ప్రస్తుతం ఆ రాష్ట్రంలో బీజేపీ అధికారంలో ఉంది.
The Central Election Committee of the @INCIndia has selected the following persons as Congress candidates for the forthcoming Assam Legislative Assembly elections.— Assam Congress (@INCAssam) March 3, 2026
Best wishes to everyone! #AssamWithCongress