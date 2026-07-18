"అసత్యం, హింసలే మోదీ ప్రభుత్వానికి మూల సిద్ధాంతాలు": రాహుల్ గాంధీ
సోనమ్ వాంగ్చుక్ను జంతర్ మంతర్ నుంచి తరలించడాన్ని తప్పుబట్టిన రాహుల్ గాంధీ- విద్యా ఖర్చులు, పేపర్ లీకులు, విద్యార్థుల ఆత్మహత్యలే కీలక సమస్యలని వ్యాఖ్యలు
Published : July 18, 2026 at 6:44 PM IST
Rahul Slams Modi Govt : లోక్సభ ప్రతిపక్ష నేత, కాంగ్రెస్ నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ- శనివారం కేంద్ర ప్రభుత్వంపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. 20 రోజులుగా నిరాహార దీక్ష చేస్తున్న విద్యా సంస్కరణల ఉద్యమకారుడు సోనమ్ వాంగ్చుక్ను జంతర్ మంతర్ నిరసన స్థలం నుంచి దిల్లీ పోలీసులు సఫ్దర్జంగ్ ఆస్పత్రికి తరలించడాన్ని ఆయన తప్పుబట్టారు. ఈ మేరకు ఎక్స్లో (ట్విట్టర్) స్పందించిన రాహుల్ గాంధీ 'అసత్యం, హింసే మోదీ ప్రభుత్వ మూల సిద్ధాంతాలు. అహింసా మార్గంలో నిరాహార దీక్ష చేస్తున్న సోనమ్ వాంగ్చుక్ను జంతర్ మంతర్ నుంచి తరలించడం తప్పు.' అని పోస్ట్ చేశారు. దేశ భవిష్యత్తుకు పేపర్ లీకులు, పెరుగుతున్న విద్యా ఖర్చులు, విద్యార్థుల ఆత్మహత్యలు అత్యంత కీలకమైన సమస్యలని రాహుల్ పేర్కొన్నారు. ప్రభుత్వం పోలీస్ బలగాల్ని ఎంతలా ఉపయోగించినప్పటికీ ఈ అంశాలపై స్వరం వినిపిస్తున్న విద్యార్థులను, వారికి మద్దతుగా నిలిచే తమ లాంటి వారిని అడ్డుకోలేరని అన్నారు.
జంతర్ మంతర్ వద్ద శాంతియుతంగా నిరవధిక నిరాహార దీక్ష చేస్తున్న సోనమ్ వాంగ్చుక్ను శనివారం ఉదయం దిల్లీ పోలీసులు బలవంతంగా ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితి క్షీణిస్తుండటంతో వైద్యుల సలహా మేరకు పోలీసులు ఈ చర్య తీసుకున్నారు. ఈ క్రమంలోనే పోలీసుల చర్యపై రాహుల్ గాంధీ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. కేంద్ర ప్రభుత్వ చర్యను ఎండగడుతూ కాంగ్రెస్ నేత సోషల్ మీడియా వేదికగా ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు.
మరోవైపు కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి కేసీ వేణుగోపాల్ కూడా కేంద్రంపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ను పదవి నుంచి తొలగించాల్సింది పోయి, సోనమ్ వాంగ్చుక్ను నిరసన స్థలం నుంచి తొలగించారని మండిపడ్డారు. ప్రజల ఒత్తిడి పెరుగుతుండటంతో శాంతియుత నిరసనను ఫాసిస్ట్ ధోరణిలో అణిచివేసేందుకు ప్రభుత్వం ప్రయత్నించిందని ఆరోపించారు. జులై 20న పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాలు ప్రారంభం కానుండగా అంతకంటే ముందుగానే ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ను కేంద్ర మంత్రి వర్గం నుంచి తొలగించాలని కాంగ్రెస్ మరోసారి డిమాండ్ చేసింది.
వాంగ్చుక్ ఆరోగ్యం క్షీణించిందని చెప్పిన డాక్టర్లు
శనివారం ఉదయం 7.40 గంటలకు సోనమ్ వాంగ్చుక్ను సఫ్దర్ జంగ్ ఆస్పత్రిలోని VMMC విభాగానికి తరలించారు దిల్లీ పోలీసులు. ఆస్పత్రి వర్గాల సమాచారం ప్రకారం 20 రోజుల పాటు నిరాహార దీక్ష చేసినందుకు ఆయన శరీరంలో డీహైడ్రేషన్ (నీటి శాతం తగ్గడం) సహా పొటాషియం స్థాయిలు పడిపోవడం, కీటోన్ స్థాయిలు భారీగా పెరగడం వంటి సమస్యలు తలెత్తాయి. ఈ పరిస్థితి ఇలానే కొనసాగితే కిడ్నీలు దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉందని, ఇతర శారీరక సమస్యలు కూడా వస్తాయవి వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఐవీ ఫ్లూయిడ్స్ (సెలైన్ ఎక్కించడం) ద్వారా చికిత్స్ అందించాలని వైద్యులు సూచించినప్పటికీ, వాంగ్చుక్ మెడిసిన్, ఇతర ద్రవ పదార్థాలు గానీ తీసుకునేందుకు నిరాకరిస్తున్నారు. మరోవైపు తన అనుమతి తీసుకోకుండా తన భర్తకు ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ చేయొద్దని వాంగ్చుక్ భార్య గీతాంజలి స్పష్టం చేశారు. ఆయనకు ఏదైనా జరిగితే ప్రతి ఒక్కరూ కచ్చితంగా బాధ్యత వహించాల్సి ఉంటుందన్నారు. దీంతో ఆయన ప్రాణాల్ని కాపాడేందుకు చికిత్సకు సహకరించాల్సిందిగా వైద్యులు వాంగ్చుక్ కుటుంబ సభ్యులకు కౌన్సిలింగ్ ఇస్తున్నారు.
యథావిధిగా పార్లమెంట్ మార్చ్- సీజేపీ కీలక ప్రకటన
ఈ నిరసనల్ని ముందుండి నడిపిస్తున్న కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (CJP), విద్యార్థి సంఘాలైన AISA, SFI నేతలు పోలీసుల చర్యలపై మండిపడ్డారు. వాంగ్చుక్ను ఆస్పత్రికి తరలించినప్పటికీ జంతర్ మంతర్ వద్ద ఆందోళనల్ని ఆపబోమని, పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దీప్కే అన్నారు. తానే స్వయంగా నిరాహార దీక్షను కొనసాగిస్తానని ప్రకటించారు. సోనమ్ వాంగ్చుక్ జులై 20న నిర్వహించ తలపెట్టిన పార్లమెంట్ మార్చ్ యథావిధిగా జరుగుతుందని స్పష్టం చేశారు. అయితే మార్చ్ నిర్వహణకు సీజేపీ ఇంకా దిల్లీ పోలీసుల నుంచి అధికారికంగా అనుమతులు తీసుకోలేదని సమాచారం. ఇక ఈ ఆందోళనలకు ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ, సమాజ్వాదీ పార్టీ, తృణమూల్ కాంగ్రెస్ వంటి ప్రధాన విపక్షాలన్నీ మద్దతు ప్రకటించడంతో రానున్న పార్లమెంట్ సమావేశాలు వాడీవేడిగా జరిగే అవకాశం ఉందని రాజకీయ విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
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