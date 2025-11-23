ఆసియాలోనే అతిపెద్ద పశువుల మేళా- ప్రత్యేక ఆకర్షణగా ఐదు గుర్రాలు- సెల్ఫీలు, ఫొటోలు దిగేందుకు పోటీ
ఆసియాలోనే అతిపెద్ద పశువుల మేళాలో గుర్రాల హవా- మది దోస్తున్న బాదల్, వర్షా రాణి, జాన్బాజ్, కోబ్రా, లుక్కా
Published : November 23, 2025 at 4:59 PM IST
Sonepur Cattle Fair 2025 : ఆసియా ఖండంలోనే అతిపెద్ద పశువుల మేళా మనదేశంలో అట్టహాసంగా జరుగుతోంది. ప్రతి ఏడాది మాదిరిగానే ఈసారి కూడా బిహార్లోని సరన్ జిల్లా సోనేపూర్ (సోన్పూర్) పట్టణం ఈ మేళాకు వేదికగా నిలుస్తోంది. నవంబరు 9న మొదలైన విఖ్యాత 'సోనేపూర్ మేళా' డిసెంబరు 10 వరకు కొనసాగనుంది. ఇందులో ఆవులు, గేదెలు, మేకలు, కుక్కలు, గుర్రాల వందలాది జాతులను ప్రదర్శనకు, విక్రయానికి ఉంచారు. అయితే బాదల్, వర్షా రాణి, జాన్బాజ్, కోబ్రా, లుక్కా అనే గుర్రాలు అందరి మదిని దోచుకుంటున్నాయి. సందర్శకులంతా వాటి చుట్టే చేరిపోతున్నారు. ఇంతకీ వాటి స్పెషాలిటీలు ఏమిటి? ఆ గుర్రాలు ఎవరివి? ఎంత రేటుకు అమ్ముతారు? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
అమ్మేదేలే అంటున్నారు
బిహార్లోని సరన్ జిల్లాలో గండకి, గంగా నదుల సంగమ స్థానంలో సోనేపూర్ పట్టణం ఉంది. ఏటా నవంబరులో కార్తీక పూర్ణిమ వేళ ఇక్కడ పశువుల మేళా ఆరంభమై, నెల రోజుల పాటు కొనసాగుతుంది. బిహార్తో పాటు చాలా ఇరుగు, పొరుగు రాష్ట్రాల నుంచి ఔత్సాహికులు ఇక్కడికి ఆవులు, గేదెలు, మేకలు, కుక్కలు, గుర్రాలను తీసుకొస్తారు. ఒక్కో రకం పశువులను ప్రదర్శించేందుకు ఒక్కో నిర్దిష్టమైన ప్రదేశాన్ని కేటాయిస్తారు. వీటిలో కొన్నింటిని భారీ రేట్లకు విక్రయిస్తారు. ఇంకొన్నింటిని కేవలం ప్రదర్శిస్తారు. కేవలం ప్రదర్శనకు ఉంచిన కేటగిరీలోనివే బాదల్, వర్షా రాణి, జాన్బాజ్, కోబ్రా, లుక్కా అనే గుర్రాలు. ఎంత రేటు ఇచ్చినా వీటిని అమ్మేదే లేదని ఓనర్లు తేల్చి చెబుతున్నారు.
బాదల్, వర్షా రాణిలకు జనం ఫిదా
బాదల్ అనేది మగ గుర్రం. వర్షా రాణి అనేది ఆడ గుర్రం. వీటి ఓనర్ పేరు భతన్ భగత్. ఆయన బిహార్లోని సహర్సా జిల్లా నుంచి తన రెండు గుర్రాలను తీసుకొచ్చి సోనేపూర్ మేళాలో ప్రదర్శిస్తున్నారు. మేళాకు వస్తున్న వారంతా బాదల్, వర్షా రాణిలను చూసి ఫిదా అవుతున్నారు. వాటిని తాకుతూ సెల్ఫీలు, ఫొటోలు, వీడియోలు దిగి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేస్తున్నారు. అవన్నీ వేగంగా వైరల్ అవుతున్నాయి. 'ఎంతకు అమ్ముతావ్ ? 'ఎన్ని లక్షలు కావాలో చెప్పు?' అంటూ కొందరు జంతు ప్రేమికులు భతన్ భగత్కు పెద్దపెద్ద ఆఫర్లు ఇస్తున్నారు. అయితే వాటిని అమ్మేదే లేదని, కేవలం ప్రదర్శించేందుకే ఇక్కడికి తీసుకొచ్చానని భతన్ భగత్ బదులిస్తున్నారు. బాదల్ 24 అంగుళాల పొడవైన గుర్రం. వర్షా రాణి కేవలం 16 అంగుళాల పొడవైన గుర్రం. ప్రపంచంలోని అతి పొట్టి గుర్రాల జాబితాలో ఇవి రెండూ ఉంటాయని భతన్ భగత్ తెలిపారు.
బాదల్, వర్షారాణి నా పిల్లలలాంటివి : భతన్ భగత్
'బాదల్ వయసు 6 సంవత్సరాలు. వర్షారాణి వయసు 1 సంవత్సరం. చాలా పొట్టి గుర్రాలైన బాదల్, వర్షారాణిల జంటను చూసి జనం ఆశ్చర్యపోతున్నారు. వీటికి లక్షల రేటు కట్టేందుకు చాలామంది రెడీ అయిపోతున్నారు. ఆ రెండు గుర్రాలు నా పిల్లలలాంటివి. బాదల్, వర్షా రాణిలను మేం గుర్రాలుగా భావించం. వాటిని మా కుటుంబ సభ్యుల్లా చూస్తాం. అందుకే మేం వాటికి ధరను కట్టం. కేవలం ప్రజలకు చూపించడానికే మేళాకు తీసుకొచ్చాం. నేను గత 28 ఏళ్లుగా (1996 నుంచి) సోనేపూర్ మేళాకు వస్తున్నాను. కానీ ఇంతకుముందు ఎన్నడూ ఇంత పెద్దసంఖ్యలో మేళాకు జనం రాలేదు. ఈసారి సందర్శకుల తాకిడి ఎక్కువగా ఉంది. చాలా దూర ప్రాంతాల నుంచి ప్రజలు వస్తున్నారు' అని భతన్ భగత్ చెప్పారు.
'లుక్కా, జాన్బాజ్, కోబ్రా గురించి తెలుసుకోండి'
బిహార్లోని సీతామర్హికి చెందిన పశువైద్యుడు, జంతు ప్రేమికుడు జితేంద్ర యాదవ్ ప్రదర్శిస్తున్న 3 గుర్రాలు కూడా అందరి మది దోస్తున్నాయి. వాటి పేర్లు లుక్కా, జాన్బాజ్, కోబ్రా. లుక్కా అనేది మనదేశంలోని అతిపొట్టి గుర్రాలలో ఒకటి. దీని హైట్ 3.25 అడుగులే. నేపాల్-చైనా బార్డర్ నుంచి ఈ గుర్రాన్ని తీసుకొచ్చి జితేంద్ర పెంచుతున్నారు. ఆయన చెప్పినట్లుగా రకరకాల విన్యాసాలు చేయడం, శరీర భంగిమలను మార్చడం, డ్యాన్స్ చేయడం దీని ప్రత్యేకతలు. అందుకే లుక్కాతో సెల్ఫీలు దిగేందుకు జనం పోటీపడుతున్నారు. 'జాన్బాజ్' అనేది బిహార్-యూపీ రాష్ట్రాల్లోని అత్యంత ఎత్తైన, బలమైన గుర్రం. 'కోబ్రా' అనే గుర్రం వేగంగా పరుగెత్తగలదు. ఇది చాలా చురుగ్గా ప్రవర్తిస్తుంది. మనుషులతో ఫ్రెండ్లీగా ఉంటుంది. జాన్బాజ్, కోబ్రా గుర్రాలు రేసింగ్లో దిట్టలు.
'కోట్లు ఇస్తామంటున్నారు- నా గుర్రాలకు రేటు కట్టలేను'
గత 17 ఏళ్లుగా సోనేపూర్ మేళాకు వస్తున్నట్లు బిహార్లోని సీతామర్హికి చెందిన పశువైద్యుడు, జంతు ప్రేమికుడు జితేంద్ర యాదవ్ తెలిపారు. 'ఈసారి నా పొట్టి గుర్రం లుక్కా అందరి మనసులు గెల్చుకుంది. ఇంత పొట్టి గుర్రాన్ని ఇంతకుముందు ఎన్నడూ చూడలేదని జనం చెప్పారు. నా మరో గుర్రం జాన్బాజ్ చాలా ఎత్తైంది. ఇంకో గుర్రం కోబ్రా చాలా స్పీడుగా పరుగెత్తగలదు. ఈ మూడు గుర్రాలు నా పిల్లల లాంటివి. వీటికి కోట్లు ఇస్తామని కొందరు అంటున్నారు. అయినా నేను అమ్మడం లేదు. ఎందుకంటే నేను డబ్బు కంటే వాటికే ఎక్కువ విలువ ఇస్తున్నాను. కేవలం ప్రజలకు ఆనందాన్ని,వినోదాన్ని పంచడానికే నా గుర్రాలను ఈ మేళాకు తీసుకొచ్చాను' అని జితేంద్ర పేర్కొన్నారు.