ETV Bharat / bharat

అసోం అసెంబ్లీ ఎన్నికలు- కాంగ్రెస్ అభ్యర్థుల తొలి జాబితా రిలీజ్

అసోం అసెంబ్లీ ఎన్నికలు 2026- 42 మంది అభ్యర్థులతో తొలి జాబితా ప్రకటించిన కాంగ్రెస్

assam assembly election
assam assembly election (Source : Assam Congress 'x' Post)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 3, 2026 at 9:04 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Assam Assembly Election 2026 : అసోం అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయనున్న అభ్యర్థుల తొలి జాబితాను ఆ రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ పార్టీ మంగళవారం ప్రకటించింది. మొత్తం 42 మందితో కూడిన ఫస్ట్ లిస్ట్​ను రిలీజ్ చేసింది. ఈ మేరకు కేసీ వేణుగోపాల్ అభ్యర్థుల జాబితా విడుదల చేశారు. ఆ రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ పార్టీ చీఫ్, సీనియర్ నాయకులు గౌరవ్ గొగొయి జోర్​హాట్ స్థానం నుంచి ఎన్నికల పోటీలో దిగనున్నారు. అలాగే రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ శాసనసభా పక్షనేత దేబబ్రత సైకియా నజీరా నియోజకవర్గం నుంచి ఎన్నికల్లో పోటీ చేయనున్నారు.

కాగా, అసోం రాష్ట్రంలో 126 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలు ఉన్నాయి. ఈ స్థానాలకు వచ్చే నెలలో ఎన్నికలు జరిగే అవకాశం ఉంది. గత రెండు పర్యాయాలుగా అధికారానికి దూరమైన కాంగ్రెస్ ఈసారి ఎలాగైనా ప్రభుత్వంలోకి రావాలని వ్యూహాలు రచిస్తోంది. ప్రస్తుతం ఆ రాష్ట్రంలో బీజేపీ అధికారంలో ఉంది.

TAGGED:

ASSEMBLY ELECTION 2026
ASSAM ASSEMBLY SEATS
ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.