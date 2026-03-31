మహిళల ఖాతాల్లో రూ.3000- 'లఖ్​పతి దీదీ' కింద రూ.25000 సాయం : అసోంలో బీజేపీ మేనిఫెస్టో విడుదల

అసోం అసెంబ్లీ ఎన్నికల నేపథ్యంలో మ్యానిఫెస్టో విడుదల చేసిన బీజేపీ- మహిళల సాధికారతకు పెద్దపీట- 'ఒరునోదోయ్' పథకం కింద నగదు సహాయం పెంపు

Assam CM Himanta Biswa Sarma (ANI)
Published : March 31, 2026 at 2:16 PM IST

Assam Assembly Election BJP Manifesto : అసోం 2026 అసెంబ్లీ ఎన్నికల నేపథ్యంలో అధికార బీజేపీ మ్యానిఫెస్టో విడుదల చేసింది. మొత్తం 31 హామీలతో జాబితాను విడుదల చేసింది. ఇందులో మహిళల సాధికారతకు పెద్దపీట వేసింది. మహిళలకు 'ఒరునోదోయ్' పథకం కింద నగదు సహాయాన్ని రూ.3000కు పెంచుతామని హామీ ఇచ్చింది. అలాగే, లఖ్​పతి దీదీ పథకం ద్వారా ​40 లక్షల మహిళలను లక్షాధికారులుగా తయారు చేసేందుకు రూ.25,000 చొప్పున ఆర్థిక సాయం అందించనున్నట్లు తెలిపింది. అసోంను అత్యంత ప్రకాశవంతమైన రాష్ట్రంగా తీర్చిదిద్దడమే బీజేపీ లక్ష్యమని ముఖ్యమంత్రి హిమంత బిశ్వ శర్మ పేర్కొన్నారు. మంగళవారం గువహటిలో అసోం అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించి మ్యానిఫెస్టోను కేంద్రం ఆర్థికమంత్రి నిర్మలా సీతారామన్​తో కలిసి హిమంత విడుదల చేశారు.

ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు. ఈ ఎన్నికల్లో బీజేపీ ప్రధాన అజెండాగా యూనిఫాం సివిల్ కోడ్ (యూసీసీ) అమలు చేస్తామని హిమంత ప్రకటించారు. అయితే రాజ్యాంగంలోని ఆరో షెడ్యూల్ పరిధిలోని గిరిజన ప్రాంతాలకు ఇది వర్తించదని ఆయన స్పష్టం చేశారు. అలాగే లవ్ జిహాద్ పేరుతో జరుగుతున్న ఘటనలపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని పేర్కొన్నారు. రాష్ట్రాన్ని వరదల నుంచి విముక్తి కల్పించేందుకు తొలి రెండు సంవత్సరాల్లోనే రూ.18,000 కోట్లను ఖర్చు చేయనున్నట్లు చెప్పారు.

'అసోంను అభివృద్ధి పథంలో నడిపించడమే మా లక్ష్యం'
ఉద్యోగాల నియామకం గురించి కూడా హిమంత ప్రస్తావించారు. రాబోయే ఐదేళ్లలో దాదాపు 2 లక్షల ఉద్యోగ అవకాశాలను కల్పించనున్నట్లు పేర్కొన్నారు. ప్రతి జిల్లాలో ఒక మెడికల్ కాలేజీ, యూనివర్సిటీ, ఇంజినీరింగ్ కాలేజీలను ఏర్పాటు చేస్తామన్నారు. మ్యానిఫెస్టో కార్యక్రమంలో ముఖ్యమంత్రి హిమంతతో పాటు కేంద్ర మంత్రులు నిర్మలా సీతారామన్​, సర్బానంద సోనోవాల్​, రాష్ట్ర బీజేపీ అధ్యక్షుడు దిలీప్​ సైకియా పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా సురక్షితమైన, అసోంను అభివృద్ధి పథంలో నడిపించడమే తమ లక్ష్యమని దిలీప్ సైకియా పేర్కొన్నారు. అయితే, ఎన్నికల ప్రణాళిక రూపకల్పన కోసం రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాంతాల ప్రజల నుంచి దాదాపు 2.45 లక్షల సూచనలు సేకరించి ఈ మేనిఫెస్టో రూపొందించినట్లు ఆయన తెలిపారు.

'నేడు అసోంలో శాంతి పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి'
మరోవైపు, కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ కూడా మాట్లాడారు. "గతంలో కాంగ్రెస్ పాలనలో ఎన్నో అవాంతరాలు జరిగాయి. కేవలం 2007లోనే 474 దాడులు జరిగాయి. అందులో 287మంది పౌరులు మరణించారు. కానీ, బీజేపీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత గణనీయంగా మార్పులు వచ్చాయి. నేడు అసోంలో శాంతి పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. సంక్షేమ కార్యక్రమాలు బృహత్తర స్థాయిలో అమలవుతున్నాయి. నేడు, అసోంలోని 81.65 శాతం గృహాలు 'జల్ జీవన్ మిషన్' తాగునీటి పథకం పరిధిలోకి వచ్చాయి. అలాగే అసోంలో కేవలం నాలుగేళ్లలోనే గణనీయమైన వృద్ధి నమోదు అయ్యింది" అని నిర్మలా పేర్కొన్నారు.

5 హామీలను ప్రకటించిన కాంగ్రెస్​
ఇదిలా ఉండగా, అసోం విపక్ష కాంగ్రెస్​ కూడా ఐదు హామీలను ఆదివారం ప్రకటించింది. ఇందులో మహిళలకు నెలవారీ నగదు బదిలీ, వృద్ధులకు రూ.1,250 పెన్షన్, ప్రతి కుటుంబానికి రూ.25 లక్షల వరకు ఉచిత వైద్య సేవలు వంటి ఐదు ప్రధాన గ్యారెంటీలను వెల్లడించింది. అదేవిధంగా, 100 రోజుల్లోగా ప్రముఖ గాయకుడు, గేయ రచయిత జుబీన్​ గార్గ్​ మరణానికి న్యాయం చేయడం వంటి అంశాలు ఉన్నాయి. ఈ మేరకు అసోం కాంగ్రెస్​ ఎక్స్​లో పోస్ట్​ చేసింది.

కాగా, అసోంలో మొత్తం 126 అసెంబ్లీ స్థానాలకు ఏప్రిల్ 9న ఒకే దశలో పోలింగ్ జరగనుంది. ఓట్ల లెక్కింపు మే 4న నిర్వహించనున్నారు. అధికార బీజేపీ ఆధ్వర్యంలోని ఎన్​డీఏ కూటమి, కాంగ్రెస్ పార్టీ మధ్య హోరాహోరీగా పోరు కొనసాగుతోంది. వరుసగా మూడోసారి అధికారాన్ని దక్కించుకోవాలని బీజేపీ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. మరోవైపు, అధికార పార్టీని ఓడించి మళ్లీ అధికారంలోకి రావాలని విపక్ష కాంగ్రెస్ పార్టీ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.

