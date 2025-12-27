2027 నాటికి 40 శాతానికి బంగ్లాదేశ్ ముస్లింలు - అసోం సీఎం హిమంత వ్యాఖ్యలు
అసోంలో బంగ్లాదేశ్ ముస్లింల సంఖ్య సగటున 4శాతం పెరుగుతుతోందని ముఖ్యమంత్రి హిమంత బిశ్వ శర్మ వెల్లడి. ఇది అసోం అస్థిత్వానికి ముప్పుగా పరిణమిస్తుందని సీఎం హెచ్చరిక.
Published : December 27, 2025 at 4:51 PM IST
Assam CM on Muslim population: అసోం జనాభాలో వేగంగా మార్పులు జరుగుతున్నాయని ఆ రాష్ట్ర సీఎం హిమంత బిస్వ శర్మ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. రాష్ట్రంలో వేగంగా మారుతున్న జనాభా నిష్పత్తిపై ఆయన కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. 2027లో జనాభా లెక్కల నాటికి రాష్ట్రంలో బంగ్లాదేశ్ మూలాలున్న ముస్లింల జనాభా ఏకంగా 40 శాతానికి చేరుకుంటుందని ఆయన జోస్యం చెప్పారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏళ్ల తరబడి అనుసరించిన 'బుజ్జగింపు రాజకీయాల' వల్లే రాష్ట్రంలో ఇలాంటి పరిస్థితులు వచ్చాయని మండిపడ్డారు. గువాహాటిలోని శ్రీమంత శంకరదేవ కళాక్షేత్రంలో శనివారం జరిగిన బీజేపీ రాష్ట్ర కార్యవర్గ సమావేశంలో సీఎం మాట్లాడారు.
2011 జనగణన నాటికి అసోంలో ముస్లింల జనాభా సుమారు 34 శాతంగా ఉందని, అందులో సుమారు 3 శాతం మంది స్థానిక అస్సామీ ముస్లింలను మినహాయిస్తే, బంగ్లాదేశ్ మూలాల ముస్లింల జనాభా దాదాపు 31 శాతంగా ఉన్నట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు. గత జనగణనల నివేదికలను పరిశీలిస్తే అసోంలో ముస్లిం జనాభా సగటున 4 శాతం చొప్పున పెరుగుతోందన్నారు. ఈ ధోరణి ఇలాగే కొనసాగితే, 2027లో జగనణన నాటికి బంగ్లాదేశ్ మూలాల ముస్లింల జనాభా సుమారు 40 శాతానికి చేరవచ్చని అంచనా వేశారు.
నాగరికతకు ముప్పు
అసోంలో బంగ్లాదేశ్ మూలాలున్న ముస్లిం జనాభా పెరగడం అనేది ఇది కేవలం రాజకీయ సమస్య కాదని, నాగరికతకు సంబంధించిన సమస్య అని హిమంత స్పష్టం చేశారు. "మన సమాజాన్ని బలహీనపరిచేందుకు జరుగుతున్న కుట్ర ఇది. కాంగ్రెస్ పార్టీ అనుసరించిన బుజ్జగింపు విధానాల వల్ల దాదాపు 1.5 కోట్ల మందితో కూడిన ఒక 'కొత్త నాగరికత' (న్యూ సివిలిసాటిన్) క్రమంగా తయారైంది. ఇది అసోం సామాజిక, సాంస్కృతిక అస్థిత్వానికే ముప్పుగా పరిణమిస్తోంది. ఈ పరిణామాలు రాష్ట్ర భవిష్యత్తుపై దీర్ఘకాలిక ప్రభావం చూపుతాయి" అని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
శంకర్-అజాన్ సంస్కృతి లేదు
అసోం సాంస్కృతిక వారసత్వంపైనా సీఎం హిమంత స్పష్టమైన వైఖరిని వెల్లడించారు. చరిత్రను వక్రీకరించే ప్రయత్నాలను ఆయన తప్పుబట్టారు. "అసోంలో కేవలం శంకర్ దేవ్, మాధవ్ దేవ్ (ప్రముఖ వైష్ణవ గురువులు) వారసత్వం మాత్రమే ఉంది. ఇక్కడ 'శంకర్-అజాన్' (హిందూ-ముస్లిం మిశ్రమ సంస్కృతి) అనే భావన లేదు" అని తేల్చి చెప్పారు. చరిత్రలో అజాన్ ఫకీర్ ఉన్నప్పటికీ, ఆయన సేవలను ఆ కోణంలోనే చూడాలని సూచించారు. దాన్ని అసోం ప్రధాన సంస్కృతితో ముడిపెట్టకూడదని పరోక్షంగా వ్యాఖ్యానించారు.
మొఘలులను ఓడించిన గొప్ప యోధుడు లచిత్ బోర్ఫుకాన్ గురించి కూడా సీఎం ప్రస్తావించారు. "లచిత్ బోర్ఫుకాన్ వారసత్వానికి సంబంధం లేని వ్యక్తులను ఆపాదించి మన పోరాటాన్ని బలహీనపరచకూడదు. మొఘలులను తరిమికొట్టిన ఏకైక వీరుడిగా లచిత్ను మనం చూడాలి" అని పిలుపునిచ్చారు. చరిత్రను వక్రీకరించి, అనవసరమైన పాత్రలను ఇరికించే ప్రయత్నాలను ఆయన ఖండించారు. మొత్తానికి జనాభా మార్పులు, కాంగ్రెస్ విధానాలపై అసోం సీఎం చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు జాతీయ స్థాయిలో చర్చనీయాంశంగా మారాయని పలువురు విశ్లేషకులు అంటున్నారు.
అసోం అసెంబ్లీ ఎన్నికల వేళ హిమంత బిస్వ శర్మ చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు రాజకీయ ప్రాధాన్యతను సంతరించుకున్నాయి. అసోంలో జనాభా మార్పులపై ఆయన కొత్త చర్చకు దారితీశారు. రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో సామాజిక–సాంస్కృతిక అంశాలు మరోసారి కేంద్రబిందువుగా మారాయి. అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ను ఇరుకున పెట్టేందుకు ఈ అంశాలను ప్రచారాస్త్రాలు హిమంత బిస్వ శర్మ ఎంచుకునే అవకాశాలు ఉన్నట్లు తలుస్తోంది.
