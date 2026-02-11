ETV Bharat / bharat

Published : February 11, 2026 at 5:39 PM IST

Hardeep Singh Puri on Rahul Gandhi : సంచలనం సృష్టిస్తున్న ఎప్‌స్టీన్‌ వ్యవహారంలో సంబంధం ఉందంటూ లోక్​సభ ప్రతిపక్షనేత రాహుల్ గాంధీ చేసిన వ్యాఖ్యలను కేంద్ర మంత్రి హర్దీప్‌సింగ్‌ పూరీ తీవ్రంగా ఖండించారు. ఆయన చేసిన ఆరోపణలతో తనకు ఎలాంటి సంబంధం లేదని వెల్లడించారు. ఓ ప్రతినిధి బృందంలో భాగంగా గతంలో మూడు, నాలుగు సందర్భాల్లో ఎప్‌స్టీన్‌ను కలిశానని చెప్పారు. ఎప్‌స్టీన్‌తో జరిపిన సంభాషణలకు, అతడితో ముడిపడిన నేరాలకు ఎటువంటి సంబంధం లేదని వెల్లడించారు. తాము 'మేక్ ఇన్ ఇండియా' గురించి మాట్లాడుకున్నామని కేంద్రమంత్రి పురీ వివరించారు. అంతకుముందు బడ్జెట్‌పై ప్రసంగం సందర్భంగా రాహుల్‌ గాంధీ ఎప్‌స్టీన్‌ ఫైల్స్‌ గురించి మాట్లాడారు. ఈ క్రమంలోనే కేంద్రమంత్రి హర్దీప్‌సింగ్‌ పూరీ పేరు కూడా రాహుల్ గాంధీ ప్రస్తావించారు.

