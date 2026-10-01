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ఒకే జిల్లాలో న్యూదిల్లీ, భోపాల్, చండీగఢ్! ఈ ఊర్లకు ఉత్తరాలు వస్తే అటు పోతున్నాయ్!!

మధ్యప్రదేశ్‌లో మూడు రాజధానుల పేర్లు ఉన్న ఊర్లు- ఆ గ్రామాలకు ఉత్తరాలు వస్తే చిక్కులే- ఎందుకో తెలుసా?

Capital Name Villages in Madhya Pradesh
ఒకే జిల్లాలో న్యూదిల్లీ, భోపాల్, చండీగఢ్ పేరున్న గ్రామాలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 1, 2026 at 1:29 PM IST

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Capital Name Villages in Madhya Pradesh : న్యూదిల్లీ, భోపాల్, చండీగఢ్ అనే ఈ మూడు పేర్లు వినగానే అందరికి కేంద్ర పాలిత ప్రాంతం దిల్లీ, మధ్యప్రదేశ్, పంజాబ్ రాష్ట్రాల రాజధానులు గుర్తొస్తాయి. అయితే ఒకే జిల్లాలో న్యూదిల్లీ, భోపాల్, చండీగఢ్ పేరున్న గ్రామాలు ఉన్నాయి. ఈ ఊర్లకు ఉత్తరాలు వస్తే అవి ఆయా రాష్ట్రాల రాజధానులకే వెళ్లిపోతున్నాయి. దీంతో ఈ మూడు గ్రామాల ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. అందుకే ఈ స్టోరీలో భిన్నమైన పేర్లు గల మూడు గ్రామాలు ఏ రాష్ట్రంలో ఉన్నాయి? వాటికి ఆ పేర్లు రావడానికి గల కారణాలేంటి? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం పదండి.

అశోక్‌నగర్ జిల్లాలో
మధ్యప్రదేశ్‌ రాష్ట్రం అశోక్‌నగర్ జిల్లాలోని ముంగావళి తాలుకాలో న్యూదిల్లీ, భోపాల్, చండీగఢ్ వంటి ప్రసిద్ధ రాజధానుల పేర్లున్న గ్రామాలున్నాయి. వాటికి ఆ పేర్లు నిర్దిష్ట స్థానిక కథలు, పూర్వీకుల వలసలు నుంచి వచ్చాయి. కాగా, అశోక్‌నగర్ జిల్లాలో 338 గ్రామ పంచాయతీలు, 800కు పైగా గ్రామాలు ఉన్నాయి. ఆ ప్రాంతంలో ప్రజలు ఎక్కువగా వ్యవసాయం చేస్తారు. అలాగే అశోక్‌నగర్ జిల్లా చందేరీ వస్త్ర నేత సంప్రదాయానికి ప్రసిద్ధి చెందింది.

'భోపాల్' పేరు వెనుకున్న చరిత్ర
అశోక్‌నగర్ జిల్లా కేంద్రానికి సుమారు 54 కిలోమీటర్ల దూరంలో ముంగావళి సమీపంలో 'భోపాల్' అనే ఊరు ఉంది. ఈ గ్రామంలో ప్రస్తుతం సుమారు 600 మంది నివసిస్తున్నారు. ఈ ఊరికి 5 శతాబ్దాల చరిత్ర ఉంది. ఈ విషయాన్ని భోపాల్ గ్రామ మాజీ సర్పంచ్ లక్ష్మణ్ సింగ్ ఈటీవీ భారత్‌కు వివరించారు. "భోపాల్ గ్రామం 1507లో ఏర్పడింది. భిండ్, మెహగావ్ ప్రాంతాల నుంచి కొన్ని కుటుంబాలు వచ్చి ఇక్కడ స్థిరపడ్డాయి. ఈ గ్రామాన్ని ఏర్పాటు చేసిన వ్యక్తి పేరు భూపాల్ సింగ్. ఆయన పేరు మీదుగానే దీనికి 'భూపాల్' అని పేరు పెట్టారు. కాలక్రమేణా దైనందిన వాడుకలో ఆ పేరు 'భోపాల్'గా మారింది. ఇప్పుడు ప్రభుత్వ రికార్డులలో ఇది 'భోపాల్ గ్రామ పంచాయతీ'గా నమోదై ఉంది. " అని లక్ష్మణ్ సింగ్ తెలిపారు.

Capital Name Villages in Madhya Pradesh
ఒకే జిల్లాలో న్యూదిల్లీ, భోపాల్, చండీగఢ్ పేరున్న గ్రామాలు (ETV Bharat)

న్యూదిల్లీ పేరు ఎలా వచ్చిందంటే?
అశోక్‌నగర్‌లోని న్యూదిల్లీ గ్రామం పేరు వెనుక చరిత్ర ఉంది. దానికి ఆ పేరు ఎలా వచ్చిందనే దానిపై స్థానికులు భిన్నమైన కథనాలు చెబుతున్నారు. ముంగోలి ప్రాంతంలోని ఉన్న సెహ్‌పురా చక్‌ను ఇప్పుడు స్థానికంగా 'సెహ్‌పురా చక్ న్యూదిల్లీ' అని పిలుస్తున్నారు. ప్రభుత్వ రికార్డుల్లో ఈ పేరు లేనప్పటికీ, జిల్లాల ప్రజలు ఈ గ్రామాన్ని న్యూదిల్లీ అనే పిలుచుకుంటారు. ఈ గ్రామం సుమారు నాలుగు దశాబ్దాల క్రితం ఏర్పడింది. ఈ ఊర్లో సుమారుగా 200 మంది నివసిస్తున్నారు.

Capital Name Villages in Madhya Pradesh
ఒకే జిల్లాలో న్యూదిల్లీ, భోపాల్, చండీగఢ్ పేరున్న గ్రామాలు (ETV Bharat)

"మా పూర్వీకులు సెహ్‌పురాలో నివసించేవారు. కానీ అక్కడ విద్యుత్, నీటి సమస్యలు ఉండేవి. సుమారు 40 సంవత్సరాల క్రితం కొన్ని కుటుంబాలు అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయి గ్రామానికి కొంచెం దూరంలో సెహ్‌పురా చక్ అనే పేరుతో ఒక చిన్న నివాస ప్రాంతాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాయి. ఆ తర్వాత పెద్దల సమక్షంలో గ్రామస్థులందరూ ఆ ఊరికి 'సెహ్‌పురా చక్ న్యూదిల్లీ' అని పేరు పెట్టారు." అని వృద్ధుడు ఒకరు తెలిపారు.

Capital Name Villages in Madhya Pradesh
ఒకే జిల్లాలో న్యూదిల్లీ, భోపాల్, చండీగఢ్ పేరున్న గ్రామాలు (ETV Bharat)

పంజాబ్‌కు వెళ్లిపోతున్న ఉత్తరాలు
ముంగోలి సమీపంలో చండీగఢ్ అనే గ్రామం ఉంది. దీనికి సుమారు 40 ఏళ్ల క్రితం పంజాబ్ నుంచి వలస వచ్చిన కుటుంబాల వల్ల ఆ పేరు వచ్చింది. ఈ నివాస ప్రాంతంలో ఏడు పంజాబీ సిక్కు కుటుంబాలు నివసిస్తున్నాయి. వీరికి సొంత భూములు కూడా అక్కడ ఉన్నాయి. అచల్‌గఢ్ గ్రామ పంచాయతీలో చండీగఢ్ చక్ గ్రామం ఉంది. కొన్ని సార్లు ఈ ఊరికి రావాల్సిన ఉత్తరాలు పొరపాటున పంజాబ్‌లోని చండీగఢ్‌కు వెళ్లిపోతాయి. ఈ విషయంపై గ్రామస్థులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. చిరునామాలో చండీగఢ్ అని ఉండటం వల్ల తమ గ్రామస్థులకు రాసిన ఉత్తరాలు కొన్నిసార్లు పంజాబ్‌కు వెళ్లిపోతున్నాయని అంటున్నారు.

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