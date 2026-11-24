వ్యర్థాల నుంచి ఉపాధి కల్పన- వాడేసిన పూలతో అగరబత్తులు, రంగులు తయారీ!
making colors from used flowers: పూజలో ఉపయోగించిన పూలను పాడేయకుండా రంగులు తయారు చేసేందుకు శిక్షణ ఇస్తున్నారు. దీంతో స్వయం సహాయక సంఘాల మహిళలకు ఉపాధి, ఆదాయ అవకాశాలు లభించనుంది.
Published : November 24, 2026 at 11:57 AM IST
ఆలయాలు, ఇతర పూజా కార్యక్రమాల్లో ఉపయోగించిన పూలను చెత్తలో పారవేస్తుంటారు. అయితే ఇప్పుడు ఆ పూలే ఆదాయ వనరుగా మారనున్నాయి. బంగాల్లో పూజల అనంతరం పారవేసే పూలను సేకరించి, వాటితో సువాసన వెదజల్లే అగరబత్తులు, ములికలతో తయారుచేసిన అబీర్ (రంగులు) ఉత్పత్తి చేయాలని అసన్సోల్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ నిర్ణయించింది. ఇందుకోసం ప్రత్యేక యంత్రాలను ఏర్పాటు చేసింది. ప్రస్తుతం మహిళలకు శిక్షణ కూడా ఇస్తోంది.
పర్యావరణ కార్యకర్తల అభిప్రాయం ప్రకారం,
వాడేసిన పూలను నదుల్లో పారేసినప్పుడు అవి కుళ్లిపోతాయి. దీని వల్ల నీటిలోని ఆక్సిజన్ స్థాయిలు తగ్గిపోతాయి. దీనివల్ల నీటిలో ఉండే ప్రాణులకు ముప్పు వాటిల్లే అవకాశం ఉంది. అలాగే పూలతో పాటు తరచుగా కనిపించే వివిధ ప్లాస్టిక్ పదార్థాలు నీటి కాలుష్యానికి కారణమవుతాయి. అంతేకాకుండా కుళ్లిపోయిన పూల కుప్పల నుంచి దుర్వాసన వెలువడుతుంది. దీంతో అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తే ప్రమాదం ఉందని ఆలోంచిన అసన్సోల్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ వినూత్న ప్రయత్నానికి శ్రీకారం చుట్టింది. పూలను పారేయకుండా వాటిని ఉపయోగిపడే వస్తువులుగా మార్చాలని పట్టణాభివృద్ధి శాఖ ఒక ప్రణాళిక రూపొందించింది. అలాగే స్వయం సహాయక సంఘాలకు జీవనోపాధిని కల్పించాలని నిర్ణయించింది.
మహిళలకు శిక్షణ
అందులో భాగంగానే అసన్సోల్ కార్పొరేషన్ అధికారులు ఒక యంత్రాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. దీని ద్వారా అగరబత్తులు, మూలికలతో 'అబీర్' (పూజల్లో ఉపయోగించే రంగుల పొడి) ఉత్పత్తులను తయారు చేయనున్నారు. ఇప్పటికే వీటి తయారీ కోసం స్వయం సహాయక సంఘాల మహిళలకు శిక్షణ ఇస్తున్నారు. అందుకోసం మొదట ఆలయాలు, ఇతర పూజా కార్యక్రమాల్లో వాడేసిన పూలను సేకరించి శుభ్రం చేస్తారు. అలా శుభ్రం చేసిన పూలను ఒక దగ్గర ఉంచుతారు. వీటి ద్వారా ఉత్పత్తుల తయారీని నేర్పిస్తున్నారు. ఈ ప్రాజెక్టు పూర్తిగా అందుబాటులోకి వచ్చిన తర్వాత, వీటి విక్రయాల ద్వారా వారికి అదనపు ఆదాయం లభించనుంది.
స్వయం సహాయక సంఘాల ఆర్థిక స్థితి బలోపేతం చేయడమే లక్ష్యం
వ్యర్థాల నిర్వహణతో పాటు, మహిళల ఆర్థిక స్థితిని బలోపేతం చేయడమే ఈ ప్రాజెక్టు ప్రధాన లక్ష్యమని అసన్సోల్ కార్పొరేషన్ కమిషనర్ దిలీప్ మిశ్రా తెలిపారు. కార్పొరేషన్ పరిధిలోని స్వయం సహాయక సంఘాల మహిళలకు ఇప్పటికే దీనిపై శిక్షణ ఇస్తున్నామని చెప్పారు. ఈ యంత్రాలను ఇప్పటికే బరో నెం.7 కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేశామని, త్వరలోనే పట్టణాభివృద్ధి, మున్సిపల్ వ్యవహారాల మంత్రి అగ్నిమిత్ర పాల్ ప్రారంభించనున్నట్లు తెలిపారు. అయితే రానున్న రోజుల్లో మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పరిధిలోని ఇతర ప్రాంతాలకు ఈ కార్యక్రమాన్ని విస్తరించే ప్రణాళికలు ఉన్నాయని మిశ్రా తెలిపారు.
'కాలుష్యాన్ని తగ్గించవచ్చు'
ఈ యంత్రంతో పూల వ్యర్థాల వల్ల కలిగే పర్యావరణ కాలుష్యాన్ని తగ్గించవచ్చని బంగాల్ మంత్రి అగ్నిమిత్ర పాల్ తెలిపారు. "రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రధాన దేవాలయాల్లో పూజల తర్వాత పారవేసే పూలను సేకరించి, ప్రత్యేక పద్ధతిలో అగరబత్తులు, మూలికలను మార్చాలని ఒక ప్రణాళిక రూపొందించాం. ఈ కార్యక్రమాన్ని మొదటగా అసన్సోల్లో ప్రయోగాత్మకంగా ప్రారంభిస్తున్నాం. ఈ ప్రాజెక్ట్ విజయవంతమైతే, రాష్టంలోని దక్షిణేశ్వర్, కాళీఘాట్, తారాపీఠ్, నైహతిలోని బోరోమా ఆలయం వంటి ఇతర ప్రముఖ దేవాలయాల్లో కూడా ఇలాంటి ప్రాజెక్టులను అమలు చేస్తాం. దీని వల్ల స్వయం సహాయక సంఘాల మహిళలకు ఉపాధి, ఆదాయ అవకాశాలు కూడా లభిస్తాయి " అని మంత్రి అగ్నిమిత్ర పాల్ వివరించారు.
గత 6 నెలల్లో మరికొన్ని కొత్త కార్యక్రమాలు
అంతేకాకుండా గత 6 నెలల్లో ఇలాంటి మరికొన్ని కొత్త కార్యక్రమాలను మున్సిపల్ వ్యవహారాలు, పట్టణాభివృద్ధి శాఖ చేపట్టింది. ట్రాఫిక్ నియంత్రణలో ట్రాన్స్జెండర్స్ను భాగస్వాములుగా చేయడం, వీధి కుక్కలు, పక్షుల కోసం ప్రత్యేక ఆహార ప్రదేశాలను శాఖ ఏర్పాటు చేసింది. ఇందులో భాగంగానే నగర పార్కులను సుందరీకరించడం, పౌర మౌలిక సదుపాయాలను అభివృద్ధి చేయడం వంటి అనేక కార్యక్రమాలు ఇప్పటికే అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాయి. ఈ రకమైన కార్యక్రమాలను కొనసాగిస్తూ, దేవాలయాల నుంచి సేకరించిన పూల వ్యర్థాలను ఆర్థికంగా ఉపయోగపడే వస్తువులుగా మార్చేందుకు ఒక కొత్త ప్రణాళికను రూపొందిస్తోంది.
మట్టిలో చీపురు పుల్లతో మొదలైన 'మధుబని' కళ- నేడు 700 మంది మహిళలకు ఉపాధి బాట!
మానవ మూత్రంతో ఎరువుల తయారీ- NIT రూర్కెలా శాస్త్రవేత్తల సరికొత్త ప్రయోగం!