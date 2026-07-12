ఆసియాలోనే అతిపెద్ద ట్రౌట్ చేపల పెంపక కేంద్రం- నాణ్యమైన ఫిష్ సీడ్స్కు ప్రసిద్ధి- 50 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఫామ్
జమ్ముకశ్మీర్ ఆర్థికాభివృద్ధికి ఊతమిస్తున్న కోకర్నాగ్ ట్రౌట్ ఫిషరీస్ ప్రాజెక్ట్- ఆసియాలోనే లార్జెస్ట్ ట్రౌట్ చేపల ఫామ్గా పేరు- ఈ ఏడాది భారీగా పెరిగిన ఉత్పత్తి
Published : July 12, 2026 at 3:59 PM IST
Asia Largest Trout Fish Farm : జమ్ముకశ్మీర్లో ఉన్న ఆసియాలోనే అతిపెద్ద ట్రౌట్ చేపల పెంపక కేంద్రం అందర్నీ ఆకట్టుకుంటోంది. అలాగే ఈ ఫామ్ జమ్ముకశ్మీర్ ఆర్థికాభివృద్ధికి తోడ్పాడునిస్తోంది. ఈ కేంద్రం నుంచి ఏటా సుమారు 63 లక్షల చేపల గుడ్లు, 20 లక్షలకు పైగా చేప విత్తనాలు, దాదాపు 100 మెట్రిక్ టన్నుల చేప పిల్లలు ఉత్పత్తి అవుతున్నాయి. దీంతో ఈ ఫామ్ ఆ ప్రాంతపు 'బ్లూ ఎకానమీ' (నీలి ఆర్థిక వ్యవస్థ)ని అంచనాలకు మించి బలోపేతం చేస్తోంది.
యాభై ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఫామ్
అనంతనాగ్ జిల్లాలోని కోకర్నాగ్లో ఈ ట్రౌట్ చేపల పెంపక కేంద్రాన్ని 1984లో స్థాపించారు. ఇది జమ్ముకశ్మీర్, లద్ధాఖ్లోని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ ట్రౌట్ చేపలను పెంచే ఫామ్లకు నాణ్యమైన చేప విత్తనాలను సరఫరా చేసే ప్రధాన కేంద్రంగా ఆవిర్భవించింది. ఈ ఫామ్ 'కోకర్నాగ్ ట్రౌట్ ఫిషరీస్ ప్రాజెక్ట్' కింద నడుస్తోంది. 50 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఉన్న ఈ ఫామ్ శ్రీనగర్కు 76 కి.మీలు, అనంతనాగ్కు 26 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది. కోకెర్నాగ్లోని ఉన్న చల్లని వాతావరణం రెయిన్బో, బ్రౌన్ ట్రౌట్ల పెంపకానికి అనువుగా ఉందని నిపుణులు అభిప్రాయపడ్డారు. అందుకే అధునాతన శాస్త్రీయ పద్ధతులను ఉపయోగించి ఇక్కడ ట్రౌట్ చేపలను పెంచుతున్నారని అన్నారు.
భారీగా పెరిగిన ఉత్పత్తి, ఆదాయం
అధికారిక డేటా ప్రకారం, 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఈ ఫామ్ 56.40 లక్షల ట్రౌట్ చేపల గుడ్లను ఉత్పత్తి చేసింది. 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఆ ఉత్పత్తి కాస్త 62.90 లక్షలకు పెరిగింది. అలాగే చేప పిల్లల ఉత్పత్తి కూడా 18 లక్షల నుంచి 20 లక్షలకు వృద్ధి చెందింది. దీంతో ఈ ప్రాజెక్ట్ ఆదాయం కూడా రూ. 2.4 కోట్ల నుంచి రూ. 2.7 కోట్లకు పెరిగింది. కాగా, ఈ గణాంకాలు ఫామ్ స్థిరమైన వృద్ధిని, మెరుగైన పనితీరును తెలియజేస్తున్నాయని ఫామ్ చీఫ్ ప్లానింగ్ ఆఫీసర్ (CPO) సజ్జాద్ అహ్మద్ పేర్కొన్నారు. కోకెర్నాగ్ ట్రౌట్ ఫిషరీస్ ప్రాజెక్ట్ ప్రతి ఏటా వేలాది మంది పర్యాటకులను, విద్యార్థులను, పరిశోధకులను, మత్స్య రంగ నిపుణులను ఆకర్షిస్తోందన్నారు. టూరిజం, పరిశోధనకు ఒక ప్రధాన కేంద్రంగా మారిందని తెలిపారు.
"ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ రంగాలలో ట్రౌట్ చేపల పెంపకాన్ని ప్రోత్సహించడంలో ఈ ఫామ్ కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. ఈ ఫామ్ ప్రభుత్వ ఖజానాకు మంచి ఆదాయాన్ని సమకూర్చడమే కాకుండా కొత్త ఉపాధి అవకాశాలను కూడా సృష్టిస్తోంది. ఈ ఏడాది ఫామ్లో ఉత్పత్తి 10-15 శాతం పెరిగింది. ట్రౌట్ చేప పిల్లల వార్షిక ఉత్పత్తి సుమారు 100 మెట్రిక్ టన్నులకు చేరుకుంది. ట్రౌట్ చేపల పెంపకం జమ్ముకశ్మీర్లోనే కాకుండా దేశంలోని ఇతర రాష్ట్రాల్లో కూడా వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతోంది."
- సజ్జాద్ అహ్మద్, ఫామ్ చీఫ్ ప్లానింగ్ ఆఫీసర్ (CPO)
'లక్ష్యాలకు తగ్గట్లు పనిచేస్తాం'
ప్రతి ఏటా చేప విత్తనాలు, గుడ్లు, పిల్లల ఉత్పత్తి లక్ష్యాలను నిర్దేశించుకుంటామని ఫామ్ మేనేజర్ సయ్యద్ మంజూర్ తెలిపారు. ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, అనుభవజ్ఞులైన సిబ్బంది, సమర్థవంతమైన నిర్వహణ వ్యూహాల ద్వారా ఆ లక్ష్యాన్ని సాధించడానికి కృషి చేస్తున్నామని పేర్కొన్నారు. కరవు, వాతావరణ మార్పులు, నీటి కొరత వంటి సవాళ్లను ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు, ఆధునిక పద్ధతుల ద్వారా ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామన్నారు. ఇప్పటివరకు ఫామ్ కార్యకలాపాలకు ముప్పు కలిగించే విధంగా నీటి ప్రవాహంలో ఎలాంటి తగ్గుదల లేదని వివరించారు.
"ట్రౌట్ చేపల సంతానోత్పత్తి కాలం నవంబర్- ఫిబ్రవరి చివరి వరకు ఉంటుంది. ఈ సమయంలో గడ్డకట్టే చలి ఉన్నప్పటికీ గుడ్లను సేకరిస్తాం. ఈ గుడ్లను జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం చాలా శ్రమతో కూడుకున్న పని. కానీ మా సిబ్బంది ఈ బాధ్యతను విజయవంతంగా నిర్వహిస్తారు. ఆ తర్వాత ఏప్రిల్ చివరి నాటికి ఆ గుడ్లు పొదిగి ఐదారు గ్రాముల బరువున్న చేప పిల్లలు తయారవుతాయి. డోడా, కిష్త్వార్, రియాసీ వంటి జిల్లాలకు ఈ చేప పిల్లలను సరఫరా చేస్తాం. డిసెంబర్లో తాజా ట్రౌట్ చేపల గుడ్లను జమ్ము, లద్ధాఖ్లకు పంపుతాం. గతంలో భూటాన్ దేశానికి, భారత్లోని తమిళనాడుకు ట్రౌట్ చేపల గుడ్లను ఎగుమతి చేశాం. నిరుద్యోగ యువత ప్రభుత్వ పథకాలను సద్వినియోగం చేసుకొని ఈ చేపల పెంపకాన్ని చేపట్టాలి. మత్స్య శాఖ సాధ్యమైన అన్ని సాంకేతిక, ఆర్థిక సహాయాన్ని అందించడానికి సిద్ధంగా ఉంది" అని సయ్యద్ మంజూర్ వెల్లడించారు.
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