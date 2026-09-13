ఆసియాలోనే అతిపెద్ద హాల్- బ్రిక్స్ సదస్సుకు 'భారత్ మండపం' ఎందుకు వేదికైంది? దీని ప్రత్యేకతలు ఏంటి?
అత్యాధునిక హంగులతో భారత్ మండపం నిర్మాణం- ఆసియా అతిపెద్ద హాల్ నుంచి అత్యాధునిక డిజిటల్ టెక్ వరకు అన్నీ ప్రత్యేకతలే.
Published : September 13, 2026 at 6:49 AM IST
Delhi Bharat Mandapam features : దిల్లీ ప్రగతి మైదాన్లోని 'భారత్ మండపం' ప్రస్తుతం ప్రపంచం మొత్తం దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. ప్రతిష్టాత్మకమైన 'బ్రిక్స్ సదస్సు 2026'కు ఈ అత్యాధునిక కన్వెన్షన్ సెంటర్ వేదిక కావడమే ఇందుకు కారణం. ఈ గ్లోబల్ సమ్మిట్ కోసం రష్యా, చైనా, బ్రెజిల్, దక్షిణాఫ్రికా తదితర దేశాల అధినేతలు, అత్యున్నత దౌత్యవేత్తలు దిల్లీకి తరలివచ్చారు. ఇంతటి ప్రతిష్టాత్మకమైన సదస్సుకు 'భారత్ మండపాన్ని' ఎందుకు ఎంపిక చేశారు? దీనికి కారణాలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ప్రపంచ దేశాల అధినేతలు, వేలాది మంది ప్రతినిధులు పాల్గొనే అంతర్జాతీయ స్థాయి సదస్సులను విజయవంతంగా నిర్వహించాలంటే కేవలం విశాలమైన భవనాలు ఉంటే సరిపోదు. అక్కడ అత్యున్నత స్థాయి భద్రత, అత్యాధునిక సాంకేతిక మౌలిక వసతులు, నిర్వహణా సామర్థ్యం ఉండాలి. ఈ అన్ని అంశాల్లో భారత్ మండపం అత్యుత్తమైనది కావడం వల్లే కేంద్రం ప్రతిష్టాత్మక సదస్సులను ఈ వేదికగా నిర్వహిస్తోంది.
భారత్ మండపం 2023 జులై 26న ప్రారంభమైంది. దిల్లీలోని ఈ అత్యాధునిక కన్వెన్షన్ సెంటర్ను ప్రధాని మోదీ జాతికి అంకితం చేశారు. భారత్ మండపం ప్రారంభమైన అతి తక్కువ కాలంలోనే అంటే సెప్టెంబర్ 9, 10 తేదీల్లో చారిత్రాత్మక 'G20 సదస్సు'ను కేంద్రంలో అందులో వైభవంగా నిర్వహించింది. జీ-20 సదస్సు విజయవంతం కావడంతో, గ్లోబల్ ఈవెంట్స్ నిర్వహణలో ఈ వేదికపై అందరికీ పూర్తి నమ్మకం కుదిరింది. దీంతో ప్రపంచ దేశాల ప్రశంసలను అందుకుంది. దిల్లీ నడిబొడ్డున, ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యాలయాలు, దౌత్య కార్యాలయాలకు అత్యంత సమీపంలో ఇది ఉండటం దీని విశేషం.
భారత్ మండపం అద్భుతమైన ప్రత్యేకతలు:
- భారత్ మండపం సముదాయంలోని ప్రధాన కన్వెన్షన్ సెంటర్ దీనికి తలమానికం. ఇక్కడి ప్రధాన ప్లీనరీ హాల్లో 7,000 మందికి పైగా ప్రతినిధులు ఒకేసారి కూర్చునే సామర్థ్యం ఉంది. ఇది ఆసియాలోనే అతిపెద్ద మల్టీపర్పస్ కన్వెన్షన్ హాల్స్లో ఒకటిగా గుర్తింపు పొందింది.
- డిజిటల్ యుగానికి అనుగుణంగా ఈ ప్రాంగణాన్ని పూర్తిగా 'స్మార్ట్ వేదిక'గా తీర్చిదిద్దారు. విదేశీ ప్రతినిధులు ఎవరి భాషలో వారు ప్రసంగాలు వినేందుకు వీలుగా అత్యాధునిక ఏకకాల అనువాద వ్యవస్థలను ఏర్పాటు చేశారు దేశంలోనే అతిపెద్ద ఇండోర్ ఎల్ఈడీ డిస్ప్లే వాల్స్, బ్రాడ్కాస్ట్-గ్రేడ్ లైటింగ్ ఏర్పాటు చేశారు.
- ప్రకృతి సౌందర్యంతో కూడిన సుమారు 3,000 మంది సామర్థ్యం గల ఓపెన్ ఎయిర్ ఆంఫిథియేటర్ ఇక్కడ ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచింది. సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు, విందుల నిర్వహణకు ఇది అత్యంత అనుకూలమైనది. 100,000 చదరపు మీటర్ల కంటే ఎక్కువ విస్తీర్ణంలో విశాలమైన ఏసీ హాల్స్ దీని ప్రత్యేకత.
- శిఖరాగ్ర సదస్సుల్లో భద్రతకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. భారత్ మండపంలో పటిష్టమైన భద్రతా వలయంతో పాటు, అధునాతన యాంటీ-డ్రోన్ సిస్టమ్స్, వీవీఐపీల రాకపోకల కోసం ప్రత్యేక రక్షణ మార్గాలను ఏర్పాటు. దిల్లీ నగర సాధారణ ట్రాఫిక్కు ఎటువంటి అంతరాయం కలగకుండా 5,500కి పైగా వాహనాలను నిలిపేలా భారీ భూగర్భ పార్కింగ్ సదుపాయం కల్పించారు.
భారత్ మండపం ఆత్మనిర్భర భారత సందేశం
భారత్ మండపం కేవలం ఇటుక, సిమెంట్, కాంక్రీట్లతో నిర్మించిన భవనం మాత్రమే కాదని, మారుతున్న నవ భారత సాంకేతిక సత్తాకు, ఆత్మవిశ్వాసానికి ఇది నిలువెత్తు రూపమని, ఆత్మ నిర్భర భారత సందేశమని ప్రముఖ రచయిత వివేక్ శుక్లా అభిప్రాయపడ్డారు. 'దీని వాస్తుశిల్పం భారతీయ సంస్కృతికి, ఆధునిక ఇంజనీరింగ్కు మధ్య ఉన్న అద్భుతమైన సమన్వయాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. కాబట్టి, బ్రిక్స్ దేశాల అధినేతలు ఇక్కడ చర్చిస్తున్న తరుణంలో, ఈ వేదిక ప్రపంచ స్థాయిలో భారత్ శక్తి సామర్థ్యాలకు ఒక నిదర్శనంగా నిలుస్తుంది' అని శుక్లా పేర్కొన్నారు.
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