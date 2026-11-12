బీజేపీ 3.O అడ్డుకోవడమే టార్గెట్- కొత్త కూటమి ఏర్పాటు చేసిన ఒవైసీ, ఆజాద్
UP Elections 2027 : ఏఐఎంఐఎం (AIMIM) అధినేత అసదుద్దీన్ ఒవైసీ, ఆజాద్ సమాజ్ పార్టీ- కాన్షీరామ్ అధ్యక్షుడు చంద్రశేఖర్ ఆజాద్ కలిసి 'సామాజిక పరివర్తన మోర్చా'ను ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు.
AIMIM అధినేత అసదుద్దీన్ ఒవైసీ, ఆజాద్ సమాజ్ పార్టీ- కాన్షీరామ్ అధ్యక్షుడు చంద్రశేఖర్ ఆజాద్ (ANI)
Published : November 12, 2026 at 1:42 PM IST
2027 ఉత్తర్ప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న వేళ బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా కొత్త కూటమి ఏర్పాటైంది. ఏఐఎంఐఎం (AIMIM) అధినేత అసదుద్దీన్ ఒవైసీ, ఆజాద్ సమాజ్ పార్టీ- కాన్షీరామ్ అధ్యక్షుడు చంద్రశేఖర్ ఆజాద్ కలిసి 'సామాజిక పరివర్తన మోర్చా'ను ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. ఈ కూటమి తరపున యూపీ ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థిగా చంద్రశేఖర్ ఆజాద్ను ఒవైసీ ప్రకటించారు. ఉత్తర్ప్రదేశ్లో బీజేపీ మూడోసారి అధికారంలోకి రాకుండా ఈ కూటమి అడ్డుకుంటుందని ఆయన ధీమా వ్యక్తం చేశారు.