'ఏ వీడియో గురించి నాకు తెలియదు- జైలుకు వెళ్లడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను'- అసోం సీఎం సంచలన వ్యాఖ్యలు
అసోం ముఖ్యమంత్రి హిమంత బిశ్వశర్మపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసిన అసదుద్దీన్ ఓవైసీ- ఈ ఘటనపై స్పందించిన అసోం సీఎం- తాను జైలుకు వెళ్లడానికి సిద్ధమని వ్యాఖ్యలు
Published : February 9, 2026 at 10:12 PM IST
Himanta Biswa Sarma Controversy : అసోం బీజేపీ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసిన ఓ వీడియోపై తీవ్ర దుమారం చెలరేగింది. తాజాగా వైరల్ అయిన వీడియోపై అసోం సీఎం హిమంత బిశ్వ శర్మ స్పందించారు. ఆ వీడియో గురించి తనకు తెలియదని అన్నారు. తాను బంగ్లాదేశ్ చొరబాటుదారులను వ్యతిరేకిస్తున్నానని, ఎప్పటికి అలాగే ఉంటానని స్పష్టం చేశారు. దిబ్రూగఢ్లో జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో ఈ మేరకు హిమంత వ్యాఖ్యానించారు.
వీడియోలో ఏముందంటే?
ఒక తుపాకీతో అసోం సీఎం హిమంత బిశ్వశర్మ గురిపెట్టి కాల్పులు జరుపుతున్నట్లుగా ఉన్న వీడియోను అసోం బీజేపీ తన అధికారిక సోషల్ మీడియా హ్యాండిల్లో పోస్ట్ చేసింది. ఆ వీడియోలో ఒకరు టోపీ ధరించి ఉండగా, మరొకరు గడ్డంతో ఉన్నారు. ఆ వీడియోకు పాయింట్-బ్లాంక్ షాట్ అని శీర్షిక పెట్టారు. ఆ వీడియో కాస్త వివాదస్ఫదం అవ్వడంతో అసోం బీజేపీ దాన్ని డిలీట్ చేసింది. అయితే ఈ ఘటనపై హైదరాబాద్ ఎంపీ, ఏఐఎంఐఎం అధినేత అసదుద్దీన్ ఒవైసీ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అసోం ముఖ్యమంత్రి హిమంత బిశ్వశర్మపై హైదరాబాద్ నగర పోలీసు కమిషనర్కు ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ విషయంపై దిబ్రూగఢ్లో జరిగిన ఓ కార్యక్రమంలో హిమంత బిశ్వ శర్మ స్పందించారు.
బంగ్లాదేశ్ చొరబాటుదారులకు నేను వ్యతిరేకం : అసోం సీఎం హిమంత బిశ్వశర్మ
"నేను జైలుకు వెళ్లడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను. నేనేం చేయగలను? నాకు ఏ వీడియో గురించి ఏమీ తెలియదు. అతను (ఓవైసీ) నాపై కేసు పెట్టి ఉంటే నన్ను అరెస్టు చేయండి. అందుకు నాకు ఎటువంటి అభ్యంతరం లేదు. కానీ నేను నా మాటలకు ఎప్పుడూ కట్టుబడి ఉంటాను. నేను బంగ్లాదేశ్ చొరబాటుదారులకు వ్యతిరేకం. ఎప్పటికే అలాగే ఉంటాను. " అని హిమంత బిశ్వశర్మ పేర్కొన్నారు.
కాగా, ఓ వర్గంపై హింసకు పాల్పడిన అసోం సీఎం హిమంత బిశ్వశర్మపై క్రిమినల్ చర్యలు తీసుకోవాలని ఏఐఎంఐఎం అధినేత అసదుద్దీన్ ఒవైసీ సోమవారం హైదరాబాద్ నగర పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. వీడియోలో పాయింట్ బ్లాంక్ షాట్, నో మెర్సీ వంటి పదాలు మతపరమైన భావాలను రెచ్చగొట్టడానికి, మత విద్వేషాన్ని ప్రోత్సహించడానికి, హింసను ప్రేరేపించడానికి ఉద్దేశించినవని పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు.
హిమంతపై గోగోయ్ ఫైర్
అలాగే హిమంత బిశ్వశర్మపై అసోం పీసీసీ చీఫ్ గౌరవ్ గొగోయ్ మండిపడ్డారు. ముఖ్యమంత్రి తన వీడియోల ద్వారా ఓ వర్గం జాతి నిర్మూలనకు ఉసిగొల్పుతున్నారని మండిపడ్డారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. ఒక నిర్దిష్ట వర్గాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకోవడం, హానికరమైన వీడియోను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేయడాన్ని పోలీసులు సుమోటోగా స్వీకరించి సీఎంపై చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు.
ఖండించిన కేరళ సీఎం పినరయి విజయన్
అలాగే అసోం ముఖ్యమంత్రి హిమంత బిశ్వశర్మ వీడియోపై కేరళ సీఎం పినరయి విజయన్ స్పందించారు. ఈ వీడియో మియా సమాజంపై హింసను ప్రేరేపించే ఒక దిగ్భ్రాంతికరమైన, ప్రత్యక్ష చర్యగా అభివర్ణించారు. ఎన్నికల లబ్ధి కోసం ద్వేషాన్ని వ్యాప్తి చేసే ఇటువంటి నీచమైన ప్రయత్నాలు దేశ రాజ్యాంగానికి అవమానకరమని అన్నారు. ఈ విభజన రాజకీయాల పట్ల బీజేపీ జాతీయ నాయకత్వం మౌనం, ఇందులో వారి ప్రమేయాన్ని ధ్రువీకరిస్తుందని ఆరోపించారు. ఈ మతతత్వ ద్వేష ప్రచారాన్ని ప్రతిఘటించడానికి, దేశ బహుళత్వ స్ఫూర్తిని కాపాడటానికి లౌకిక, ప్రజాస్వామ్య శక్తులు ఏకం కావాలని పిలుపునిచ్చారు. ఈ మేరకు ఎక్స్లో పోస్టు పెట్టారు.
మరికొద్ది రోజుల్లో అసోంలో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. అయితే ఇప్పటి నుంచి అక్కడ ఎన్నికల వేడి రాజుకుంది. కాంగ్రెస్ నాయకుడు గౌరవ్ గోగోయ్కు పాకిస్థాన్తో సంబంధాలున్నాయని అసోం సీఎం హిమంత ఇటీవల ఆరోపించారు. అంతలోనే బీజేపీ సోషల్ మీడియా ఖాతాలో ఓ వర్గానికి సంబంధించిన వీడియో వైరల్ కావడంతో హిమంతపై గోగోయ్ తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు.